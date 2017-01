Chelsea recebe o vice-lanterna Hull em Stamford Bridge

Após a boa vitória contra o Leicester, o Chelsea tem uma boa oportunidade para retomar a série de vitórias, dessa vez enfrentando o atual 19ª colocado na tabela, o Hull City. A partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, será neste domingo (22) com transmissão exclusiva da ESPN Brasil a partir das 14h20. Você também poderá acompanhar o jogo em tempo real através do nosso twitter, pelo @ChelseaBrasil.

Com o time motivado, Conte não tem grandes preocupações para a escalação

Antonio Conte disse que Diego Costa já está recuperado e que pode ir para o jogo de amanhã. O atacante ficou de fora do último jogo contra o Leicester, e muito se especulou sobre sua ausência. Os jornais noticiaram que houve uma proposta milionária da China pelo jogador, mas Conte disse que Diego ficou de fora por um incômodo nas costas.

De qualquer forma, o trio no ataque está em ótima forma, e tanto Hazard, quanto Willian, Pedro e Batshuayi estão correspondendo quando chamados e aparecem como boas opções para o time.

O capitão John Terry ficou de fora do último jogo cumprindo suspensão, tendo sido expulso no jogo da FA Cup no dia 08, mas voltará como opção para Conte neste jogo.

Com alguns desfalques e no fim da tabela, Hull City terá enorme desafio

Além da complicada situação atual, o Hull também não tem os números favoráveis contra o Chelsea: nos últimos nove jogos pela Premier, o Hull não ganhou nenhum. Além disso, foram seis clean sheets para os Blues, e apenas um gol marcado pelo Hull em Stamford Bridge.

Para a próxima partida, o técnico do Hull, Marcos Silva, não contará com uma série de jogadores. O treinador continua sem Alex Bruce; e Elmohamady e Mbokani estão a serviço de suas seleções. Markus Henriksen e McGregor devem ficar de fora pelo menos até abril, enquanto Will Keane não tem previsão de retorno.

Robert Snodgrass é dúvida para o jogo. O jogador foi forçado a deixar os treinos na semana em função de um problema muscular. David Meyler e Shaun Maloney também são dúvidas mas provavelmente estarão disponíveis para o jogo.

Jake Livermore se transferiu para o West Brom na sexta-feira(20), por £10 milhões. Por outro lado, Oumar Niasse e Evandro são os recém chegados do time e podem fazer suas estreias neste jogo.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Matic, Alonso; Pedro, Hazard, Costa.

Hull City (3-5-2): Marshall; Maguire, Davies, Dawson; Robertson Diomande, Huddlestone, Mason, Clucas; Snodgrass, Hernandez

Entrevistas Pré-jogo

Antonio Conte (Chelsea FC)

O técnico falou sobre a importância da torcida para incentivar o time, como se preparar para os eventuais desfalques e como está escolhendo os jogadores, especialmente no ataque, para os jogos:

“Nossos fãs são muito importantes, sempre. Eles são ótimos, eles nos motivam muito quando jogamos em casa, e também quando jogamos fora.” “Para mim, eles são o 12º jogador em campo, e eu espero que continue dessa forma, incentivando meus jogadores em cada momento do jogo.” “Quando você começa a temporada, você precisa considerar que pode perder jogadores importantes por um ou dois jogos.” “Por isso, é importante que você trabalhe em ser um time. Quando você é um time, você pode suprir essa ausência durante o jogo. Nosso time está mostrando isso. Um ótimo time precisa dessa característica quando está sem um ou dois jogadores importantes.” “Tomar uma decisão não é fácil, porque eu tenho quatro ou cinco jogadores que são muito fortes nessa posição [ataque]. Eles estão em boa forma e eles me dão diferentes opções. Estou satisfeito com isso porque quando você tem muitos jogadores para escolher, é bom. Eu tenho dormido menos então eu busco a melhor decisão, mas essa é minha tarefa, escolher os melhores jogadores, jogo a jogo.” “Toda vez que ele [Diego] joga pelo Chelsea, ele dá tudo de si pelo clube, pela camisa. Eu sei disso. Estou certo de que se ele começar o jogo no domingo, ele colocará tudo de si em campo para os fãs e nos ajudará a vencer o jogo.” “Se ele começar o jogo e não estiver concentrado, a culpa é minha. Eu terei feito uma má escolha porque durante a semana eu não vi que o jogador não estava focado ou concentrado, ou estava pensando em outras coisas.”

Marcos Silva (Hull City)

“É importante para mim que os jogadores entendam o que queremos do time, e é importante que eles acreditem nisso, porque quando um jogador não acredita, não é fácil.” “Eu sinto que eles estão começando a acreditar e nosso desempenho está me mostrando a resposta também. Nós precisamos melhorar muitas coisas nas próximas semanas, estou certo disso.” “Mas o que vi nos últimos jogos é importante porque eu sinto que estamos nos preparando bem durante os treinos da semana. Ainda há alguns problemas para resolver. Nós começamos a resolver os mais importantes para dar aos jogadores mais confiança, mudando muitas coisas em nossa organização do clube também. Eu sinto que os jogadores sabem o que eu quero do time e isso é o mais importante.” “Se você me perguntar se eu queria perder Jake [Livermore], minha resposta é ‘Não.’. Claro que ele era um jogador muito importante para nós e nunca é bom quando você perde um jogador assim, mas foi uma proposta muito boa para ele e para o clube também. A negociação foi feita. Assim é o futebol.”

Fique de Olho

Robert Snodgrass é a maior ameaça do Hull City. O meia-atacante escocês de 29 anos é o artilheiro isolado do time com sete gols. O segundo artilheiro, Dawson, tem apenas três. Não só isso, Snodgrass também é líder em assistências, com três, e é o jogador que mais chuta do time: são 39 chutes, enquanto o segundo colocado tem apenas 21.

Embora ainda seja dúvida para o jogo de amanhã, está claro que a presença de Snodgrass pode fazer uma grande diferença para os Tigers que, para completar, ainda é um bom cobrador de faltas, podendo causar perigo direta ou indiretamente com bolas na área.

Histórico

Somando todas as competições, Chelsea e Hull tem um histórico de 45 jogos, com 31 vitórias dos Blues, 10 empates e apenas 4 derrotas. Se olharmos para a Premier League, foram 9 confrontos, dos quais vencemos sete e empatamos os outros dois. Isso mesmo, o Hull City não possui nenhuma vitória contra o Chelsea desde 1988.

O último confronto entre os times foi em 1º de outubro do ano passado, em partida válida pela temporada atual. O jogo foi a primeira vitória do que viria a ser uma sequência de 13 vitórias consecutivas após a derrota para o Arsenal. O jogo foi no The KC Stadium, onde saímos com o placar em 2 a 0, com gols muito semelhantes, marcados por Willian aos 61 minutos, e Diego Costa aos 67.

Curiosidades

O Chelsea está invicto nos nove confrontos contra o Hull City pela Premier League. Foram sete vitórias e dois empates, com seis clean sheets nessas partidas.

O único gol do Hull City no Stamford Bridge pelo campeonato foi em agosto de 2009, marcado por Stephen Hunt. Posteriormente, o Chelsea venceu por 2 a 1.

Hazard marcou três gols e deu uma assistência nas suas últimas quatro partidas contra o Hull, também válidas pelo campeonato.

Diego Costa está com 99 jogos pelo Chelsea, somando todas as competições. O atacante conta com 51 gols e 17 assistências.

O Hull City está com apenas um clean sheet nessa temporada, obtido em agosto contra o Swansea.

