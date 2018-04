Em partida adiada, Chelsea enfrenta o Burnley pela Premier League

A apenas quatro rodadas do fim da Premier League, o Chelsea visita, nesta quinta-feira (19) a equipe do Burnley em partida atrasada pela 31ª semana. O confronto no Turf Moore será transmitido ao vivo a partir das 15h45 (horário de Brasília) pela ESPN Brasil, mas você também pode acompanhar tudo em tempo real no twitter, pelo @ChelseaFC_PT.

Depois de uma virada eletrizante sobre o Southampton no último fim de semana por 3 a 2, os Blues conseguiram abrir uma vantagem de seis pontos em relação ao Arsenal, derrotado pelo Newcastle na mesma rodada. Com isso, a equipe treinada por Antonio Conte fica cada vez mais próxima de assegurar a vaga para a Liga Europa, com a 5ª colocação – já que ir à Champions League parece uma realidade cada vez mais distante dos londrinos.

Marcos Alonso é suspenso por três jogos

Com a punição do ala esquerdo Marcos Alonso por um lance considerado violento sobre Shane Long, na partida contra o Southampton, Emerson Palmieri fará sua estreia como titular na Premier League diante dos Clarets. A alteração, porém, pode não ser a única. Com a semifinal da FA Cup no próximo domingo, Conte pode optar por promover uma rotação na equipe, poupando alguns titulares para a decisão.

Já no banco, Danny Drinkwater, David Luiz e Ethan Ampadu então afastados por lesão, e não participam do confronto em Turf Moore.

Desfalques e reforços do lado do Burnley

Com chaces pequenas de se manter vivo na briga pela vaga na Europa League, o Burnley segue sem Ben Mee e Scott Arfield na relação. Ambos estão afastados por lesão e não integram o elenco que enfrenta o Chelsea nesta semana. Jon Walters, que volta do departamento médico nesta rodada não tem presença certa, já que precisa recuperar a forma física; enquanto Steven Defour e Robbie Brady já devem ser relacionados para o confronto.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Cahill, Christensen, Rudiger; Moses, Fabregas, Kante, Azpilicueta; Willian, Hazard, Giroud.

Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Long, Tarkowski, Ward; Gudmundsson, Cork, Westwood, Lennon; Barnes, Wood.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

“Nós temos que tentar até o fim alcançar esse objetivo [de ficar entre os quatro primeiros]. Se queremos ser realistas, então com cinco jogos a serem disputados não será fácil diminuir a diferença. Mas nós temos que ter vontade de lutar até o fim e o desejo de alcançar essa meta.” “Temos um jogo importante contra o Burnley, um time realmente forte que está fazendo uma temporada fantástica, e não será fácil conquistar os três pontos.”

Sean Dyche (Burnley)

“Quando você vê onde nós estamos agora [na tabela], isso é mais do que eu imaginei. Minha marca a principio era chegar mais longe do que onde estávamos na temporada passada, o que nós fizemos a vários jogos atrás.” “O grande ponto ao olhar de volta para essa partida [a estréia da Premier League, com vitória do Burnley em Londres], não é só um bom resultado contra uma equipe de ponta, todos esperam por sua primeira vitória e isso faz história se você não consegue isso em algumas partidas, e isso se foi imediatamente. E em uma vitória fora de casa. Isso não garante nada mas muda de imediato o sentimento para a temporada. Nós realmente não olhamos para trás.” “Eles fizeram algumas mudanças, mas você só tem que ver a partida contra o Southampton para lembrar [o início da temporada]…”

Confrontos recentes

Apesar da derrota sofrida na primeira rodada desta temporada para o Burnley, os Blues tem larga vantagem sobre o adversário desta semana. Foram quatro vitórias em sete confrontos Pela Premier League, sendo a primeira em 2009.

As equipes ainda se encontraram nas oitavas de final da Copa da Inglaterra de 2008, antes mesmo do primeiro confronto na primeira divisão. Naquela oportunidade, Chelsea e Burnley empataram em 1 a 1, com os Clarets vencendo nos pênaltis a equipe de Londres.

Fique de Olho

Chris Wood

O atacante neozelandês do Burnley está em ótima forma. Marcou cinco gols nos últimos cinco jogos da Premier League, além de uma assistência – tudo tendo completado 90 minutos em campo apenas uma vez. O camisa 11, porém, não costuma atuar mais recuado ou contribuir defensivamente de alguma forma, e quando em campo tende a finalizar mais do que dar passes.

Curiosidades

O Burnley marcou pelo menos um gol em suas últimas 6 partidas. Por outro lado, Chelsea marcou em seus últimos 4 jogos;

Os Clarets está invicto há 6 partidas;

Os Blues sofreram derrotas nas duas partidas da temporada contra o Burnley pela última vez apenas em 1968-69;

A equipe de Antônio Conte perdeu apenas uma das seis partidas disputadas em quintas-feiras pela Premier League.

