As atuações de Pedro caracterizam a recuperação do bom futebol do Chelsea

A incrível sequencia de 12 vitórias consecutivas do Chelsea está sendo ainda mais exaltada com atuações fantásticas do time, liderança da Premier League, goleadas, golaços, grande entendimento do sistema tático adotado pelo técnico, Antonio Conte, e gritos de alegria dos torcedores. Um dos jogadores que está ganhando grande destaque, Pedro Rodríguez, vive um ótimo momento na carreira, ocupando a vaga de titular na ponta direita do time azul e marcando gols decisivos.

Em entrevista, Pedro falou sobre o atual momento do maior de Londres, performance própria e dificuldade da competição.

“Eu estou muito feliz de ter marcado e ajudado o time, mas, a cosa mais importante foi a vitória”. “É inacreditável, porque é muito difícil fazer isso na Premier League, mas, o time está muito compacto no campo e esse é o caminho certo”. “Foi muito bom, todo o time jogou muito bem com ótima intensidade e boa mentalidade. Foi uma vitória muito importância no Boxing Day para os fãs e nós estamos muito felizes”. “Foi uma boa performance, todos os jogadores com a confiança em alta e isso é muito bom para o time”. “Os atacantes jogaram muito bem e isso é a coisa mais importante, o time estava lutando um pelo outro, no gramado e esse é o caminho certo”.

O elenco do Chelsea mostra uma eficiência incrível, dentro de campo, mas a excelência do time não para por aí, é possível ver, em diversas entrevistas, a união e dedicação da equipe, fora das quatro linhas. Pedro chegou ao clube e gerou muita discussão a respeito da titularidade, ainda mais, pelo fato de que as atuações do time estavam distantes do esperado. O momento era péssimo e isso é um fato. Tudo mudou com o fim da temporada e a reconstrução do time, feita por Conte, o treinador soube usar as peças e trabalhou muito o psicológico dos jogadores, dando oportunidades aos que se dedicaram e mereceram, construindo assim, o elenco atual, mais forte, unido e consciente da própria importância no cenário internacional.

É válido o destaque não só para Pedro, mas também, Victor Moses e Marcos Alonso, que foram questionados em relação a qualidade necessária para ocupar a vaga de titular e vêm cumprindo um papel importantíssimo dentro da formação (3-4-3), ajudando tanto no setor ofensivo quanto defensivo, formando uma linha de cinco jogadores, junto com os três zagueiros, em jogadas do adversário e fechando espaços, protegendo a meta dos Blues.

O trio de ataque pode ter gerado dúvidas, a respeito da escalação para a última partida, pois o atacante substituto de Diego Costa é Michy Batshuayi. A escolha de Conte, por mais velocidade e possivelmente, entrosamento, se provou acertada com a goleada de 3 a 0. O questionamento sobre as oportunidades ao atacante belga pode ser feito e é válido, pois Batshuayi merece a chance de provar seu valor vestindo o manto azul e tem todas as qualidades para ser titular do Chelsea, futuramente, mas, o que importa, neste momento, é manter (ou até ampliar) a distância para os que brigam pela vice colocação. Dependendo do adversário, se exigir mais velocidade dos jogadores de ataque, o trio pode ser escalado e a estratégia tem grande probabilidade de ser acertada.

“É difícil, porque, a temporada é muito longa, são muitos jogos para jogar, ainda, mas, nesse momento, é muito bom estar no topo da liga”. “Bournemouth é um bom time e é muito difícil. Stoke também é um time muito bom, mas, nós temos que fazer isso, jogo a jogo”.

Definitivamente, a Premier League é um dos campeonatos mais difíceis e encantadores do mundo, todo adversário tem jogadores com muita habilidade e que podem desequilibrar uma partida, é comum ver times considerados “pequenos” como o próprio Bournemouth, por exemplo, conquistando vitórias contra os chamados “gigantes”. Com isso, a fala da equipe de que “cada jogo é importante e exige concentração máxima, independente do adversário” vai muito além de uma declaração pronta, por ser a realidade deste campeonato.

