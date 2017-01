Chelsea joga mal e sequência de vitórias chega ao fim

Nesta quarta-feira, o Chelsea visitou o Tottenham no White Hart Lane e saiu derrotado por 2 a 0, encerrando assim a sequência de vitórias. Os Blues foram quase irreconhecíveis já que apresentaram um jogo fraco e de baixíssima produção.

Conte optou por Pedro e Matic como titulares, esperando mais proteção no meio-campo. No segundo tempo, colocou Willian e Fàbregas, mas o time não melhorou e não conseguiu levar perigo aos Spurs, terminando a sequência de treze vitórias consecutivas.

Chelsea apresenta pouca criação e é punido no final do primeiro tempo

O jogo começou bastante estudado pelas duas equipes, com os donos da casa tendo mais posse de bola e o Chelsea esperando a chance de atacar. Aos quatro minutos, Vertonghen deu condição e Hazard apareceu livre pegando de primeira e quase abrindo o placar para os Blues.

Aos nove, a resposta dos Spurs veio com Dembele. O meia driblou três marcadores e tocou para Kane, que não conseguiu alcançar a bola na boa saída de Courtois. Aos 15, após cobrança de falta, David Luiz cortou e Walker chutou pela linha de fundo. Seis minutos depois, Wanyama carregou até a entrada e chutou fraco pela linha de fundo.

O Chelsea pecava no meio de campo e o Tottenham começava a empilhar bons lances de contra-ataque. Aos 23, Eriksen arriscou de fora da área com muito perigo. A resposta dos Blues veio aos 29 em cobrança de falta de David Luiz. O brasileiro cobrou forte, mas a bola subiu muito, levando certo perigo ao goleiro Lloris.

Os Blues apresentavam muita dificuldade na criação e ficavam esperando por alguma jogada individual do belga Hazard. Aos 38, Wanyama cruzou e Dier cabeceou perigosamente, obrigando Courtois a fazer grande defesa e evitar o gol.

Porém, no fim do primeiro tempo, Eriksen encontrou Alli livre dentro da área. O inglês subiu mais alto que a zaga do Chelsea e cabeceou sem chances para Courtois, abrindo o placar em favor dos donos da casa.

Segundo tempo frustrante tem Chelsea apático mesmo com substituições

O Chelsea começou em cima na segunda etapa. Diego Costa arriscou belo chuta de fora da área e obrigou Lloris a fazer grande defesa. Pouco depois Alonso chutou cruzado e Diego Costa se esticou todo, mas não conseguiu alcançar para empatar o jogo.

Os Blues seguiam em cima. Aos três minutos, após cruzamento Alonso escorou para Hazard, que cabeceou pela linha de fundo. Porém, foi o Tottenham que ampliou o placar. Aos nove, Eriksen novamente cruzou com precisão e Alli subiu no segundo andar para cabecear no canto de Courtois. Aos 13, Alonso ganhou da marcação e cruzou para Pedro cabecear fraco nas mãos de Lloris.

O Chelsea encontrava muitas dificuldades em manter a posse de bola e propor o jogo. O Tottenham controlava o jogo e parecia estar mais próximo do terceiro gol do que o Chelsea do primeiro. Aos 31, Eriksen cobrou falta com muito perigo, quase ampliando o placar.

Os atacantes dos Blues se encontravam frequentemente em impedimento, dificultando as chances de chegar com perigo ao ataque. Conte lançou Willian e Fàbregas buscando ter mais controle do jogo, porém o time pouco mudou, se mostrando até mesmo apático no fim do jogo. Aos 44, Hazard cruzou e David Luiz subiu cabeceando alto demais pela linha de fundo. Porém, as modificações não surtiram efeito e o Chelsea não conseguiu sequer ameaçar o Tottenham em busca da virada.

Ficha Técnica

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses (Batshuayi 40’/2º tempo), Kanté (Fábregas 33’/2º tempo), Matic, Alonso (Willian 20’/2º tempo); Pedro, Hazard, Diego Costa

Tottenham: Lloris (c), Dier, Alderweireld, Vertonghen, Walker, Dembele (Winks 28’/2º tempo), Wanyama, Eriksen, Rose, Alli (Sissoko 40’/2º tempo), Kane (Son 46’/2º tempo).

Gols: Alli (45’/1º tempo e 9’/2º tempo).

Cartões amarelos: Pedro (17’/1º tempo), Cahill (37’/1º tempo), Wanyama (39’/1º tempo), Alli (46’/1º tempo), Rose (41’/2º tempo)

Cartões vermelhos: –

Árbitro: Martin Atkinson

Estádio: White Hart Lane

