Contra o Atlético de Madrid, Chelsea tem primeiro grande desafio na Champions League

Após uma semana de três jogos seguidos, o Chelsea volta a disputar a fase de grupos da Champions League, dessa vez contra o Atlético de Madrid. Enquanto o Blues vem de uma goleada de 6 a 0 contra o Qarabag, nossos adversários apenas empataram contra a Roma na rodada passada.

Levando em conta o bom histórico dos espanhóis, e o fato de estarem animados com o novo estádio, estamos falando de um grande desafio para os londrinos. A partida será no Wanda Metropolitano, quarta-feira (27), às 15h30 da tarde (horário de Brasília), e será transmitido apenas pelo EI Plus. Você também pode acompanhar os lances em tempo real através do nosso Twitter oficial, @ChelseaBrasil.

David Luiz e Hazard devem retornar aos campos

Apesar do Chelsea ter estreado na Champions League com uma vitória de 6 a 0, o adversário da vez é bastante diferente. Conte confirmou que o goleiro Thibaut Courtois estará disponível para o jogo, apesar de ter caído de mau jeito na vitória contra o Stoke City, após se chocar contra Gary Cahill e Peter Crouch.

David Luiz é esperado para jogar na partida. O zagueiro fraturou seu braço contra o Arsenal, quando também foi expulso. Na Premier League, ele está impedido de entrar em campo até o confronto de sábado (30), contra o Manchester City.

Hazard deve começar, mas talvez Conte não o deixe durante toda a partida, ainda por causa da recuperação do jogador. Já Pedro é uma duvida por um pequeno problema não divulgado. No setor defensivo, o capitão Cahill pode voltar, e o meia Danny Drinkwater continua fora devido uma lesão na panturrilha.

Estádio novo e confiança

O Atlético de Madrid virá preparado no ataque, principalmente por contar com Antonie Griezmann e Fernando Torres. O primeiro em questão tinha perdido o foco nos gols, mas parece estar voltando a balançar a rede nas partidas.

Desde que Diego Simeone comanda a equipe, o time ganhou 18 dos 23 jogos que disputou em casa pela competição, e a única derrota foi para o Benfica em setembro de 2015 (1-2). Ainda falando dos jogos em casa, até agora foram 16 dentre 19 partidas sem levar gol.

Diego Costa, apesar de ainda não estar apto legalmente para jogar com o novo clube, tem a presença aguardada para assistir o jogo, assim como fez na última vitória do time na La Liga.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Luis; Niguez, Gabi, Partley, Koke; Griezmann, Vietto.

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill; Moses, Bakayoko, Kanté, Alonso; Hazard, Morata, Pedro

Entrevistas pré-jogo

Diego Simeone (Atlético de Madrid)

“Este Chelsea é diferente do de 2014. Gosto muito, tem trabalho coletivo, equilíbrio e por isso a temporada passada ganhou a Premier League daquela forma. É um adversário difícil, com um treinador com capacidade para transmitir o que quer. Será um jogo complicado, mas bonito”, comentou. O técnico dos espanhóis, quando perguntado sobre Antonio Conte, respondeu que “Conte sempre manteve sua forma de jogar. Já jogou e trabalhou da mesma forma anteriormente, em times como o Juventus…” Curiosamente, o técnico do Atlético Madrid foi ainda questionado sobre quem acha ser melhor treinador: ele ou Conte. A resposta foi imediata: “Conte”.

Antonio Conte (Chelsea)

“O Atlético de Madrid é um time muito bom e com vasta experiência nessa competição,” disse o técnico sobre o próximo desafio. “Nos últimos anos eles sempre jogaram bem a Champions League, e chegar a final duas vezes não é simples, nem para qualquer time. Isso significa que eles são fortes, possuem um bom técnico e uma boa organização, com certeza, e nós precisaremos ter a atenção redobrada.” “Chelsea não jogou essa competição na temporada passada, então estamos ansiosos, mas com certeza sabemos que amanhã estaremos de frente com uma equipe muito boa.” “Nós temos que jogar toda partida com o desejo de tentar ganhar. Eu assisti o Atlético contra Roma e eles jogaram muito bem e talvez merecessem ganhar. Nós estávamos jogando contra o Qarabag e também jogamos bem, e amanhã é um jogo importante para ambos os times. Nós temos que tentar jogar nosso futebol, mas mostrar respeito ao Atlético. Mas essa temporada, certamente, nós jogaremos com muito entusiasmo e desejo de mostrar que merecemos jogar essa competição.”

Fique de olho

Yannick Carrasco

Nosso adversário possui vários jogadores de peso internacional, e nossos olhos como admiradores do bom futebol já estão virados para essas estrelas. Porém, um atleta com menos destaque também merece atenção: Yannick Carrasco. Em seis jogos, o ponta-esquerda de 24 anos fez três gols e duas assistências na La Liga, mas ainda não deixou sua marca na Champions League, e deve estar esperando por isso.

Histórico recente

O Chelsea tem um histórico tenebroso contra times espanhóis na Champions League, mas enfrentou o Atlético de Madrid apenas quatro vezes, entre 2009 a 2014. Os números estão equilibrados. É uma vitória para cada equipe e dois empates. E o maior recorde de invencibilidade pertence ao Blues, que ficou três partidas sem perder nos anos de 2009 a 2014. A equipe que fez mais gols no duelo europeu é o Chelsea com sete, enquanto o Atlético de Madrid balançou as redes cinco vezes. E o maior artilheiro é o atacante Radamel Falcao Garcia. Ele marcou três gols.

Na Champions League de 2009, os times também ficaram no mesmo grupo. Na terceira jornada, o Chelsea ganhou em casa por 4 a 0, com gols de Frank Lampard, Luís Peréa (contra) e Salomon Kalou (2). Já no jogo em Madrid, o resultado foi um empate, com direito a dois gols de Didier Drogba.

Curiosidades

Em 2014, o Chelsea disputou a semi-final da Champions League contra o Atlético de Madrid, mas acabou perdendo o jogo de volta por 1 a 3, na Stamford Bridge.

Será a primeira vez que o recém-inaugurado estádio Wanda Metropolitano receberá um jogo de competição continental.

Alvaro Morata enfrentou diversas vezes o Atlético de Madrid, porém enquanto jogava no time rival, o Real Madrid.

O antigo time de Courtois era o Atlético de Madrid, mas ele disse que não espera uma resposta agressiva da torcida durante o jogo.

