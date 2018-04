Chelsea visita o Southampton em jogo de situações delicadas

Restando ainda seis jogos para o fim da Premier League, o Chelsea já não vê mais grandes esperanças na temporada. Porém, na mínima expectativa de alçar voos maiores, os Blues vão ao St Mary Stadium enfrentar o Southampton neste sábado (14). A partida começa às 08h30 (Horário de Brasília), e terá transmissão dos canais ESPN, mas você também pode acompanhar o jogo pelo Twitter @chelseafc_pt.

Chelsea precisa renovar sua confiança

A má fase do Chelsea ganha novos capítulos a cada rodada. Distantes da próxima Champions League, os Blues querem ao máximo buscar a vaga na Premier League, tudo para não começar 2018/19 jogando mais uma vez a Europa League.

Ross Barkley está novamente pronto para jogo, recuperado de lesão. Fora de combate seguem David Luiz e Ethan Ampadu. Outra mudança pode ser e volta de Christensen no lugar de Cahill, alteração feita no empate contra o West Ham Sem mais desfalques, o Chelsea vai com tudo para Southampton, já se preparando para outro jogo contra os Saints, pela semi final da FA Cup.

Saints podem vir sem o capitão, mas com fome de vitóra

Steven Davies, capitão da equipe, está se recuperando de lesão. Por isso, fará testes no vestiário e tem sua participação em aberto. Por outro lado, Jan Bednarek pode estrear pelo time, substituindo o suspenso Jack Stephens. O Southampton já acumula cinco jogos sem vencer na Premier League, e segue ameaçado de rebaixamento. Aproveitar a má fase do Chelsea pode ser fundamental para aliviar não só os torcedores, mas o time e comissão técnica.

Prováveis Escalações

Southampton: Forster, Bednarek, Yoshida, Hoedt, Soares, Romeu, Redmond, Bertrand, Tadic, Ward-Prowse, Long. Técnico: Mark Hughes.

Chelsea: Courtois, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Moses, Fabregas, Willian, Kante, Alonso, Hazard, Morata. Técnico: Antonio Conte.

Entrevistas Pré-Jogo

Mark Hughes (Southampton)

“Nossa confiança não está abalada, em nenhum aspecto. Tivemos uma boa semana e vamos colher os frutos disso. Será uma nova semana muito ocupada, e que irá nos testar muito, mas estamos prontos para o desafio”

Antonio Conte (Chelsea)

“Queremos melhorar nossa posição. Sabemos que é difícil, mas temos que dar tudo o que temos e ver o que vamos conseguir no fim da temporada. Será difícil reduzir a distância, mas temos que tentar até o fim.”

Histórico Recente

Na primeira partida entre as equipes na Premier League, Marcos Alonso garantiu a vitória azul pelo placar mínimo. O ala espanhol surpreendeu com grande cobrança de falta da entrada da área, somando os três pontos para o Chelsea.

Fique de Olho

Aos 31 anos, Shane Long é o grande nome do time. Apesar de humildes dois gols e uma assistência na temporada, o irlandês sempre procura o jogo e tem grande capacidade de colocar companheiros em boas condições. Long é rápido, e pode explorar os espaços da defesa do Chelsea. Mesmo em má fase, seu perigo é iminente.

Curiosidades

São 110 partidas entre as equipes: 42 vitórias do Chelsea, 30 do Southampton e 28 empates.

O Chelsea perdeu apenas três vezes nos últimos 20 encontros;

Os clubes jogam neste sábado e voltam a se enfrentar no próximo dia 22, mas por uma vaga na final da FA Cup.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp