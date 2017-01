Chelsea enfrentará o Brentford pela quarta fase da FA Cup

Torneio de futebol mais antigo do mundo, a Copa da Inglaterra começa a desenhar seu destino na temporada 2016/17. O campeonato, disputado pela primeira vez em 1871-1872, conta até mesmo com clubes amadores que sejam filiados à Football Association, e na atual edição tem a participação de 736 clubes.

Após diversas fase preliminares, os clubes da Premier League fizeram sua estreia na competição. Nesta semana, foram sorteados os confrontos da quarta fase do torneio, mesmo com alguns jogos de replay da terceira fase ainda por serem disputados, como é o caso de Liverpool e Plymouth Argyle, que empataram em 0 a 0 e irão se enfrentar novamente.

Restando agora 32 clubes, o Chelsea irá receber o Brentford, adversário londrino, no dia 28 de janeiro, em busca de uma vaga nas oitavas de final. O confronto marca o reencontro de Josh McEachran com os Blues. O meia inglês foi revelado em Stamford Bridge, mas a falta de oportunidades o levou a diversos empréstimos, até ser negociado com o Brentford, em 2015.

Chelsea e Brentford já se enfrentaram 12 vezes na história. Foram seis triunfos dos Blues, dois empates e quatro vitórias do Brentford. O último encontro também foi na FA Cup, em 2012/13, com goleada do Chelsea por 4 a 0 após 2 a 2 no primeiro jogo, que levou ao replay.

Confira os jogos da quarta fase da FA Cup, que serão disputados entre 27 e 30 de janeiro:

Tottenham x Wycombe

Derby x Leicester

Oxford x Birmingham ou Newcastle

Sutton ou AFC Wimbledon x Leeds

Liverpool ou Plymouth x Wolves

Southampton ou Norwich x Arsenal

Ipswich ou Lincoln x Brighton

Chelsea x Brentford

Manchester United x Wigan

Millwall x Watford

Rochdale x Huddersfield

Sunderland ou Burnley x Bristol City ou Fleetwood

Blackburn x Barnsley ou Blackpool

Fulham x Hull

Middlesbrough x Accrington Stanley

Bolton ou Crystal Palace x Manchester City

