Em brilhante início de temporada, Chelsea Ladies se preparam para estreia na Champions League

De casa nova e contando com reforços de peso após a conquista do título da FA Women’s Super League 1 na última temporada, as Chelsea Ladies fazem, nesta quarta-feira (4), sua estreia pela Women’s Champions League. As Blues, comandadas pela treinadora Emma Hayes, enfrentarão a equipe feminina do Bayern de Munique na primeira fase, e recebem as alemãs em Kingsmeadow às 16 horas (horário de Brasília).

Com o início da temporada, há duas semanas, as Ladies de Londres já tiveram a oportunidade de mostrar ao torcedor do que são capazes, e também de se prepararem para o grande desafio diante das atuais campeãs alemãs.

Além do título conquistado na última temporada, as Blues vem se apresentando de maneira avassaladora pela atual edição da WSL. Na primeira partida pela competição, que também marcou a inauguração de Kingsmeadow como a casa da equipe feminina do Chelsea, as Ladies bateram o Bristol City por 6 a 0; e no último sábado, repetiram o placar elástico diante do Sunderland, desta vez fora de casa.

Jogando em um sistema similar ao da equipe de Antonio Conte, as comandadas de Hayes tem por hábito apresentar um futebol extremamente ofensivo – o que pode ser facilmente notado em seus últimos jogos. Com uma linha de defesa formada apenas por três atletas, é comum que o jogo da equipe se concentre entre o meio de campo e o ataque, com duas meias atuando mais avançadas que as demais.

Praticamente toda a equipe feminina é formada por jogadoras que atuam nas seleções de seus respectivos países, e a grande maioria são inglesas. A meia Katie Chapman por exemplo, capitã das Chelsea Ladies, além de ser titular de selecionado inglês também é considerada uma das grandes estrelas do esporte nacional de todos os tempos, tendo recebido todos os prêmios possíveis por seus feitos. Já Gilly Flaherty, que é zagueira e vice capitã da equipe, também defende a seleção inglesa e desde as categorias de base do Arsenal – onde iniciou sua carreira – chama a atenção por ser inteligente, rápida e talentosa. E a lista não para por ai.

No entanto, mesmo com um histórico atual de muitas vitórias e nomes de peso, as Chelsea Ladies jamais foram campeãs da Champions League – bem como suas adversárias da primeira fase. Na última temporada, a equipe londrina foi eliminada ainda na fase 16 avos-de-final diante do Wolfsburg, e no ano anterior caiu nas oitavas de final também para a equipe alemã, encerrando sua primeira participação no torneio.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp