Decisão da Corte Arbitral do Esporte acirra briga por vaga europeia

A corrida pelos quatro primeiros lugares da Premier League acabou tendo um tempero especial nesta segunda-feira (13). A Corte Arbitral do Esporte (TAS), principal jurisdição do mundo esportivo, decidiu que o Manchester City pode jogar a próxima UEFA Champions League. Em fevereiro, o clube havia sido punido com suspensão por dois anos de competições europeias por não cumprir o chamado fair play financeiro. Entretanto, a corte impôs uma multa de 9 milhões de libras pelo descumprimento.

Portanto, isso significa que a possibilidade do quinto colocado poder se classificar para a competição já não existe mais. Assim, Chelsea, Leicester City, Manchester United, Wolverhampton e Sheffield United batalham por duas vagas para a UCL. Liverpool e Manchester City já estão garantidos.

Para os Blues a decisão é particularmente perigosa pois ainda enfrenta o campeão Liverpool e os Wolves, adversários diretos, além do já rebaixado Norwich. Mesmo com a derrota para o Sheffield na última partida, os londrinos ainda estão na terceira colocação pois o Leicester foi derrotado pelo Bournemouth por 4-1. Contudo, o time de Frank Lampard vem oscilando nos momentos decisivos e a defesa vem sofrendo críticas por parte de torcedores e especialistas. Os azuis ainda têm a semifinal da FA Cup contra o Manchester United entre os jogos para dividir as atenções e tentar garantir um título na temporada.

Os adversários na disputa

Os Foxes estão passando por problemas, como mostra a última derrota. O time de Brendan Rodgers vinha bem até a parada das competições, mas não retomou o bom momento. Além disso, o Leicester tem o caminho mais difícil enfrentando Sheffield, Tottenham e Manchester United. Todavia, o elenco ainda conta com o artilheiro Jamie Vardy para retomar as esperanças. Atualmente estão em quarto lugar com 60 pontos, empatados com os Blues.

Em momento oposto, o Manchester United está invicto desde o retorno. Liderados por Bruno Fernandes e Paul Pogba, os comandados de Solksjaer estão em crescente de produtividade. Os Red Devils ainda têm a vantagem de fazer um jogo a mais do que os adversários. Além disso, o time tem o caminho mais fácil até a final em partidas contra Southampton e West Ham, em casa, e Crystal Palace e Leicester, fora. Atualmente estão em quinto lugar com 58 pontos.

Já o Wolverhampton parece ter perdido o ímpeto. Os Wolves vêm de derrotas para Arsenal e Sheffield. Além disso, o clube ainda espera a volta da Europa League, que divide suas atenções. Assim, o time visita o Burnley, recebe o Crystal Palace e vai até Stamford Bridge na última rodada. Atualmente estão em sexto lugar com 55 pontos.

Por fim, o Sheffield tenta se confirmar como surpresa da competição ao garantir uma vaga europeia. Os Blades venceram dois de seus adversários diretos nos últimos jogos. Agora enfrentam o Leicester para confirmar a boa fase. Além dos Foxes, o time vermelho e branco encara o Everton dentro de casa e viaja para Southampton na última rodada. Atualmente estão em sétimo lugar com 54 pontos.

