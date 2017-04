Chelsea enfrenta United para não deixar vantagem na liderança cair

Neste domingo (16), o Chelsea terá seu maior desafio até o final da Premier League em busca de seu sexto título nacional. No feriado de Páscoa, a equipe de Antonio Conte viajará até Manchester enfrentar pela terceira vez na temporada o United de José Mourinho. A partida acontece às 12 horas (horário de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil. O twitter @chelseabrasil também acompanhará todos os lances do jogo.

Um dos maiores rivais do Chelsea no século 21, os Red Devils já protagonizaram grandes clássicos contra o Blues, inclusive a final da Champions League de 2008, vencida pelo time de Manchester nos pênaltis. Em campeonatos nacionais, as equipes se revezaram no título entre 2005 até 2011.

Para evitar pressão, Chelsea precisa ganhar

Durante boa parte do campeonato, o Blues parecia que não seria ameaçado por nenhuma equipe na conquista do título. Porém, nos últimos jogos, o Tottenham conseguiu diminuir a diferença para o Chelsea e está invicto há sete partidas e conquistou mais uma vitória neste sábado contra o Bournemouth, por 4 a 0, deixando a diferença entre os times de Londres em apenas quatro pontos. Caso não vença o United, o time de Conte poderá encarar uma pressão para conquistar o título nas próximas seis partidas, que em até certo momento, parecia certo.

Na última rodada, o Chelsea viajou para enfrentar o próprio Bournemouth e venceu por 3 a 1. A vitória neste clássico garantiria que a vantagem para o Spurs continuaria em sete pontos.

United quer atrapalhar os planos do Chelsea

Já sem pretensões de título mas na corrida por uma vaga em competição europeia, o United é dito por muitos como o time que pode complicar o Chelsea nessa reta final de temporada. Apesar de dois confrontos entre as equipes já terem ocorrido nesta temporada, ambos em Stamford Bridge, o time de José Mourinho pretende conseguir sua primeira vitória contra seu ex-clube e deixar o campeonato em aberto.

Invicto na Premier League desde Outubro, sendo exatamente sua última derrota para o Chelsea, o United quer continuar com o desempenho positivo na competição. Apesar que nesse período, as equipes se enfrentaram pela FA Cup, com vitória do Chelsea por 1 a 0.

Possíveis Escalações:

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Valencia, Bailly, Rojo, Shaw; Herrera, Pogba; Martial, Rashford, Mkhitaryan, Ibrahimovic.

Chelsea (3-4-3): Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Matic, Kante, Marcos Alonso; Pedro, Hazard, Diego Costa.

Fique de Olho:

Com 17 gols e um dos artilheiros da Premier League, Zlatan Ibrahimovic é um dos destaques de um Manchester United modesto esta temporada. Mesmo assim, o jogador é um dos destaques e concorre ao prêmio de melhor jogador da temporada pela PFA.

Entrevistas:

Antonio Conte:

“Minhas expectativas é de que será um jogo duro. No aspecto físico, tático e mental. Não é justo falar de apenas um assunto tendo em vista uma partida que contém vários jogadores técnicos e habilidosos, mas você sabe quem nem sempre técnica é tudo. É preciso um impacto físico, tático e principalmente mental.” “Não gosto do conflito no banco de reservas, eu prefiro estar concentrado e fazendo o melhor para o meu time, mas algumas vezes acontecem situações assim com técnicos adversários mas eu acho normal. Mas se você me perguntar, eu respondo que prefiro focar no jogo, entender o jogo e achar uma solução para minha equipe vencer a dificuldade.”

José Mourinho:

“Não há nada que eu possa fazer pela situação da defesa. Eles (Bailly e Rojo) tem ido até o limite. Não há outra escolha. Não tenho outros zagueiros. Se nós chegássemos a uma situação na Premier League em que os quatro primeiros já estariam decididos, seria uma decisão fácil: descansar o time para Liga Europa. Mas não posso fazer isso agora.” “Você diz que essa é uma partida emocional, mas, pra mim, é apenas um jogo. Apenas mais um jogo. Não diferente que nenhum outro.”

Histórico Recente

Na atual temporada, o Chelsea enfrentou o Manchester United em duas partidas. Pela Premier League, vitória de goleado por 4 a 0, com direito a José Mourinho criticando Antonio Conte por suas comemorações efusivas. Mais recentemente, pela FA Cup, o Chelsea venceu novamente por 1 a 0, com gol de N’Golo Kante.

Curiosidades

Manchester United não vence o Chelsea há oito partidas pela Premier League (4 derrotas e 4 empates), a maior seca da equipe contra qualquer rival da competição.

Antonio Conte procura ser o quarto treinador do Chelsea conseguir o double contra o United: Glen Holden (1993-94), José Mourinho (2004-05), Carlo Ancelotti (2009-2010).

United está a 21 partidas sem perder na Premier League, a 10ª maior marca da história.

Zlatan Ibrahimovic esteve envolvido em 18 gols (13 gols e 5 assistências) do United nas últimas 17 partidas do atacante.

