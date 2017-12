Chelsea vence Brighton no Boxing Day e volta a colar nas primeiras posições da Premier League

Após empate sem gols contra o Everton, o Chelsea venceu o Brighton em Stamford Bridge. Com gols de Morata e Alonso, os Blues venceram mais uma vez no tradicional Boxing Day, que marca a rodada pós-Natal da Premier League. O resultado coloca o time de Antonio Conte um ponto atrás do segundo colocado, Manchester United.

Com a boa vitória em casa, o Chelsea se coloca ainda em condições de perseguir os líderes do campeonato, e alçar voos maiores nesta temporada. No próximo sábado (30), o time volta a campo para receber o Stoke City, em jogo válido pela 21ª rodada da Premier League.

Grande domínio do primeiro tempo não leva Chelsea ao gol

Como já era esperado, o primeiro foi dominado pelo Chelsea. Os Blues tiveram a bola em 59% do tempo, mas pouco fizeram para mudar o jogo. Porém, o 0 a 0 no intervalo também pode ser atribuído à formação do Brighton, que veio a Londres com uma linha de cinco homens no meio, o que deixou o setor mais denso, sem muito futebol.

Para furar o esquema dos visitantes, o Chelsea trocou muitos passes na intermediária. Mais adiantados, Morata e Hazard tiveram que buscar o jogo no meio, e oportunidades foram criadas também pelos meias, como Fàbregas e Bakayoko.

Controle do jogo se confirma com gols espanhóis no segundo tempo

Se o primeiro tempo pareceu morno, o segundo mostrou um jogo totalmente diferente. E tudo mudou logo no primeiro minuto, com o cruzamento de Azpilicueta que achou Morata – a sexta vez em que acontece a combinação em 2017/18 na Premier League.

Após o gol do camisa 9, o jogo se abriu, e deu ao Chelsea mais oportunidades para marcar. O Brighton se viu obrigado a sair para o jogo, e acabou vendo Marcos Alonso aumentar o placar com cabeçada na primeira trave. Com o segundo gol, o jogo foi dominado pelos azuis de Londres, que assim levaram a vitória até o apito final. Ainda houve oportunidades pelos dois lados, mas nada mais alterou os números da partida.

Ficha Técnica

Chelsea: Coutois, Azpilicueta, Cahill, Rudiger, Moses, Kanté (Drinkwater 85′), Fàbregas, Bakayoko, Alonso;, Hazard (Willian 73′), Morata (Batshuayi 82′). Técnico: Antonio Conte.

Brighton: Ryan; Schelotto, Duffy, Dunk, Suttner, March (Knockaert 82′) , Stephens, Propper, Kayal (Gross 73′), Izquierdo, Hemed (Murray 80′). Técnico: Chris Hughton.

Gols: Morata 46′, Marcos Alonso 60′

Cartões Amarelos: Stephens (Birghton)

Estádio: Stamford Bridge

Árbitro: Mike Dean

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp