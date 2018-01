Chelsea visita o Norwich City na estreia da FA Cup

Já nos primeiros dias de 2018, a pesada sequência de jogos dos times ingleses vai chegando ao fim. E para começar a retornar aos intervalos regulares entre os compromissos, o Chelsea vai a Norwich enfrentar o time da casa. O jogo é válido pela terceira fase do torneio, e representa a estreia dos times da Premier League no campeonato de futebol mais antigo do mundo.

A partida entre Chelsea e Norwich acontece neste sábado (6), às 15h30 (Horário de Brasília), no Carrow Road. A transmissão da partida fica a cargo dos canais ESPN, e você pode acompanhar todos os detalhes pelo Twitter @chelseabrasil.

Seguir na FA Cup é manter esperanças por mais títulos na temporada

Os atuais vice-campeões da FA Cup chegam para 17/18 com esperanças de que, na pior das hipóteses, vencer uma das copas domésticas salve a temporada. Os Blues sabem da dificuldade na Premier League e Champions League, e por isso querem ir com força máxima em todas as frentes.

A ideia de Antonio Conte ainda é rodar o elenco, e nomes como o de David Luiz agora estão disponíveis para o confronto. Eden Hazard sentiu uma lesão e é dúvida para o jogo. Mesmo assim, cria-se novamente a oportunidade para dar minutos a Willian, Drinkwater e até o jovem Ampadu.

Norwich aposta em noite inspirada para sair classificado

Hoje na Championship, a segunda divisão inglesa, os Canários recebem os atuais campeões nacionais sem nada a perder. O time de Daniel Farke sabe da diferença de realidade entre os dois times, mas acredita que pode bater os Blues se alcançar a excelência nos 90 minutos.

A equipe do leste da Inglaterra nunca venceu a FA Cup, o que não é barreira para sonhar neste ano. Se a fase não é tão boa na Championship – modesta 13ª colocação, vencer a copa pode ser a grande glória dos Canários não só neste ano, mas em muito tempo.

Prováveis Escalações

Norwich City (4-3-2-1): Gunn; Pinto, Hanley, Klose, Lewis; Tettey, Trybull; Pritchard, Maddison, Murphy; Nelson Oliveira. Técnico: Daniel Farke.

Chelsea (3-5-2): Caballero; Rudiger, Cahill, Christensen; Zappacosta, Drinkwater, Fàbregas, Bakayoko, Kenedy; Willian, Morata. Técnico: Antonio Conte.

Entrevistas Pré-Jogo

Daniel Farke (Norwich City)

“Um dia, você pode ter uma noite especial e criar algo extraordinário. É isso que queremos fazer.” “Todo jogo é um grande desafio, e precisamos tentar obter o melhor resultado possível. Fomos brilhantes contra o Arsenal pela EFL Cup”

Antonio Conte (Chelsea)

“Quando você joga a cada três dias, especialmente no período de Natal, é necessário fazer rotações no time.” “Minha ideia é continuar como no passado, pois confio e acredito nos meus jogadores. Com certeza queremos ir à próxima fase.”

Histórico Recente

As equipes não se enfrentam desde a temporada 2015/16. Naquele ano, foram duas vitórias do Chelsea pela Premier League. Diego Costa marcou uma vez em cada jogo, sendo fundamental para as vitórias do time que não vivia grande fase.

Fique de Olho

Nelson Oliveira sempre foi uma das grande promessas recentes do futebol português. O atacante foi destaque em várias competições de base por Portugal, mas não conseguiu se estabelecer como um dos matadores do futebol europeu. Negociado com o Norwich em 2015/16, ele soma 14 gols em 32 jogos. Aos 26 anos, ele é peça fundamental no ataque dos Canários.

Curiosidades

A última vitória do Norwich aconteceu pela Premier League 94/95 (3 a 0). De lá para cá, foram 11 jogos, com nove triunfos do Chelsea;

O primeiro jogo entre as equipes aconteceu apenas em 1972 – uma vitória do Chelsea por 3 a 1, válida pelo campeonato inglês 72/73;

Dos 37 jogos já disputados, os números são equilibrados. O Chelsea venceu 15 vezes, o Norwich, dez vezes, e foram 12 empates.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp