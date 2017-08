Chelsea joga péssimo primeiro tempo e perde na estreia da Premie League

Tinha tudo para ser um grande dia. Os campeões nacionais entraram em campo mais que motivados contra um adversário relativamente fraco, mas nenhum suporte do treinador ou torcida foi suficiente. O Burnley foi a Stamford Bridge a conseguiu um ótimo 3 a 2 sobre o Chelsea.

Nunca, na história da Premier League, o atual campeão estreou sofrendo três gols no primeiro tempo. O revés ainda encerrou um longo jejum dos Blues, que há anos não perdiam no primeiro jogo do campeonato.

Primeiro tempo para ser esquecido com 3 a 0 contra

Antes mesmo dos 15 minutos de jogo, o agora capitão Gary Cahill foi expulso de forma direta, após dividida dura com Defour. Assim, o jovem meia Boga foi sacrificado para a recomposição da defesa, que passou a contar com Christensen.

A nova disposição não segurou o Burnely por muito tempo. Aos 23 minutos, Vokes aproveitou cruzamento e colocou a bola na rede, abrindo o placar e a longa tarde em Londres. A partir de então, os visitantes dominaram o jogo e chegaram ao segundo tento aos 38 minutos, em chute forte de Ward. Cinco minutos depois, Vokes marcou seu segundo gol no jogo e o terceiro do Burnley após cruzamento. Os Blues saíram vaiados de campo no intervalo.

Segundo tempo foi de recuperação, mas já era tarde demais

Logo nos primeiros minutos da etapa final, Antonio Conte promoveu a estreia de Álvaro Morata, substituindo o belga Batshuayi. A troca fez efeito, e a forte pressão do Chelsea resultou no gol do estreante espanhol, aos 23 minutos, em bela cabeçada.

A atuação do Chelsea crescia gradativamente, mas o entusiasmo durou até os 36 minutos do segundo tempo, quando Fàbregas recebeu seu segundo cartão amarelo e deixou o Chelsea com nove homens em campo. A partida parecia acabada, porém, após lançamento de Azpilicueta, Morata deixou David Luiz na cara do gol, e o brasileiro colocou ainda mais emoção aos minutos finais. Apesar de grande esforço nos 45 minutos finais, a estreia na Premier League foi com resultado negativo.

Ficha Técnica

Chelsea: Courtois; Rudiger, Cahill, David Luiz; Azpilicueta, Kanté, Willian, Fàbregas, Alonso; Batshuayi (Morata 58′), Boga (Christensen 17′ e depois Musonda Jr 90′). Técnico: Antonio Conte.

Burnley: Heaton; Lowton, Tarkowski, Mee, Ward; Defour (Walters 74′), Hendrick, Cork, Brady, Vokes, Gudmundsson (Arfield 74′). Técnico: Sean Dyche.

Gols: Vorke x2 e Ward (Burnley); Morata e David Luiz (Chelsea)

Cartões Amarelos: Rudiger, David Luiz, Fàbreagas, Alonso (Chelsea); Mee, Brady e Arfield (Burnley)

Cartões Vermelhos: Cahill e Fàbregas ( Chelsea)

Estádio: Stamford Bridge

Público: 41.616 torcedores

