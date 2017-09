Em coletiva pós-jogo, Conte comenta jogo duro e expulsão

Na entrevista coletiva pós-jogo neste domingo (17), Antonio Conte falou sobre o empate contra Arsenal em Stamford Bridge. Foi a primeira vez que os azuis de Londres empataram um jogo em seu domínio sob o comando do italiano. Mas se tem algo que tem se repetido bastante nos últimos jogos, são os cartões vermelhos. A entrada forte de David Luiz em Kolasinac resultou no quinto cartão vermelho nos últimos oito jogos, desde a final da FA Cup até aqui.

“O desempenho foi bom”, relatou Conte. “Quando você joga esse tipo de jogo, é um jogo intenso e você sabe muito bem, qualquer coisa pode acontecer. Tentamos criar chances e vencer, ambas equipes fizeram. Começamos o jogo muito bem, nos primeiros 20 minutos, e sofremos um pouco no meio do primeiro tempo. Mas às vezes as pessoas esquecem que o Arsenal é um dos seis melhores na Inglaterra. Conhecemos o tipo de jogo que enfrentamos. O Arsenal é uma equipe realmente boa, eles são uma equipe forte e têm muitos bons jogadores.”

Conte falou também sobre a expulsão do brasileiro David Luiz, a quem ele julga ter sofrido falta antes de ser expulso.

“Você sabe muito bem que não gosto de comentar as decisões dos árbitros. Não fiz isso no passado e não vou fazer agora. Tudo o que posso dizer agora é que é muito importante ver o que aconteceu antes do ataque de David Luiz; com certeza houve uma falta. O árbitro tomou esta decisão [de mostrar um cartão vermelho], mas se ele parasse o jogo antes, acho que isso não teria acontecido. Houve uma falta de forma contínua, eles continuaram a empurrá-lo [David Luiz] e o árbitro, ele tem que usar o apito, mas aconteceu e vamos seguir em frente.”

Conte foi perguntado sobre a recente rodada de cartões vermelhos após um longo período sem estes na última temporada.

“Com certeza, é estranho, mas em todas as situações, temos que tentar melhorar; na situação tática, a situação física e também devemos tentar melhorar nesta situação, e também esperamos ter mais sorte no futuro. Eu era um jogador e pode acontecer esse tipo de período quando não tivemos tanta sorte em receber cartões vermelhos. Espero ter mais sorte com as decisões para nós e também para o oponente, porque às vezes o adversário mereceu um cartão vermelho e, em vez disso, continuaram a jogar com 11 homens.”

Tiemoue Bakayoko entrou no segundo tempo, substituindo Pedro, que recebeu uma pancada dolorosa em uma disputa de bola no primeiro tempo.

“Pedro não estava 100% em forma e, por isso, decidi fazer essa substituição para o segundo tempo”, explicou Conte. “Nós temos que verificar com o médico, mas espero que isso não seja grave.”

Eden Hazard foi o próximo a entrar em campo, substituindo o brasileiro Willian. Conte comentou sobre a recuperação do jogador e disse que pode colocá-lo em campo desde o início no próximo jogo.

“Hazard jogou muito bem os últimos vinte minutos. Agora, na quarta-feira, terá a possibilidade de começar o jogo contra Nottingham Forest e depois completar sua recuperação. Esperamos que tudo esteja bem depois deste jogo.”

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp