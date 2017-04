Chelsea sofre virada no início do jogo e vê distância diminuir

Após mais uma rodada de Data Fifa, o Chelsea voltou a campo neste sábado pelo Premier League em busca de seu sexto título nacional. Em Stamford Bridge, a equipe de Antonio Conte recebeu o Crystal Palace e perdeu por 2 a 1, com gol de Fàbregas para os Blues. Wilfried Zaha e Christian Benteke marcaram para o Palace. Pela segunda temporada seguida, o Chelsea sai de Stamford Bridge derrotado pelos Eagles.

Com o resultado, o Chelsea continua com 69 pontos e vê a vantagem para o vice-líder Tottenham cair para sete pontos. Na próxima rodada, os Blues enfrentam o Manchester City, em Stamford Bridge, na quarta-feira (05).

Chelsea sai na frente, mas sofre virada relâmpago

Em partida que o Chelsea não contou com Victor Moses por lesão, acabou ocasionando que Fàbregas foi titular em seu lugar. Logo na primeira chance de gol, os Blues não desperdiçaram e em ótima jogada de Hazard pela esquerda, o belga tocou rasteiro na entrada da pequena área para o camisa 4 anotar o primeiro gol do jogo. Aos 9 minutos, a partida já estava empatada novamente. Wilfried Zaha recebeu a bola na entrada da área, trouxe pro lado e, contra três zagueiros, conseguiu um chute rasteiro que tirou as chances de Courtois.

Crystal Palace viraria o jogo um minuto depois, motivado por sua torcida que ia ao delírio com o gol marcado. Em contra ataque, Zaha e Benteke tabelaram e o atacante belga saiu na cara do goleiro do Chelsea. Com frieza, driblou Courtois e de cavadinha marcou o segundo gol do Palace. Aos 22 minutos, os donos da casa voltaram a ser perigosos no ataque. Em cruzamento de Hazard, Disgo Costa tentou, mas parou em ótima defesa de Hennessey.

Após um início de jogo bem quente, as ações se esfriaram com os minutos seguintes. Chelsea tinha a posse de bola em seu campo ofensivo, mas não conseguia mais levar perigo ao gol do Palace. Aos 38 minutos, Hazard tabelou com Fàbregas e invadiu a área. Com chute forte, forçou ótima defesa de Hennessey. Na sequência, Matic teve chute rasteiro defendido.

Os últimos minutos da primeira etapa eram de intensa pressão do Chelsea no jogo, mas o gol não saiu.

Chelsea tenta, mas não consegue furar retranca

O segundo tempo começou da mesma forma que a primeira etapa havia terminado. O Chelsea possuía mais posse de bola e tentava criar chances, enquanto o Palace se protegia e buscava nos contra ataques sua chance. Aos 52 minutos, Pedro saiu do campo de defesa e ligou Diego Costa, que limpou o primeiro defensor, mas chutou prensado. Na sequência, dividida na área entre Fàbregas e Dann, a bola sobrou e Diego Costa tentou anotar o gol de carrinho, mas parou em Hennessey.

Após cruzamento de Pedro, Diego Costa dominou no peito e na hora do chute do empate, a bola explodiu em Dann. A pressão do Chelsea continuava enorme e tinha como Pedro uma das principais válvulas de escape na segunda etapa. Em uma saída perigosa de contra ataque, Zaha invadiu a área e só não aumentou a vantagem porque Courtois defendeu com o pé esquerdo.

Com as alterações, o Crystal Palace conseguiu evitar um pouco mais a pressão do Chelsea. Por sua vez, Conte tentava abrir sua equipe e colocou uma formação com dois atacantes. Aos 75 minutos, Diego Costa perdeu mais uma grande chance de anotar o segundo gol no jogo após cabeçada no contrapé do goleiro Hennessey. O bate-rebate da bola dentro da área do Palace era constante, mas a defesa se saía melhor.

O Chelsea continuava atrás do gol de empate e teve chances com Fàbregas e muita jogada levantada pra área, sempre faltando pouco para estufar as redes. Já nos acréscimos, o Chelsea era desespero total para pelo menos empatar o jogo. O Palace procurava prender a bola no campo ofensivo e amarrar o jogo, além de se defender com todas as forças.

Mesmo com 10 minutos de acréscimos, o Chelsea não conseguiu furar a retranca do Crystal Palace e vê a vantagem pro Tottenham cair pra sete pontos, com mais nove partidas a serem disputadas.

Ficha Técnica

Chelsea (3-4-3): Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Pedro, Kante, Matic (Willian 59′), Alonso (Batshuayi 74′); Fàbregas (Loftus-Cheek 96′), Hazard, Diego Costa

Reservas Não Utilizados: Begovic, Zouma, Terry, Challobah

Crystal Palace (4-2-3-1): Hennessey, Ward, Tomkins (Dann 45′) (Delaney 59′), Sakho, Schlupp; Milivojevic, Cabaye; Puncheon, Zaha, Townsend (Kelly 59′); Benteke

Reservas Não Utilizados: Speroni, Ledley, Kaikai, Sako

Gols: Fàbregas 5′ (CHE), Zaha 9′ (CRY), Benteke 10′ (CRY),

Cartão Amarelo: Diego Costa 50′ (CHE), Benteke 68′ (CRY), Milivojevic 73′ (CRY), Cahill 78′ (CHE), David Luiz 83′ (CHE)

