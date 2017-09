Em entrevista pré-jogo, Conte fala sobre a condição física dos jogadores

Antes do clássico contra o Arsenal neste domingo (17), Antonio Conte concedeu uma entrevista coletiva pré-jogo. Após perdemos dois títulos para os Gunners em Wembley nos últimos meses, o treinador vai tentar mudar a história nesse jogo e garantir pontos valiosos na disputa da Premier League, aumentado assim a sequência de bons resultados no campeonato.

Perguntado sobre como vai mandar o time a campo, o italiano falou um pouco de como vai fazer para escalar a equipe, mediante o jogo recente da Champions e os próximos compromissos.

“Eu tenho outro dia para verificar a condição física dos meus jogadores e então vou tentar tomar a melhor decisão para o jogo do Arsenal. A resposta dos meus jogadores no último jogo foi positiva. Estou satisfeito com o compromisso e o desempenho dos meus jogadores, foi muito positivo. Agora, há outro jogo difícil.

O Arsenal é uma das seis maiores equipes da Inglaterra. Eles têm uma equipe muito boa e têm a chance de lutar pelo título. É um jogo enorme para nós. Quando você joga contra o Arsenal, é sempre um grande jogo – o mesmo que contra City, United, Liverpool, Tottenham.

Nada pode acontecer. Temos que lutar contra um rival. Eu assisti seu jogo [na quinta-feira] e eles revezaram muitos jogadores e descansaram muitos jogadores para o jogo contra nós, então eu não acho que o fato deles jogarem depois de nós é uma vantagem.”

Espero terminar o jogo com 11 jogadores”, acrescentou Conte com um sorriso irônico depois do que aconteceu em Wembley. “Então, durante o jogo, o melhor vencerá.”