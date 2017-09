Em jogo intenso e equilibrado, Chelsea e Arsenal empatam em Stamford Bridge

O Chelsea recebeu o Arsenal neste domingo (17) em Stamford Bridge, em jogo válido pela 5ª rodada do campeonato inglês. Sem gols e com uma expulsão para o lado azul, o jogo foi muito movimentado e terminou empatado. Os Blues estacionaram na terceira posição com 10 pontos e não podem ser ultrapassados na rodada.

Em bom primeiro tempo, os times jogam de igual para igual

O Chelsea começou o jogo imprimindo forte marcação, tentando dificultar a saída de bola do adversário. Logo aos dois minutos, Pedro recebeu de Fàbregas, trouxe para perna direita e chutou colacado, mas sem grandes dificuldades para meta de Cech. Em cobrança de escanteio aos quatro, Fabregas fez boa jogada com William e cruzou rasteiro com perigo para a área, mas Cech interceptou bem.

Aos 15, em escapada de Bellerín pela direita, Welbeck recebeu pelo alto no meio da grande área e cabeceou para fora na primeira chance real de gol dos Gunners. Logo no minuto seguinte, Ramsey achou Bellerín pela direita mais uma vez em belo passe, que cruzou rasteiro para área, bom arremate de Lacazette para bela defesa de Courtois. Minutos depois, Kolasinac recebeu na saída da área e chutou forte para defesa difícil do goleiro belga.

Na tentativa de resposta dos Blues, Pedro recebeu ótimo passe de Fàbregas e sozinho com Petr Cech, desperdiçou a melhor chance do jogo até ali. Logo depois, Moses recebeu bom lançamento de Kanté e cruzou para Morata, mas a bola foi alta demais, dificultando o arremate do espanhol, que mandou pra fora. Naquele momento, o jogo já era bem equilibrado. Xhaka soltou uma pancada de fora da área, que passou perto da trave de Courtois.

Depois do jogo esfriar e os times diminuírem a intensidade, Ramsey fez bela jogada, invadiu a área deixando três marcadores para trás e chutou na trave. Na sobra, Lacazette não aproveitou e mandou pra fora. No fim do primeiro tempo, Morata recebeu lançamento, ganhou a disputa com Mustafi, mas quando seguia para o mano a mano com Cech, Monreal chegou travando a passagem do espanhol dos Blues.

Chelsea joga melhor no segundo tempo, mas tem jogador expulso e termina empatado

O segundo tempo voltou com alteração para os Blues, com Bakayoko entrando no lugar de Pedro, depois do espanhol sentir uma pancada ainda no primeiro tempo. Logo no primeiro minuto, William recebeu a bola pela direita e chutou cruzado para boa defesa de Cech. Monreal faz falta em Morata na escapada do espanhol pelo meio, que ficou mano a mano com Mustafi e foi atigindo por trás pelo compatriota. Na cobrança para grande área, Alonso resvalou de cabeça e David Luiz tentou bicicleta, mas atingiu o adversário e levou cartão amarelo.

Em boa jogada de Bakayoko, o francês tabelou com Morata no meio, avançou e tocou para Alonso que chegava pela esquerda. O espanhol ameaçou o cruzamento, limpou e chutou travado. Em cobrança de falta ensaiada, William recebeu de Fàbregas, puxou para a direita, deixando o adversário para trás, e chutou da extrema esquerda da grande área dos Gunners, mas a bola sobiu demais, sem perigo para a meta do goleiro tcheco.

Em bom ataque do Arsenal, Kolasinac tabelou com Welbeck, recebeu dentro da área, mas Azpilicueta fez muito bem a cobertura, impedindo o grego de finalizar, que se atrapalhou no lance e deu tiro de meta para os Blues. Aos 74, Xhaka cruzou para área em cobrança de falta para Mustafi acertar bela cabeçada para a meta de Courtois. O belga não conseguiu a defesa e a bola morreu na rede, mas o bandeirinha assinalou corretamente o impedimento do Alemão.

No minuto seguinte, o Chelsea partiu para a resposta e Alonso conseguiu escanteio. Na cobrança, Fàbregas recebeu na lateral em jogada ensaiada, limpou o marcador e cruzou rasteiro para grande área, mas não havia ninguém no caminho. Os times colocaram em campo suas estrelas que estavam no banco. Alexis Sanchez no Arsenal e Hazard no Chelsea, substituindo Lacazzete e William, respectivamente.

Em lance individual, Hazard deixou um marcador pra trás, puxou para a direita e bateu colocado para boa defesa de Cech. O belga sofreu falta logo depois, cobrou rápido para Fàbregas que chutou rasteiro de fora da área, mas sem grande perigo para a meta do tcheco. O jogo ficou bastante disputado no meio, com os dois times muito fortes na marcação, brigando por todas as bolas. Em forte disputa de bola, David Luiz acertou Kolasinac violentamente e recebeu cartão vermelho direto. Morata deu lugar a Christensen para repor a defesa.

O arsenal ensaiou uma pressão para cima do Chelsea, mas os Blues conseguiram manter o jogo equilibrado, contendo as subidas do time de Wenger e saindo em contra-ataques. No entanto, nenhum dos lados foi efetivo o suficiente e o jogo terminou empatado. Foi o terceiro jogo seguido contra os Gunners que o Chelsea terminou o jogo com 10 jogadores.

Ficha técnica:

Chelsea (3-4-3): Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Fàbregas, Alonso; William (Hazard 70), Morata (Christensen 89’), Pedro (Bakayoko 45’).

Reservas não utilizados: Caballero, Zappacosta, Rüdiger, Batshuayi

Arsenal (3-4-3): Petr Cech, Koscielny, Monreal, Mustafi; Bellerín, Xhaka, Ramsey, Kolasinac; Iwobi (Elneny 80’), Lacazette (Sánchez 66’), Welbeck (Giroud 73’).

Reservas não utilizados: Ospina, Mertesacker, Maitland-Niles, Walcott

Cartão amarelo: David Luiz 52’ (CHE), Morata 65’ (CHE), Elneny 84’ (ARS), Kolasinac 91’ (ARS), Bellerín 93’ (ARS)

Cartão vermelho: David Luiz 87’ (CHE)

Árbitro: Michael Oliver

