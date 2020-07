Chelsea visita o Sheffield United pela 35ª rodada da Premier League

O Chelsea vai até o Bramall Lane visitar o Sheffield United, no próximo sábado (11), pela 35ª rodada da Premier League. Os Blues tentam manter a boa sequência e a terceira colocação que os levaria para a próxima Champions League. Já o time da casa está na 7ª colocação e ainda briga por vaga em competições europeias após boa campanha. Os times entram em campo a partir das 13h30, horário de Brasília. O jogo terá transmissão pelos canais ESPN.

Os londrinos terão o “luxo” de poderem se preparar por três dias antes da segunda viagem mais longa do retorno. Frank Lampard tem o segundo melhor histórico como visitante na Premier League com 30 pontos em 17 partidas, assim como 36 gols – mais que qualquer outra equipe fora de casa. Enquanto isso, em seus domínios, os Blades concederam próximo do dobro de gols do que na primeira metade da temporada.

Entretanto, no encontro do primeiro turno, os Blues deixaram escapar uma vantagem de dois gols e o confronto terminou empatado em 2-2. Assim, com quatro partidas para o fim da temporada, os 12 pontos disponíveis tornam-se fundamentais na briga pela vaga na UCL. Graças à última vitória, o Chelsea assegurou a terceira colocação, mas está somente a um ponto do quarto colocado Manchester United. Desde o retorno, os azuis só não conquistaram mais pontos do que os Diabos Vermelhos.

Histórico de confrontos

Os dois times se encontram pela quarta vez no Bramall Lane na história da Premier League. Entretanto, é somente o primeiro confronto desde 2006/07. Na oportunidade os Blues venceram por 2-0 com gols de Lampard e Michael Ballack. O jogo ainda contou com um pênalti defendido por Henrique Hilário pelos azuis.

Ao todo os times se enfrentaram sete vezes no atual modelo da liga com equilíbrio e três vitórias para cada lado. No encontro do primeiro turno, os Blues deixaram escapar uma vantagem de dois gols e o confronto terminou empatado em 2-2. Após os tentos de Abraham, Callum Robinson devolveu os Blades à partida e no final Kurt Zouma marcou contra.

Os Blues até agora

O Chelsea venceu cinco dos últimos seis jogos na Premier League. Além disso, marcou dois ou mais gols em 10 das últimas 11 partidas na liga. Contudo, os Blues só conseguiram assegurar um clean sheet em 17 oportunidades fora de casa. Além disso, o time concedeu 30 gols longe de seus domínios, mais do que qualquer time na metade de cima da tabela.

Se a defesa decepciona, o ataque dos londrinos vem funcionando bem. Tammy Abraham já marcou nove vezes em campos adversários na temporada. Somente Didier Drogba em 2009/10, com 15, e Nicolas Anelka em 2008/09, com 11, marcaram mais em uma única campanha. Além disso, Olivier Giroud está em ótima fase em 2020. O francês anotou cinco gols nas suas oito últimas partidas pelo Chelsea na liga.

Leia mais: O renascimento de Giroud

Para alimentar os atacantes, Willian vem sendo um dos principais atletas desta época. Desde a retomada, o brasileiro vem sendo decisivo em todas as partidas. Além disso, o jogador teve envolvimento direto em gols do clube em quatro jogos consecutivos na liga pela primeira vez – quatro gols e duas assistências.

O adversário

Com a vitória na última rodada sobre o Wolverhampton, o Sheffield venceu três jogos consecutivos em casa pela primeira vez desde agosto de 1993. Além disso, seu jogo contra os Wolves foi a sétima vez que o clube venceu pelo placar de 1-0, mais do que qualquer time. A sequência dos comandados de Chris Wilder é tão boa que estão invictos nas últimas cinco partidas em casa no campeonato. Assim, sua melhor forma na temporada.

A defesa dos Blades também é um ponto importante na ótima campanha. Somente Liverpool e Manchester City concederam menos gols em casa do que os 14 sofridos pelo Sheffield. Isso se reflete na sua posição na classificação. Além disso, a campanha de 51 pontos é a melhor de um lado recém promovido após 34 partidas desde os 48 do Wigan em 2005/06.

Todavia, na parte ofensiva o time não costuma criar tanto. São em média 1,6 chances por jogo, em sua maioria com bola aérea. Apesar disso, a eficiência do time garante uma média de 1,03 gols por partida. Ou seja, os Blades convertem uma a cada três oportunidades de gol.

Prováveis escalações

Os Blues devem manter a linha de defesa das últimas duas partidas. O Chelsea continua com os desfalques de N’golo Kanté e Fikayo Tomori. Enquanto isso, Billy Gilmour passou por cirurgia no joelho e deve ser ausência por três a quatro meses. Assim, Jorginho pode ter uma chance pelo meio. A boa notícia é que Mateo Kovacic está recuperado de lesão no tendão de aquiles e também pode atuar. Já o ataque pode ver a volta de Abraham aos titulares.

Portanto, a provável escalação deve ser: Kepa; James, Christensen, Zouma e Azpilicueta; Jorginho (Kovacic), Barkley e Mount; Willian, Pulisic e Giroud (Abraham).

Já os Blades não têm jogadores no departamento médico. O atacante David McGoldrick perdeu a última partida mas deve estar de volta no sábado. Além disso, o herói da última partida John Egan deve ser mantido na defesa. Já o ataque deve ter a presença do camisa 10 Billy Sharp e Oli McBurnie perdendo espaço. O time vem no tradicional 3-5-2 com bastante solidez defensiva.

Portanto, a provável escalação deve ser: Henderson; Basham, Egan e O’Connell; Baldock, Berge, Norwood, Osborn e Stevens; McGoldrick e Sharp.

Fique de olho

Um dos melhores do Sheffield, Dean Henderson manteve 12 clean sheets na atual temporada da Premier League. Somente Nick Pope (14), Alisson (13) e Ederson (13) conquistaram mais. O goleiro de 23 anos tem uma média de 2,7 defesas por jogo e coleciona convocações para a seleção principal da Inglaterra.

Além disso, os Blues devem se preocupar com a bola aérea dos anfitriões. Cinco dos últimos 10 gols do time vieram por meio de escanteios, dois deles pelo zagueiro John Egan, que não marcava há 72 partidas. Essa com certeza vai ser a aposta dos Blades no jogo de sábado, visto que a defesa do Chelsea já concedeu 12 gols de “bola parada” nesta temporada. Assim, é a quarta pior marca da liga. Além disso, desconsiderando Kurt Zouma, a defesa do Chelsea não vem tendo bom desempenho em duelos aéreos.

Veja também: Bluecast 165 – Os problemas defensivos do Chelsea

Curiosidades

– Cesar Azpilicueta deve fazer seu jogo nº 381 com a camisa azul. A marca o coloca empatado com Drogba na 13ª colocação de jogadores com mais partidas pelo clube.

– Se estiverem nos 11 iniciais, Christensen começará seu jogo de nº 50 como titular na Premier League e Barkley começará pela 50ª vez pelo Chelsea somando todas as competições.

Informações da partida

Data: 11 de julho de 2020

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Competição: 35ª rodada da Premier League

Local: Bramall Lane – Sheffield, Inglaterra

Árbitro: Andre Marriner

Transmissão: ESPN Brasil

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp