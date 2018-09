Chelsea reencontra Liverpool neste sábado, agora pela Premier League

Após um jogo épico na última quarta feira pela Copa do Liga, os Blues reencontram o Liverpool neste sábado (29), dessa vez no Stamford Bridge, em jogo válido pela 7ª rodada da Premier League. Depois de terem eliminado os rivais de Liverpool em pleno Anfield Road, os Blues miram mais uma vitória para ultrapassar os rivais e quem sabe, assumir a liderança do campeonato.

A transmissão fica por conta da ESPN Brasil, a partir das 13h30 (horário de Brasília) e você também pode acompanhar tudo em tempo real no Twitter, pelo @ChelseaFC_PT.

Mais uma promessa de grande jogo

Os dois times seguem invictos na competição, mesma condição que levaram ao último duelo pela Carabao Cup. Apesar de ter saído vencedor no último confronto, foi o Chelsea quem deixou escapar os primeiros pontos na busca pelo título da Premier League, enquanto os comandados de Jurgen Klopp seguem com 100% de aproveitamento.

O jogo será difícil para o Liverpool, vide o jogo do meio de semana e sendo agora nos aposentos dos azuis de Londres. Vale ressaltar que pela Copa da Liga, ambos os times levaram times mistos em campo, algo que não deve se repetir nesse jogo que, de certa forma, vale a liderança do campeonato. Com um 11 inicial mais forte para ambos os lados, o confronto já muito esperado ganha um aperitivo a mais.

Desfalques para as duas equipes

Pelo lado azul, Antonio Rüdiger, Pedro e Ruben Loftus-Cheek são prováveis desfalques, todos por lesão. A presença do espanhol Pedro e do alemão Rüdiger são tratadas com otimismo pela comissão, mas todos ainda são dúvidas nas vésperas do duelo, já depois de terem ficado de fora do último confronto. Por outro lado, Andreas Christensen, que saiu com uma pequena lesão no último jogo, já está recuperado e pode fazer parte do jogo.

Homem-chave da defesa dos Reds, Virgil van Djik é uma grande preocupação para o confronto após ter sofrido uma lesão desagradável contra o Southampton. O holandês não treinou com a equipe e não deve ir a campo nesse sábado. Em contra-parte, Alexander-Arnold e Wijnaldum, que ficaram de fora do último jogo, já estão disponíveis.

Entrevistas Pré-Jogo

Jurgen Klopp (técnico do Liverpool):

“Eden Hazard é um jogador especial, obviamente, e ele adora essas situações de um contra um ou dois contra um. Eu não preciso do jogo de quarta para saber da qualidade de Eden, já está muito claro. Nós temos dificuldade para defender. Se você der a Sadio Mané a bola em um espaço errado, você não irá conseguir pega-lo, não é possível. Nós também temos esse tipo de jogador. Então nós temos que ter certeza de fechar os espaços corretamente e se nós tivermos um desafio, tentar ganhar um pouco mais do que ganhamos nesse tipo de situação.”

Maurizio Sarri (técnico do Chelsea):

“O Liverpool é um time do mais alto nível. Eles têm trabalhado com o mesmo treinador há quatro temporadas; eles estão preparados agora para ganhar a Premier League. Amanhã é um outro jogo em uma outra competição com um 11 inicial diferente. Eu acho que talvez o Liverpool possa aumentar a determinação depois de quarta, e foi um jogo muito difícil na quarta, assim como será um jogo muito difícil amanhã.”

Prováveis Escalações:

Chelsea (4-3-3): Arrizabalaga; Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Alonso; Jorginho, Kanté, Kovacic; William, Giroud, Hazard

Liverpool (4-3-3): Alisson, Robertson, Gomez, , Alexander-Arnold; Milner, Henderson, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah

Histórico Recente

O Liverpool venceu apenas dois dos últimos 15 confrontos contra os Blues válidos por todas as competições, sendo sete empates e oito vitórias para o lado azul. No entanto, ambas as vitórias dos Reds ocorreram em Stamford Bridge.

No último jogo entre as equipes, os Blues levaram a melhor eliminando os adversários da Copa da Liga, com uma vitória de 2 a 1 e um gol histórico de Eden Hazard.

Fique de olho

Mohamed Salah esteve entre no top 3 dos melhores jogadores do mundo na última temporada. Com números tão incríveis quanto os feitos de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, o egípcio busca sua afirmação como grande nome do futebol mundial ao tentar repetir as atuações da última temporada. Ao lado de Mané e Firmino, o Liverpool vem com um forte ataque para o confronto desse sábado.

Curiosidades

Este é o confronto mais jogado do futebol inglês do século XXI, com Chelsea e Liverpool se enfrentando ao sábado pela 58ª vez nesse período.

O Chelsea poderá vencer seu quarto jogo de abertura em casa, em uma campanha na Primier League pela primeira vez desde 2014/2015 sob o comando de José Mourinho.

Olivier Giroud marcou cinco gols nos últimos seis jogos da Liga em que começou enfrentando o Liverpool, incluindo a última

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp