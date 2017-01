Conte fala da partida, expulsão de Terry, volta de Ake e janela de transferências

Durante uma entrevista publicada no site oficial do Chelsea, o técnico, Antonio Conte, comentou sobre a partida contra o Peterborough, válida pela FA CUP, que teve o placar final de 4 a 1. O treinador também falou da utilização de novos jogadores, como Nathaniel Chalobah, Ruben Loftus-Cheek e Ola aina, assim como a expulsão que gerou diversas opiniões, de John Terry, a volta de Nathan Aké e a possibilidade de reforços nesta janela de transferências, em janeiro.

“Eu estou feliz com a nossa performance e o resultado. Eu estou satisfeito porque nós estamos na próxima etapa desta competição. Hoje, nós mudamos nove jogadores, porque, eu tinha a oportunidade de ver alguns jogadores que não jogaram muito. Eu vi muitas coisas positivas. Nós enfrentamos um bom time, mas, nós mostramos um grande comprometimento e que somos um time. Essa é coisa mais importante quando você muda nove jogadores, não é facil encontrar sua ideia de futebol. Agora, é importante continuar”. “Zouma voltou depois de 11 meses e jogou 90 minutos, o que é fantástico para ele, sua família e o clube. Os jogadores novos – Chalobah, Ruben e Aina – me mostraram que eles estão crescendo. Michy jogou um bom jogo e marcou um gol, então, foram muitas coisas positivas’.

A expulsão do capitão, John Terry, foi questionada pelo treinador

“Eu acredito que a decisão não foi certa. Primeiramente, ele não pegou o oponente e em segundo lugar, John estava cobrindo Ivanovic. É uma pena quando isso acontece. Quando você recebe um cartão vermelho, não é bom, você tem eu respeitar a decisão do arbitro, mas, neste caso, talvez nós pudéssemos recorrer, porque a situação é muito clara, John não mereceu isso”. “Agora nós estamos em janeiro. Primeiro de tudo, essas decisões precisam ser feitas com o clube, não sozinho. Eu estou feliz por John, ele está me mostrando um ótimo comprometimento quando eu o chamo para jogar e quando ele não joga. Ele está me ajudando no vestiário. Ele está provando ser um bom jogador e, acima disso, um bom homem”.

Conte elogiou a atuação de Batshuayi

“Michy jogou um bom jogo. Durante a partida, ele ficou com nossa filosofia e ideia de futebol. Ele me mostrou um grande comprometimento e trabalho em equipe e isso é sempre importante para um atacante ter confiança par marcar. Ele deve continuar seu trabalho neste caminho. Ele é jovem, está melhorando e mostrou isso hoje. É importante, para ele, me dar a oportunidade de ter outra solução”.

Aké retornará ao Chelsea após empréstimos, Conte fala sobre utilização do jogador no esquema tático (3-4-3)

“Eu o chame porque eu acredito que ele está mostrando que está pronto para estar no elenco do Chelsea. Chelsea é a sua casa. Na última temporada, ele jogou com Watford, e nesta temporada ele estava com Bornemouth. Ele mostrou que merece estar em um grande time, como o Chelsea. Eu estou feliz que ele voltou”. “Aké me dá uma opção importante, porque nós estamos jogando com três defensores centrais. Ele pode jogar na esquerda e no meio. É importante ver nas sessões de treinamento se ele pode jogar também como um ala”.

O treinador comentou sobre a dificuldade da janela do mês de janeiro

“Meu clube sabe da minha opinião. Janeiro não é fácil. Essa janela é muito difícil para encontrar bons jogadores, mas, nós estamos vendo se estamos prontos para melhorar este time. Nós vamos continuar com estes jogadores, Aké está voltando e Kenedy e Musonda estão trabalhando conosco. É importante, para mim, avaliar este perfil e fazer a melhor decisão”. “Nós estamos no topo da tabela com este elenco e estou agradecido aos meus jogadores por isso. Se nós encontrarmos a oportunidade de melhorar o elenco, nós faremos isso, mas eu estou feliz de trabalhar com este grupo de jogadores”.

