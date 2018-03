Chelsea visita Barcelona no Camp Nou pelo jogo da temporada

Faltam poucas horas para o que promete ser o jogo da temporada para o Chelsea. Nesta quarta-feira (13), os Blues visitam o Camp Nou na segunda partida contra o Barcelona pelas oitavas de final da UEFA Champions League.

O confronto, que tem início marcado para as 16h45 (horário de Brasília), será transmitida pela Rede Globo e pelo Esporte Interativo, mas você também poderá acompanhar minuto a minuto pelo Twitter, através do @ChelseaFC_PT.

Jogo de vida ou morte

Mais do que para o Barça, conquistar um resultado positivo nesta quarta é essencial para os Blues. Ocupando apenas a quinta posição na Premier League, onde teve uma brusca queda de desemprenho apesar da vitória do último fim de semana, o Chelsea ainda não garantiu vaga para a próxima temporada da Champions League, o que vem preocupando a torcida.

Para manter vivo o sonho de avançar na competição e a esperança de conquistar a vaga porém, a equipe de Antonio Conte terá que se comportar de forma bem diferente em relação ao jogo em Londres.

E pensando nisso, as notícias para os Blues não são das piores. Com exceção de David Luiz e Ross Barkley, ambos lesionados, Conte terá a sua disposição o elenco completo. O que também significa que os centroavantes Olivier Giroud e Álvaro Morata tem condições – e chances – de iniciar a partida como titulares, modificação que deixaria a equipe mais ofensiva que no jogo anterior.

Barça com dúvidas pelo caminho

Com o bom resultado conquistado fora de casa, o Barcelona deve iniciar a segunda partida contra o Chelsea com mais tranquilidade. Mesmo tendo conquistado apenas o empate em 1 a 1, um resultado similar por 0 a 0 dá a vaga para as quartas de final à equipe espanhola. Ou seja, a equipe de Ernesto Valverde pode iniciar o jogo de maneira mais ofensiva para não arriscar sofrer gols em casa.

Esse, no entanto, não costuma ser o perfil do Barça. Os catalães devem manter a formação utilizada na partida em Londres, mas podem acabar contando com um desfalque. Andrés Iniesta, que substitui Phillipe Coutinho nas partidas pela Champions League, vinha se recuperando de uma lesão muscular e ainda não foi confirmado – mesmo estando entre os 16 relacionados. A certeza de sua presença ou não sera dada apenas minutos antes do confronto.

Além do meia espanhol, o Barça terá mais duas ausências, já contabilizadas no primeiro jogo. Nelson Semedo e Denis Suares seguem se recuperando de lesão, e por isso não fazem parte da lista de selecionados para esta quarta-feira.

Prováveis Escalações

Barcelona (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic Paulinho; Dembele, L.Suarez, Messi.

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Kante, Fabregas, Alonso; Willian, Pedro, Hazard.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

Durante a coletiva que antecede a segunda partida contra o Barça, Antonio Conte se mostrou consciente de que não será fácil vencer fora de casa para seguir na Champions League. Para o técnico italiano, o empate não pode ser considerado um resultado ruim, mas deve servir para deixar seus comandados atentos nesta quarta-feira.

“Quando você joga contra o Barcelona, um time que eu considero estar entre os melhores do mundo, se você quer ter alguma esperança de vencer o jogo você tem que ter um desempenho perfeito. No jogo de ida, nós fizemos isso e pagamos o preço no momento em que cometemos um erro”, afirmou Conte. “1 a 1 significa que você tem que marcar, você tem que vencer se for para o segundo jogo, ou marcar dois gols e empatar em 2 a 2. Como eu disse, temos que ficar focados no jogo. Sabemos as dificuldades que vamos enfrentar amanhã, mas se quisermos avançar precisamos estar ligados em todos os momentos do jogo.”

Ernesto Valverde (Barcelona)

Para Valverde, o empate em Londres na primeira partida mostra que nada esta decidido no confronto que levará uma das duas equipes às quartas de final. O treinador acredita que a igualdade por 1 a 1 em casa não garantirá nada até o apito final, e que o Barça terá de correr atrás do resultado sem cometer erros para avançar.

“Na defesa eles são fortes e difíceis de superar, os pequenos detalhes decidirão a partida. Willian, Hazard ou Pedro são jogadores que podem chutar com um metro de espaço”, disse Valverde. “Se queremos ter opções de ganhar, necessitamos uma partida perfeita. O empate na ida dá uma certa vantagem ao Barça, mas conhecendo a sua filosofia sabemos que vai tentar vencer.”

Histórico Recente

A última partida entre Chelsea e Barcelona mostrou que o momento de uma equipe não é capaz de decidir a classificação. Enquanto a equipe catalã lidera o campeonato espanhol com oito pontos de vantagem, os Blues ocupam apenas a quinta posição da Premier League. Mesmo assim, a equipe londrina jogou de igual para igual em Stamford Bridge, mostrando que tem a energia necessária para avançar se encontra a oportunidade.

Curiosidades

Messi marcou seu primeiro gol contra o Chelsea apenas este ano, na partida de ida em Stamford Bridge;

No último confronto entre as duas equipes no Camp Nou, em 2012, Chelsea e Barcelona empataram em 2 a 2, e os Blues avançaram para a final da Champions League, conquistando seu primeiro título na competição;

Após uma brusca queda de rendimento, o Chelsea não sofre uma derrota há três jogos;

Em contrapartida, o Barça está invicto a oito partidas.

