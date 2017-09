Chelsea recebe um City desfalcado pela Premier League

Os Blues mudam a chave de volta para o Premier League após uma vitória incrível de virada em cima do Atlético de Madrid, na casa do adversário. Desta vez, a batalha será travada em Stamford Bridge com um adversário “local”, o Manchester City.

A partida acontecerá às 13:30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, o twitter oficial do @ChelseaBrasil acompanhará todos os lances em tempo real.

Vitória apoteótica na casa do Atletico de Madrid e motivação para brigar entre os primeiros

Com gols dos dois atacantes, Álvaro Morata e Michy Batshuayi, o time comandado pelo técnico Antonio Conte conquistou um resultado importantíssimo na casa do Atlético de Madrid, pela UEFA Champions League, ainda na fase de grupos, por um placar de (1-2). Já na Inglaterra, o Manchester City é o líder empatado em pontos com o Manchester United, o saldo de gols coloca o lado azul de Manchester na frente. O time londrino, por sua vez, está na terceira colocação e à apenas três pontos do líder.

Conte não poderá utilizar o zagueiro David Luiz, que pegou três jogos de suspensão. Com isso, Andreas Christensen deverá ser a escolha para o centro do trio de zagueiros.

Sem Aguero e Mendy, City vai à Londres na busca de se manter definitivamente na liderança

O atacante argentino Sérgio Aguero está fora da partida contra o Chelsea. Após sofrer um acidente de carro, o camisa dez da equipe de Guardiola fraturou costelas e precisará de tempo para voltar aos gramados. Ele, assim como Morata e Lukaku, estão empatados na liderança dos artilheiros da Premier League e a equipe precisará mostrar sua força em uma partida sem seu principal goleador.

O brasileiro Gabriel Jesus deverá ser escalado não nas pontas, mas como centroavante de ofício, posição em que mais atuou na carreira. O lateral esquerdo Benjamin Mend também será uma baixa importante, o francês se lesionou na última partida do campeonato inglês, contra o Crystal Palace.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Thibaut Courtois; César Azpilicueta, Andreas Christensen e Gary Cahill; Victor Moses, N’Golo Kanté, Tiemoue Bakayoko e Marcos Alonso; Pedro, Eden Hazard e Álvaro Morata.

Manchester City (3-4-3): Ederson; Kyle Walker, Nicolas Otamendi e John Stones; Fernandinho, Fabian Delph, David Silva e Kevin De Bruyne; Leroy Sané, Raheen Sterling e Gabriel Jesus.

Entrevistas Pré-jogo

Antonio Conte (Chelsea)

Na entrevista coletiva antes da partida, Conte mostrou que todos os seus jogadores estão ansiosos por diversos motivos para jogar este jogo na Premier League, o técnico italiano também elogiou as contratações dos Citizens.

“Este será o último de sete jogos em 21 dias. Como vocês sabem muito bem, Man City é um time realmente muito bom, mas na temporada passada foi o mesmo. Nesta temporada eles melhoraram muito com boas contratações”. “Eles começaram muito bem, estão em um ótimo momento e eles têm muita confiança. Com certeza nós tempos que prestar muita atenção”. “Nós nos preparamos para este jogo apenas em um dia, hoje, e nós tentamos nos preparar da melhor maneira. Não será fácil tomar decisões amanhã Nos meus olhos é a última performance contra o Atlético de Madrid. Cada jogador jogou muito bem na última partida. Eu tenho que checar a condição física de cada jogador e então tomar a melhor decisão”. “Jogar uma partida massiva ajuda você a se recuperar muito bem e rápido, porque cada jogador quer jogar e também porque o jogo é apenas dois dias depois do último jogo. Nós estamos prontos para esse jogo massivo. Nós estamos ansiosos para jogar”. “Vencer contra o Atletico de Madrid melhorou nossa confiança. Isso nos fez mais fortes”. “Agora é importante estarmos focados no próximo jogo. Nós estamos jogando em casa, com certeza nossos fãs vão tentar nos empurrar do inicio ao fim. Amanhã o apoio será muito importante”.

Pep Guardiola (Manchester City)

O técnico do City falou sobre as baixas para a importante partida contra o Chelsea, perguntado sobre Agüero, Mendy e Viscente Kompany, Guardiola ressaltou que estes atletas não estarão prontos para atuar no jogo de sábado.

“A primeira impressão é que quebrou uma costela, mas ainda não sei quantos dias vai ficar fora. Agüero sofreu um acidente em Amsterdã. Não sou médico e não sei o tempo de baixa, ele vai retornar hoje e começar a recuperação o mais rápido possível”, comentou o treinador em coletiva de imprensa. “Mendy será operado neste final de semana em Barcelona pelo Dr [Ramon] Cugat e não estará disponível até as semi-finais da Champions League”. “Sem chances”. [Guardiola sobre a possibilidade de Kompany atuar].

Fique de olho

Sem Agüero, o brasileiro Gabriel Jesus será o “homem-gol” do ataque do City. Com quatro gols, o camisa 33 deverá ser marcado de perto pelos zagueiros do Chelsea para não gerar qualquer tipo de problemas. Forte, rápido, com grande capacidade de finalização e também de servir os companheiros, o atacante da Seleção Brasileira é elogiado regularmente por Guardiola e é um dos melhores atacantes que atuam na Inglaterra.

É impotante também ficar de olho em Leroy Sané, o alemão marcou três gols na competição e é um dos comandantes na linha de frente, com toda sua criatividade, qualidade e visão de jogo, o camisa 19 é um dos pontos fortes da equipe azul de Manchester.

Histórico Recente

O retrospecto no duelo entre Chelsea e City na Premier League mostra equilíbrio. Nas últimas dez partidas, o Chelsea venceu quatro partidas. As duas equipes empataram três vezes. Já o Manchester City ganhou três jogos. Importante relembrar a vitória de virada na casa do adversário, o primeiro gol foi contra de Cahill, mas Diego Costa, Willian e Hazard garantir

Curiosidades

Morata e Agüero estão empatados na artilharia da Premier League com seis gols;

Na última temporada, o Chelsea venceu o City nos dois confrontos pelo campeonato nacional;

Após a virada no Etihad Stadium, Agüero fez falta em David Luiz e foi expulso na hora, Fernandinho também, por desentendimento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp