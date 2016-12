Chelsea vence Bournemouth e chega à 12ª vitória seguida no inglês

Durante a rodada de Boxing Day, o Chelsea recebeu o Bournemouth no Stamford Bridge pela 18ª rodada da Premier League. Com as ausências de Diego Costa e Kanté, Fàbregas e Willian ganharam a chance na equipe titular de Conte.

O time não sofreu gols pela quarta rodada seguida, demonstrando grande desempenho defensivo. Na frente, Pedro e Hazard se destacaram, fazendo boas atuações. O espanhol, porém, levou o quinto cartão amarelo e está fora da próxima rodada.

Pedro bota o Chelsea na frente em primeiro tempo equilibrado

O começo de jogo foi de bastante organização por parte do Bournemouth. Com bom toque de bola, a equipe visitante conseguiu manter a posse de bola até mesmo no campo de ataque, enquanto o Chelsea esperava a iniciativa do adversário e apostava em lançamentos longos de Fàbregas e David Luiz. Em um deles, Pedro foi lançado e quase abriu placar, sendo travado pela zaga antes de concluir.

Sem a presença de Diego Costa, o ataque dos Blues precisava de boa movimentação dos três atacantes. As 14 miutos, Hazard se livrou da marcação e chutou cruzado de fora da área para boa defesa de Boruc. O jogo era bastante equilibrado com as duas equipes marcando forte no meio de campo.

Aos 20, David Luiz ganhou a bola, tocou para Hazard e acionou Pedro. O espanhol encarou a zaga, abriu e chutou forte, mas pela linha de fundo. Três minutos depois, após boa troca de passes no ataque dos Blues, Pedro novamente encontrou espaço e chutou com muita qualidade para abrir o placar em favor do Chelsea.

O Bournemouth respondeu rápido tentando empatar. Aos 27, Wilshere recebeu bom passe e chutou forte quase da pequena área, obrigando Courtois a fazer uma grande defesa. Aos 30, após erro de Matic, Wilshere chutou de primeira. A bola desviou na zaga e saiu carinhosamente pela linha de fundo.

Aos 35, Fàbregas cobrou falta perigosa. A bola subiu e passou sobre a trave, levando perigo ao gol de Boruc. Cinco minutos depois, Willian ganhou da marcação, foi ao fundo e cruzou fechado. Porém, ninguém chegou a tempo de finalizar e ampliar o placar para os Blues.

Chelsea domina e amplia com boas atuações de Hazard e Pedro

O Chelsea começou o segundo tempo voando. Logo aos 4 minutos, Hazard encarou a zaga e foi derrubado dentro da área: pênalti. Na cobrança, o belga tirou de Boruc e ampliou o placar para os Blues.

Três minutos depois, Willian ganhou a bola no meio de campo e entregou para Hazard. O belga foi pra cima da zaga mais uma vez, driblou e chutou pela linha de fundo. Aos 11, a jogada foi ao contrário. Hazard encontrou Willian. O brasileiro driblou a marcação e chutou forte para difícil defesa de Boruc.

Dois minutos depois foi a vez de Moses receber livre na grande e disparar um belo chute que raspou a trave e saiu pela linha de fundo. O Chelsea dominava o jogo no segundo tempo e começava a empilhar boas chances de ampliar o placar. Aos 20 minutos, Pedro recebeu, cortou da zaga e chutou. A bola passou à esquerda do gol do Bournemouth, com muito perigo.

Aos 27, foi a vez do Bournemouth aparecer no segundo tempo. Wilshere encontrou Afobe entrando na área. O atacante girou e chutou forte para grande defesa de Courtois. No rebote, Cahill afastou o perigo. A partir dos 30 minutos do segundo tempo, o Chelsea começou a manter a posse de bola no ataque, buscando não sofrer riscos. Conte ainda lançou Chalobah e Aina e viu o time segurar o jogo e apostar em contra-ataques.

Aos 47 do segundo tempo, Pedro recebeu lançamento, partiu pra cima da marcação, driblou a zaga e chutou. A bola desviou na zaga, enganando o goleiro, estufando as redes e dando números finais à partida.

Ficha Técnica

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses (Aina 44’/2º tempo), Fàbregas, Matic, Alonso; Willian (Chalobah 37’/2º tempo), Hazard (Batshuayi 48’/2º tempo), Pedro.

Bournemouth: Boruc; Adam Smith, Francis (c), Cook, Daniels, Brad Smith (Jordan Ibe 32’/2º tempo), Arter, Surman (Stanislas 21’/2º tempo), Gosling, Wilshere, King (Afobe 21’/2º tempo).

Gols: Pedro (23’/1º tempo e 47’/2º tempo), Hazard (4’/2º tempo).

Cartões Amarelos: Wilshere (13’/1º tempo), Pedro (17’/2º tempo).

Cartões Vermelhos: –

Estádio: Stamford Bridge

Público: 41.384 torcedores

Árbitro: Mike Jones

