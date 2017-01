Chelsea começa o ano com derby frente ao Tottenham

O Campeonato Inglês não para e, quatro dias após nossa última vitória, diante do Stoke City, o Chelsea já terá seu primeiro derby do ano, enfrentando o Tottenham no White Hart Lane. A partida, válida pela 20ª rodada da Premier League, será nesta quarta-feira (04) com transmissão exclusiva da ESPN Brasil a partir das 17h50 (horário de Brasília). Você também poderá acompanhar a partida em tempo real através do nosso twitter, pelo @ChelseaBrasil.

Com “problemas bons”, Chelsea pode continuar aumentando a vantagem após tropeço do Liverpool

Os Reds já fizeram a partida da 20ª rodada e saíram com um empate diante do Sunderland. Além disso, o próximo jogo será contra o Manchester United que, embalado com seis vitórias seguidas, pode dificultar ainda mais a vida dos Reds.

Felizmente para o Chelsea, o treinador italiano conta hoje com o elenco quase completo e com muitos jogadores da mesma posição atravessando uma grande fase (Fábregas, Matic, Kanté, Pedro, Willian, Hazard), dificultando suas escolhas para o jogo.

Quanto à situação do time, não há novidades em relação ao último jogo, apenas com a volta de Pedro, após cumprir suspensão. John Terry é a única ausência, ainda se recuperando de uma lesão muscular. David Luiz, que sofreu uma dura entrada de Agüero há um mês, está se recuperando cada vez melhor e não preocupa para o jogo.

Em boa fase, Spurs farão de tudo para derrubar os Blues

O Tottenham está atualmente na 5ª colocação com 39 pontos, dez a menos que o Chelsea. Os Spurs possuem a segunda defesa menos vazada da competição (atrás apenas do Chelsea), e parecem ter se encontrado no mês de dezembro. Com apenas uma derrota e cinco vitórias, o time somou incríveis 18 gols a favor e quatro sofridos, uma media de 3 gols por jogo.

O jogo será difícil para ambos os times, que também possuem uma situação semelhante: assim como o Chelsea possui apenas a ausência de Terry, o Tottenham não contará apenas com Erik Lamela para o jogo, que está se recuperando de um problema no quadril.

Espera-se que Kyle Walker e Vertonghen estejam de volta à defesa do time para o confronto, assim como Dembele que, poupado no último jogo, também deve voltar a compor o time.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, D. Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Matic (Fábregas), Alonso; Willian (Pedro), Hazard, Costa.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Walker, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Dembele, Eriksen, Alli, Son; Kane.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea FC)

O Chelsea pode estabelecer um novo recorde de vitórias consecutivas em uma temporada caso vença o jogo contra os Spurs, mas este não é o foco de Conte:

“Não, eu, os jogadores, nós queremos vencer para levar os três pontos. O recorde, repito, é um grande feito, acima de tudo porque após essas 13 vitórias seguidas, nós conseguimos 39 pontos. As outras situações não são importantes para nós.” “Se você ver a tabela, nós estamos apenas cinco pontos na frente do Liverpool, e sete pontos a mais que o City e, se o Arsenal vencer o Bournemouth hoje, estaremos apenas seis pontos deles.” “Se após o jogo nós tivermos oito ponto a mais que o segundo colocado, nós estaremos satisfeitos, mas essa Liga é muito difícil e você pode perder pontos em qualquer jogo.”

Sobre a escalação, Conte ainda está avaliando os jogadores e decidindo o melhor time para o jogo:

“Eu gosto de ter meus jogadores em boa forma e então fazer a melhor escolha para o jogo. Eu prefiro ter esse problema. Com certeza agora temos Pedro, Willian, Hazard e Costa em boa forma e condição.” “Eu tenho que decidir o time titular, mas eu acho que você vence o jogo em 95 minutos, então é importante ter todos os meus jogadores disponíveis, e acima de tudo em boa forma.”

Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur)

Para o confronto, Pochettino preferiu não olhar para o recorde ou focar no Chelsea, e sim focar em seu próprio time. Questionado sobre como parar um time que vem de 13 vitórias seguidas, o treinador respondeu:

“Não podemos estar focados nisso – e focar em nós mesmos, tentar melhorar nosso jogo e tentar ser melhor que eles. O que acontecer depois não é nosso problema. O Chelsea não é nosso problema – nós precisamos estar focados no Tottenham, tentar mostrar que estamos melhores que eles e merecer a vitória no fim. Acho que estamos indo para o jogo em um momento muito bom para nós.” “Será um jogo muito difícil. O Chelsea está em grande forma mas nós também estamos, nós estamos muito confiantes.” “Estaremos jogando no White Hart Lane com nossos fãs, eu acho que será um jogo excitante e teremos uma excelente oportunidade para diminuirmos a distância deles.” “Eu acredito na maneira em que jogamos, eu acredito nos nossos jogadores e acredito em nossos fãs.” “É verdade que primeiramente precisamos mostrar que merecemos vencer o jogo e para isso, precisamos ter um desempenho de alto nível, porque nós jogaremos contra um time que também está nesse nível.” “Mas nós estamos confiantes de que chegaremos em ótimas condições.”

Fique de Olho

A grande revelação do Tottenham, o atacante Harry Kane, de 23 anos, é também a grande ameaça de gols para o confronto. Artilheiro do campeonato na última temporada, o jogador conta com 10 gols em 14 aparições na liga. Kane é o artilheiro do time, sendo um jogador que finaliza bem com as duas pernas, tem um bom porte para jogar sozinho e tem muitos fundamentos.

Junto com Alli e Eriksen, respectivamente com 8 gols e 5 assistências, devemos ficar de olho nesses jogadores, que atravessam uma boa fase e podem mudar o rumo da partida com o menor descuido.

Histórico

Nos últimos seis confrontos entre os times, válidos pela Premier League, os números são bem favoráveis ao Chelsea: foram três vitórias, dois empates e uma derrota, totalizando 14 gols dos Blues e 8 dos Spurs.

A rivalidade entre Chelsea e Tottenham recentemente ganhou mais fôlego por causa da partida na última temporada, em maio, que acabou com um empate tardio do Chelsea por 2 a 2. Este resultado acabava de vez com a possibilidade do Tottenham conseguir o título do campeonato, em um jogo marcado por lances fortes, muita confusão e cartões.

O último confronto entre os times foi recente, em 26 de novembro, na vitória dos Blues por 2 a 1 de virada em Stamford Bridge. Este jogo foi marcado pelo domínio do Tottenham no primeiro tempo, com o Chelsea fazendo uma partida irreconhecível até então.

No entanto, no segundo tempo a situação mudou e viramos o jogo. Os gols foram marcados por Eriksen com 11 minutos de jogo, Pedro empatou aos 45 minutos, no que viria a ser o gol do mês de Novembro, e Móses virou aos 51 minutos.

Curiosidades

Caso os Blues vençam, iremos igualar o recorde do Arsenal de maior vitórias consecutivas. Foram 14 vitórias entre fevereiro a agosto de 2002.

O Tottenham venceu apenas quatro das 49 partidas válidas pelo campeonato contra o Chelsea (com 19 empates e 26 derrotas), e todas as vitórias foram no White Hart Lane.

O Chelsea venceu apenas uma das últimas 10 partidas do campeonato no White Hart Lane (com 5 empates e 4 derrotas). Essa vitória foi em outubro de 2012, por 4 a 2.

O Chelsea pode fazer o league double, isto é, vencer as partidas de ida e volta, pela primeira vez desde a temporada 2005/06.

Harry Kane marcou 17 gols em seus últimos 17 derbies londrinos pela Premier League, incluindo 10 em seus últimos 9 jogos no White Hart Lane.

Diego Costa marcou em sete dos últimos nove jogos fora de casa nessa temporada, apenas deixando de marcar contra Arsenal e Sunderland.

