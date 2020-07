Chelsea tem 48.6% de chance de terminar em terceiro na Premier League

Segundo dados do StatsPerform, o Chelsea tem 48.6% de chance de terminar em terceiro lugar na Premier League. O seu rival Manchester United vem logo depois com 39.4% de possibilidade. O Leicester City completa a lista com 12%.

Ainda restam duas partidas para o clube de Abramovich confirmar ou não sua vaga para a próxima Liga dos Campeões. Os próximos adversários serão Liverpool, fora de casa, e o Wolverhampton, no Stamford Bridge. Na quarta-feira, os Red Devils enfrentam o West Ham United, no Old Trafford. As emoções ficam guardadas para o final, quando, pela última rodada do campeonato, há um confronto direto entre Manchester United e Leicester.

O time comandado por Brendan Rogers flerta com a possibilidade de ficar fora da próxima edição do campeonato Europeu de clubes, com 65.4 % de chance de ficar na quinta colocação. A princípio, as chances dos Blues ficarem fora do G-4 da Premier League são baixas, com apenas 12% de probabilidade. Contudo, o time terá de realizar boas atuações nas próximas duas partidas.

Na atual temporada o Chelsea conta com 19 vitórias, seis empates e onze derrotas. Confira abaixo algumas estatísticas dos Blues ao longo dessa Premier League.

– 22.040 passes (3º no ranking geral)

– 64 gols (4º)

– 604 chutes (2º)

– 444 interceptações (2º)

– 8 clean sheets (14º)

– 49 gols concedidos (10º)

– 7 gols de contra-ataque (4º)

Reforços para a próxima temporada

Enquanto a vaga para a Champions League ainda é decidida, os Blues vão se reforçando com o propósito de brigar por títulos na temporada. O alemão Timo Werner e o marroquino Hakim Ziyech desembarcaram em Londres por 53 milhões de libras e 38 milhões de libras, respectivamente. A transferência de Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, é outra que pode se concretizar nos próximas dias. Informações citam que são apenas detalhes que separam a concretização.

Juntamente com a possível classificação para o próximo torneio europeu, a terceira colocação no campeonato inglês poderá render uma “bolada” para os cofres de Abramovich. Na última temporada, Chelsea e Spurs ganharam 146 milhões e 145 milhões de libras, respectivamente, como resultado por terminarem em terceiro e quarto.

