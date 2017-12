Chelsea recebe o Stoke City pela última partida de 2017

Depois de ter vencido o Brighton no Boxing Day nesta terça (26), o Chelsea volta a campo pela 21ª rodada da Premier League e recebe o Stoke City em Stamford Bridge. A partida terá início às 13:00 (horário de Brasília) deste sábado (30) e terá transmissão da ESPN Brasil.

Você também poderá acompanhar minuto a minuto do confronto pelo twitter do Chelsea em Português, o @ChelseaFC_PT.

Luiz e Musonda continuam fora; resto do elenco está disponível

Em entrevista coletiva, Conte afirmou que os mesmos jogadores estão disponíveis (do último jogo), contando apenas com as baixas de David Luiz e Charly Musonda, que seguem com um problema no joelho e na virilha, respectivamente.

No entanto, o italiano falou que ambos fizeram grande progresso na sua recuperação e que devem estar disponíveis para o jogo contra o Norwich City, primeiro confronto dos Blues na FA Cup.

Com problemas na defesa, Mark Hughes tem mais uma baixa para o jogo

Sendo emprestado pelos Blues ao Stoke, o zagueiro francês Kurt Zouma não irá participar da partida em Stamford Bridge por questões contratuais.

Os Potters também terão os desfalques de Ryan Shawcross, que saiu precocemente no último jogo devido a uma lesão, além de Bruno Martins Indi e Glen Jhonson, peças importantes para a defesa de Mark Hughes. Jesé Rodriguez e Stephen Ireland, também lesionados, seguem fora do time. O Stoke não terá desfalques por suspensão para o jogo contra o Chelsea.

Por outro lado, o Stoke pode ter o defensor Erik Pieters disponível novamente, após ficar fora dos dois últimos jogos por lesão.

Prováveis escalações:

Chelsea (3-5-2): Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill; Kanté, Bakayoko, Fábregas, Moses, Alonso; Hazard, Morata

Stoke (4-2-3-1): Butland, Wimmer, Pieters, Ramadan, Edwards; Cameron, Fletcher, Choupo-Mating, Allen, Shaqiri; Diouf

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

Em sua entrevista pré-jogo, Conte foi perguntado se terminar entre os quatro primeiros já poderia ser considerado um sucesso na temporada, visto que o título fica mais longe a cada rodada.

“Eu acho que nessa liga terminar no top quatro é sempre um sucesso. Esta é talvez a única liga a qual os seis melhores times lutam pelo título toda temporada. É normal quando um de seus adversários está tão bem quanto o Manchester City seja difícil você pensar em lutar pelo título. Mas nós temos que dar tudo de nós mesmos em cada jogo, para dar satisfação para nossos torcedores.”

Sobre o jogo contra o Stoke:

“Amanhã temos um jogo difícil. Como vocês devem lembar bem, temporada passada nós sofremos para ganhar deles em casa. Nós devemos prestar muita atenção.”

O treinador também falou da condição de Baba Rahman, que passou por uma grave lesão e vem se recuperando, se tornando assunto na coletiva:

“Ele está vindo de uma grave lesão. Ele está lutando muito para recuperar sua melhor forma. Eu devo ser honesto, não sei o que aconteceu com Baba. De um ponto de vista humano, eu adoraria lhe dar uma oportunidade. Mas eu acho que agora ele tem que enfrentar sua recuperação. Ele está mostrando grande paciência. Se eu puder ajuda-lo, estou pronto pra isso.”

Mark Hughes (Stoke City)

Durante a entrevista pré-jogo, Hughes falou da boa recuperação do Stoke, que vinha de três derrotas antes da maratona de final de ano e não perdeu os dois últimos jogos:

“Ficamos mais frustados do que nunca nas últimas semanas, mas tivemos dois jogos no natal e saímos com quatro pontos, o que pode ser considerado um retorno decente. Nós temos um verdadeiro senso de determinação nesse grupo, e pudemos ver isso durante a última semana. Óbvio que o jogo contra o Chelsea será difícil, mas temos o Newcastle United em seguida e temos que estar prontos para começar bem o ano.

O treinador também falou dos desfalques e do que espera quando ele tiver seu elenco completo novamente:

“Estamos obviamente desesperados para termos uma série de jogadores importantes de volta, que estão fora por lesão. Mas uma vez que estivermos novamente com eles, estou confiante que teremos uma segunda metade de temporada realmente mais produtiva.”

Fique de Olho

Xherdan Shaqiri têm sido um dos grandes destaques da equipe na temporada, empatado na atrilharia com Choupo-Mating e Diouf com quatro gols e sendo o líder de assistências da equipe, com cinco delas contabilizadas até aqui. O suíço já teve passagens pelo FC Bayern e pela Inter de Milão e embarcou na Inglaterra em 2015, por cerca de 12 milhões de Libras. E

specialista na bola parada e nos passes chave, Shaqiri é peça fundamental na criação do Stoke e deve ser bem observado pela defesa dos Blues.

Histórico Recente

O Chelsea vem de três vitórias consecutivas contra o Stoke, todas pela Premier League, sendo duas na temporada passada e uma pela atual temporada.

No último embate entre as equipes que aconteceu no dia 23/09, os Blues golearam os Potters fora de casa por 4 a 0, com direito a hat-trick de Álvaro Morata e um gol de Pedro.

Curiosidades

O Chelsea conquistou 25 pontos de 27 possíveis em partidas contra o Stoke em casa pela Premier League, tendo ganhado oito jogos e empatado um, além de não contabilizar derrota para os Potters nesses jogos.

O Stoke perdeu 14 jogos na Premier League para o Chelsea, mais do que qualquer outro adversário na competição.

O último jogo do Stoke no ano de 2016 também foi contra os Blues em Stamford Bridge, tendo sofrido uma derrota de 4 a 2 na ocasião.

O Chelsea não perde o último jogo do ano na Premier League desde 2011, quando perdeu para o Aston Villa por 3 a 1.

Álvaro Morata marcou três gols em apenas três chutes ao gol no jogo da primeira metade da temporada contra o Stoke, no qual os Blues venceram por 4 a 0.

