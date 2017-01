Chelsea recebe time da terceira divisão para estrear na FA Cup

Líder com cinco pontos de vantagem na tabela da Premier League, o Chelsea dá uma pausa no campeonato inglês para estrear na FA Cup, competição a qual o clube de Londres já conquistou sete vezes. O adversário da estreia na competição é o Peterborough, atualmente na terceira divisão inglesa. Apesar da derrota contra o Tottenham e a quebra da sequência de 13 vitória consecutivas, o Chelsea receberá a equipe do leste da Inglaterra para poder se reencontrar com um gosto que ficou muito constante no paladar dos torcedores e jogadores do Blues: a vitória.

A partida acontece às 13h no horário de Brasília e terá a transmissão da ESPN Brasil. Além do nosso twitter, que faz a cobertura completa no @ChelseaBrasil.

Novo campeonato para esquecer derrota

Com a pausa no campeonato inglês este final de semana, o Chelsea foca todas suas atenções no início da FA Cup. A competição mais tradicional do futebol já está em sua terceira fase, mas é apenas nessa rodada que os times de primeira e segunda divisão entram na competição.

É provável que Antonio Conte coloque um time misto ou quase todo reserva em campo. Em entrevista coletiva antes da partida, o treinador já adiantou que John Terry e Michy Batshuayi serão titulares em Stamford Bridge. Talvez alguns outros jovens também possam ter mais minutos, como Nathaniel Chalobah e Ola Aina.

Peterborough sonha com classificação

O adversário do Chelsea será o Peterborough, da terceira divisão inglesa. Na atual temporada, os Posh estão na 8ª com dois jogos a menos e a 18 pontos do líder Sheffield United, porém, estão a dois pontos da zona de classificação para os playoffs, para determinar o último clube que subirá para a Championship.

Na campanha da FA Cup, o Peterborough enfrentou o Chesham na primeira rodada e venceu por 2-1. Na fase seguinte, contra o Notts County, precisou do replay após um empate por 2 a 2 fora de casa. Em seus domínios, vitória por 2 a 0 e classificação.

Fique de Olho

Um dos destaques do Peterborough esta temporada é o meia Marcus Maddison. Com 6 gols e 10 assistências, é um dos jogadores que mais vem se destacando na League One e poderá causar certo perigo contra uma defesa que não deve ter muito entrosamento.

Prováeis Escalações

Chelsea (3-4-3): Begovic; Ivanovic, Terry, Cahill; Aina, Kante, Fàbregas, Alonso; Willian, Chalobah e Batshuayi

Peterborough (4-4-2): Daniels, Smith, Hughes, Bostwick, Tafazolli, Edwards, Forrester, Taylor, Maddison, Samuelson, Morias

Curiosidades

Chelsea e Peterborough já se enfrentaram duas vezes. As duas foram pela FA Cup e exatamente na terceira rodada, assim como o duelo deste domingo. Em 1965, o Chelsea venceu por 5-1. Já em 2001, o placar foi de 5-0 para os Blues.

Jogando em Stamford Bridge, a média de público do Chelsea no ano é de 41.500 torcedores. Já os Poshes, tem um estádio mais moderno e sua média está em 5.600 torcedores na League One.

