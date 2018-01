Em jogo fraco, Chelsea e Norwich empatam e vão encarar o replay

O Chelsea voltou a campo neste sábado (6) para enfrentar o Norwich City em jogo válido pela terceira fase da FA Cup, marcando a estreia dos Blues na competição. O embate aconteceu em Carrow Road e marcou a volta de David Luiz aos gramados vestindo a camisa dos Blues.

Antonio Conte mandou um time bem modificado a campo em relação ao último jogo, totalizando nove mudanças na equipe. Hazard sentiu uma lesão e não foi nem ao banco, enquanto Batshuayi teve a chance de começar entre os titulares.

Empate por 0 a 0 e replay obrigatório para os Blues, que voltarão a jogar contra o Norwich, dessa vez em casa, para decidir quem passa para a próxima fase. O jogo deve acontecer na semana do dia 15.

Chelsea não se encontra no jogo

O Chelsea iniciou o jogo valorizando a posse de bola e trocando passes na defesa, enquanto o Norwich ensaiava uma marcação pressão, mas sem muito sucesso. Com a bola, os canários também trocavam passes e esperavam achar espaços, enquanto os Blues não pressionavam e apostavam no erro do adversário.

No ataque, os azuis de Londres trocavam passes rápidos e se movimentavam muito, mas a defesa bem postada do Norwich não deixava espaços e obrigava os Blues a voltar o jogo ou arriscar um passe em profundidade.

A primeira boa chance surgiu aos 22 minutos e foi dos donos da casa, após erro de domínio de David Luiz no meio de campo. Pritchard roubou a bola e partiu em direção ao gol. Ele gingou pra cima a marcação, puxou pra perna esquerda e bateu em direção ao gol, mas a bola desviou na zaga e perdeu força, facilitando a defesa de Caballero.

O Norwich teve outra boa chance aos 35, quando Murphy recebeu ótimo passe na lateral e partiu pra cima de Rüdiger, que perdeu na velocidade mas continuou incomodando na marcação, dificultando o arremate de Murphy, que chutou forte para a meta de Caballero, mas sem direção certeira.

O Chelsea tentava, mas não conseguia levar perigo ao Norwich, errando passes no meio de campo e sem levar perigo nas jogadas individuais.

Aos 45, Maddison arriscou bom chute de fora de área, mas a bola subiu demais e passou por cima da trave, sem grande perigo para Caballero.

Blues melhoram, mas não conseguem sair do 0 a 0

O Chelsea voltou ao segundo tempo sem alterações e tentando ser mais incisivo no ataque. Aos 46, Zappacosta cruzou da ala direita pra área, a bola passou por todo mundo e parou em Kennedy, que cabeceou pra dentro da área tentando achar Willian, mas a bola foi afastada pela zaga. Drinkwater ficou com a sobra e tocou para Willian, que arriscou de fora da área, mas sem perigo para a meta de Gunn.

Aos 52, Willian fez boa jogada pela direia, se livrou de dois marcadores e tocou para Drinkwater, que chegava sozinho pelo meio. O inglês chutou rasteiro de primeira, mas a bola não teve a direção do gol e passou perigosamente ao lado direito da trave.

Três minutos depois, Willian escapou pela esquerda, foi cortando pelo meio e chutou perigosamente de fora de área, obrigando Gunn a fazer boa defesa. Na cobrança de escanteio, o brasileiro tentou achar Drinkwater mais uma vez na entrada da área, que arriscou forte chute para a meta adversária, mas a bola passou por cima do gol.

Aos 57, Batshuayi aproveitou erro na saída de bola do adversário e tocou para Pedro em saída de contra-ataque. O espanhol achou Willian, que pedalou bonito e se livrou do adversário. Na entrada da área e sem marcação, o brasileiro chutou fraco, facilitando a defesa do goleiro adversário.

Os canários tiveram sua primeira boa chance aos 63. Maddison cruzou para área em cobrança de falta, a defesa tentou afastar, mas a bola sobrou para Pritchard, que balançou na frente dos defensores, achou espaço e emendou um chute para a meta de Caballero, mas a bola desviou na defesa e foi para fora.

Batshuayi, que pouco fez no jogo, deu lugar a Morata aos 74 minutos, enquanto o Norwich permanecia sem alterações.

David Luiz levou perigo a meta de Gunn aos 77, em cobrança de falta. A bola bateu na rede pelo lado de fora e gerou suspiro dos torcedores. No minuto seguinte, mais uma alteração dos Blues e a primeira do Norwich na partida: Kenedy saiu para a entrada de Musonda e Murphy deu lugar a Nelson Oliveira.

Aos 90, Willian recebeu bom passe de Zappacosta na direita, voltou para Musonda que aparecia sozinho. O belga puxou para a direita e bateu pro gol, mas sem muito perigo para Gunn.

Dois minutos depois, Zappacosta ficou com a sobra de cobrança de escanteio e emendou um chute muito perigoso de fora da área, mas a bola caprichosamente passou muito perto da trave, selando a última chance de gol do jogo.

Ficha Técnica

Chelsea (3-4-3): Caballero, Rüdiger, David Luiz, Cahill; Kenedy (Musonda 78’), Bakayoko, Drinkwater, Zappacosta; Willian, Batshuayi (Morata 74’), Pedro (Sterling 89′)

Reservas não utilizados: Eduardo, Ampadu, Clarke-Salter, Sterling, Hudson-Odoi

Norwich (3-4-3): Gunn, Pinto, Zimmerman, Hanley, Klose, Lewis; Tettey, Trybull, Pritchard (Wildschut 87′); Maddison, Murphy (Nelson Oliveira 83′)

Reservas não utilizados: McGovern, Husband, Vrancic, Watkins, Hoolahan

Cartões Amarelo: David Luiz 41’ (CHE), Gary Cahill 62′ (CHE), Hanley 76′ (NOR) Tettey 85’ (NOR)

Árbitro: Stuart Attwell

