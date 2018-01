Em situações opostas, Chelsea e Arsenal se enfrentam pela Premier League

Chelsea e Arsenal começam nesta quarta-feira (3) uma sequência de três confrontos em 21 dias, dois válidos pela EFL Cup e um pelo campeonato inglês. Para esta ocasião, o jogo é válido pela Premier Legaue, e representa mais uma tentativa dos Blues de chegar perto do líder Manchester City. Ao Arsenal, vencer o derby é a chance de se consolidar no grupo dos primeiros colocados.

A partida acontece no Emirates Stadium, e começa às 18h00 (Horário de Brasília). A transmissão no Brasil fica a cargo da ESPN Brasil, e você também pode acompanhar tudo pelo Twitter @chelseabrasil.

Somente a vitória coloca os Blues novamente em segundo lugar

Após a vitória do Manchester United na rodada, o Chelsea depende apenas de si para retomar a segunda colocação. Para isso, os azuis de Londres precisam vencer o clássico, deixando-os novamente um ponto na frente dos Red Devils.

O elenco de Antonio Conte está praticamente completo. David Luiz e Musonda, ambos lesionados, estão fora de combate. Fora isso, o italiano tem todos os jogadores à disposição para seguir com sua rotação em campo, que vem dando certo. Os Blues seguem firmes nos delicados jogos de fim de ano e não vêm sendo prejudicados por lesões.

Arsenal está longe do G-4, e jogar em casa pode ajudar em arrancada

A temporada do Arsenal não vem sendo das melhores. Jogando apenas a UEFA Europa League, os Gunners também não brilham na Premier League, ocupando a humilde sexta posição. Dentre os chamados “grandes” na Inglaterra, o Arsenal está em último, atrás de Manchester City e United, Chelsea, Liverpool e Tottenham, respectivamente.

Arsene Wenger levará um time forte a campo, mas que com desfalques importantes. Ramsey, Girould e Kolasinac, lesionados, são ausências confirmadas. Além disso, Ozil é dúvida para o jogo, também com problemas de lesão. Com isso, a responsabilidade deve cair sobre os ombros de Sanchez e Lacazette.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-5-2): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Zappacosta, Fàbregas, Kanté, Bakayoko, Alonso; Hazard, Morata. Técnico: Antonio Conte.

Arsenal (3-4-3): Cech; Chambers, Mertesacker, Mustafi; Bellerin, Elneny, Xhaka, Maitland-Niles; Sanchez, Welbeck, Lacazette. Técnico: Arsene Wenger.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

“Para nós, nessa época, é necessário estar focado nos objetivos, e temos um grande desafio contra o Arsenal. Temos que achar a melhor concentração.” “Todos os jogos contra o Arsenal são importantes, e o jogo de amanhã é muito importante para o campeonato. É claro que queremos dar o nosso melhor para conquistar os três pontos e também deixar nossos torcedores satisfeitos”.

Arsene Wenger (Arsenal)

“A distância (para o Chelsea na classificação) não é tão grande. Sabemos que nosso retrospecto em casa será absolutamente vital. Perder dois pontos para o West Brom nos colocou ainda mais pressão para esse jogo”.

Histórico Recente

As últimas partidas não trazem boas recordações aos Blues. Dois dos últimos três jogos entre as equipes valiam um troféu, e ambos ganharam a cor vermelha. Já na atual temporada, as equipes se enfrentaram em Stamford Bridge, ainda em setembro de 2017. Em uma partida sem grandes chances, ninguém conseguiu alterar o placar nos 90 minutos.

Fique de Olho

Sempre envolvido em negociações, e sempre ligado diretamente ao rendimento do Arsenal. Alexis Sanchez está diariamente nos holofotes da Premier League. Com a chegada de mais uma janela de transferências, o chileno tem seu nome frequentemente ligado a clubes de toda a Europa, o que só reforça a qualidade do seu futebol e sua importância no jogo dos Gunners.

Em 121 jogos, são 80 gols com a camisa vermelha de Londres. Apenas em 2017/18, o atacante jogou 24 vezes, contando clube e seleção, e marcou nove gols.

Curiosidades

Chelsea e Arsenal já jogaram 192 vezes. São 62 vitórias dos Blues, 55 empates e 75 vitórias dos Gunners;

Nos últimos 10 jogos, reina o equilíbrio. São quatro triunfos azuis, dois empates e três triunfos do rival;

A combinação Eden Hazard e Diego Costa fez sucesso nos últimos dez jogos. Combinados, eles fizeram cinco dos oito gols do Chelsea.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp