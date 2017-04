Chelsea recebe Crystal Palace para dar mais um passo rumo ao título

Vindo de cinco vitórias seguidas (quatro pela Premier League), o Chelsea recebe o Crystal Palace em derby londrino. A partida acontece neste sábado (1), às 11h (horário de Brasília), e terá transmissão da ESPN Brasil. Você também poderá acompanhar minuto a minuto da partida através do Twitter @ChelseaBrasil.

Chelsea chega com dúvidas após pausa para a data FIFA

Após mais de uma semana, os Blues voltam a campo. A pausa para a data FIFA fez com que diversos jogadores do elenco viajassem para cumprir compromissos com seus países. Um dos nomes que mais preocupa é o de Hazard. O belga se lesionou ainda contra o Stoke City, e acabou cortado da seleção. Sua recuperação está nas fases finais, mas é provável que o camisa 10 esteja apto para o jogo do fim de semana.

Diego Costa e Thibaut Courtois também são nomes em dúvida para a partida. Com lesões no tornozelo e quadril, respectivamente, eles participaram dos jogos internacionais e devem estar prontos para servir os Blues. As dúvidas mais preocupantes são o capitão John Terry e o nigeriano Victor Moses, que sofreu lesão muscular na parte posterior da coxa.

Palace vem embalado para se afastar da zona de rebaixamento

O Crystal Palace não perde há três jogos. As vitórias sobre Middlesbrough, West Bromwich e Watford foram muito importantes para a equipe londrina se afastar dos três últimos colocados – atualmente é o 16º.

James McArthur vem de lesão e deve estar em campo, mas será reavaliado ainda nos vestiários para confirmar suas condições. A volta certa é de Patrick van Aanholt, recuperado de lesão nos ligamentos do tornozelo e que pode enfrentar seu ex-clube. Quem não pode atuar contra os Blues é Loic Remy, por força de contrato do seu empréstimo. Além dele, Pape Soure, Connor Wickham e Steve Mandanda são ausências de longa data.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (C); Moses, Kante, Fàbregas, Marcos Alonso; Hazard, Pedro (Willian), Diego Costa. Técnico: Antonio Conte.

Crystal Palace (4-2-3-1): Hannessey; Ward, Tomkins, Sakho, Schlupp; Cabaye, Milivojevic; Townsend, Puncheon, Zaha; Benteke. Técnico: Sam Allardyce.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

A pausa para os jogos internacionais trouxe algumas preocupações para Antonio Conte, especialmente associadas à lesões. Entretanto, o italiano afirma que seus jogadores estão prontos para receber o Crystal Palace.

“Nessa semana, enfrentamos alguns problemas. Amanhã será uma partida difícil por vários motivos” – afirmou Conte. “Temos que prestar muita atenção. Não vamos esquecer que faltam dez jogos para o fim do campeonato, e esperamos chegar ao fim da sequência com um bom final para os jogadores e torcedores. Gosto de repetir que precisamos de 21 pontos para sermos campeões.” “Me lembro bem do último jogo contra o Palace. Saímos com a vitória mas sofremos muito. O futebol é muito estranho, cheio de surpresas. Na minha vida no futebol, venci muito, mas acho que perdi mais. Por essa razão, quero manter os pés no chão, é muito importante para mim e os jogadores.”

Sam Allardyce (Crystal Palace)

O Experiente treinador inglês pregou respeito ao Chelsea, e enalteceu Benteke em sua coletiva pré-jogo. O atacante belga marcou dois gols pela seleção no meio de semana, mas não balança as redes por seu clube há dois meses:

“Ele (Benteke) tem que fazer o sacrifício, seus gols não estão tão frequentes como de costume. Ele usa a palavra ‘sacrifício’, o que é muito importante, pois mostra que não é egoísmo de sua parte” – comentou o treinador.

Outro jogador muito comentada é Wilfried Zaha. O marfinense vem tendo boas atuações pela seleção, e Allardyce acredita que isso será refletido em seu desempenho no futebol inglês.

“Depois da Copa Africana, ele (Zaha) vem jogando muito bem. Suas experiências na seleção vêm fazendo dele um jogador melhor. Ele vem marcando gols e preparando boas jogadas, espero que continue assim.”

Fique de Olho

Christian Benteke está em sua primeira temporada no Palace. O belga de 26 anos, com passagens por Aston Villa e Liverpool na Premier League, é conhecido por marcar muitos gols, mas por não emplacar como poderia.

Benteke é nome frequente nas listas da seleção belga, mas não vive grande fase na Premier League. Seu último gol foi em 31 de janeiro, na vitória do Palace sobre o Bournemouth por 2 a 0.

De qualquer forma, ele sempre recebe a confiança do treinador Sam Allardyce, e pode ser uma ameaça à poderosa defesa do Chelsea. Em 15 jogos desde que chegou aos Eagles, Benteke marcou oito gols.

Histórico Recente

O histórico de partidas é amplamente favorável ao Chelsea. Os últimos dois encontros foram vencidos pelos Blues, com quatro gols marcados e nenhum sofrido. Desde a temporada 1990/91, os clubes se enfrentaram 20 vezes, com 13 vitórias do Chelsea, quatro empates e três triunfos do Palace.

Curiosidades

O Chelsea usou o menor número de jogadores (21) e fez o menor número de substituições (26) na Premier League;

O próximo gol de Diego Costa na Premier League será o seu 50º na competição. Apenas sete jogadores alcançaram a marca;

O Chelsea marcou o primeiro gol em uma partida da atual Premier League em 22 oportunidades, o maior número entre os 20 clubes;

Christian Benteke tem no Chelsea sua principal vítima: marcou em quatro jogos diferentes contra os Blues.

