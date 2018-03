Chelsea recebe o Southampton para tentar se reaproximar dos líderes

Dando sequência à difícil tabela do mês de dezembro, o Chelsea recebe o Southampton em Stamford Bridge, pela Premier League. Para os Blues, os pontos são fundamentais na caça aos líderes – são 14 de distância para o City e três para o United. No lado dos Saints, vencer significa entrar na briga pelas competições europeias.

A partida começa às 13h00 (horário de Brasília), e você acompanhar todos os lances pelo Twitter oficial do Chelsea em Português, @ChelseaFC_PT.

Chelsea precisa de mais vitórias para encontrar a confiança

Os Blues vêm de derrota simples para o West Ham, e boa vitória sobre o Huddlesfield. Mesmo com os resultados, o time de Antonio Conte se estagnou na terceira colocação, o que não condiz com as intenções de defender o título nacional.

O italiano tem todo o elenco à disposição, mas deve manter o trabalho de revezamento em campo, considerando a maratona de jogos nas próximas semanas. Com isso, nomes como Willian e até David Luiz tendem a ganhar mais minutos nos jogos.

Sequência sem vitória liga o alerta no Southampton

Os Saints vêm de quatro jogos sem saber o que é vitória. Na 11ª posição na tabela, a equipe do sul da Inglaterra precisa de pontos para traçar maiores objetivos na Premier League. Mauricio Pellegrino também não deve ter grandes desfalques, e pode ir com força máxima pra cima do Chelsea.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-5-2): Courtois; Azipilicueta, Christensen, Cahill; Moses. Fabregas, Kante, Bakayoko, Alonso; Hazard; Morata.

Southamton (4-2-3-1): Forster; Soares, van Diijk, Yoshida, Bertrand; Romeu, Ward-Prose; Gabiadini, Davis, Long; Austin.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

“Certamente, o jogo será muito difícil, o Southampton é um time realmente bom, com jogadores rápidos e jovens, com grande futuro.”

“A sensação é de que vamos sofrer. Estou com o pressentimento, então é bom estar bastante atento”

Mauricio Pellegrino (Southampton)

“Queremos mostrar nossa melhor versão. O Chelsea é um adversário muito difícil, mas talvez encontremos mais espaços.”

“Precisamos fazer um jogo excelente para termos mínimas chances de vencer, e felizmente depois de um momento ruim temos a oportunidade de reagir.”

Fique de Olho

Apesar de ter feito apenas cinco gols em 15 jogos na temporada, Charlie Austin é um grande nome de referência ao ataque dos Saints. O camisa 10 de 28 anos tem boa presença de área, e é perigoso na cara do gol. Ele tem quatro gols nos últimos cinco jogos – dois deles na vitória sobre o Everton por 4 a 1.

Histórico Recente

O Chelsea vem fazendo bonito contra os Saints. Nos últimos cinco jogos, são três vitórias, um empate e uma derrota. Na temporada passada, duas vitórias azuis foram fundamentais para o título inglês.

Curiosidades

Este será o 100º jogo entre as equipes. Até agora, são 41 triunfos azuis, 28 empates e 30 vitórias dos Saints;

Os quatro primeiros jogos entre as equipes foram pela FA Cup – entre 1923 e 1924. Foram dois empates e duas vitórias do Southampton;

O Chelsea só perdeu em três dos últimos 20 jogos contra os Saints – ainda são cinco empates.

