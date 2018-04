Chelsea recebe o rival West Ham em jogo que vale a honra

Neste domingo (08/04) os Blues recebem o West Ham, no Stamford Bridge, pela 33ª rodada da Premier League. A transmissão será feita pela ESPN Brasil a partir das 12:30, horário de Brasília. Você também pode acompanhar minuto a minuto do confronto pelo twitter, no @ChelseaFC_pt.

Vindo de derrota para o Tottenham na última rodada, o Chelsea está a 8 pontos da zona de classificação de Champions League e amarga uma 5ª colocação na tabela, já sem muitas pretensões. Enquanto o West Ham, que faz uma péssima temporada, é o 14º colocado, mas vem de boa vitória – 3×0 contra o Southampton.

Perder para outro rival seria péssimo para a moral dos Blues, que já segue muito em baixa. Uma vitória não fará a torcida voltar a morrer de amores pela equipe ou pelo treinador, mas servirá para que o time não continue se afundando numa crise.

Courtois segue como dúvida

O treinador Antonio Conte ainda não deve contar com o goleiro Thibaut Courtois. O belga chegou a viajar com a sua seleção na última data FIFA, porém retornou a Londres para tratar de dores musculares na região da coxa, e ainda não conseguiu voltar a jogar. Pode ser que Courtois vá a campo, mas o mais provável é que o argentino Willy Caballero seja novamente o goleiro titular para o confronto.

West Ham não deve ter Lanzini

Com um problema no joelho, o camisa 10 Manuel Lanzini provavelmente ficará de fora do confronto. Um dos melhores jogadores do adversário, o argentino é um desfalque importante. Porém, João Mario e Arnautovic estão confirmados, e são jogadores que devem levar perigo aos Blues.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois (Caballero); Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Moses, Alonso; Kanté, Fàbregas; Hazard, Willian; Morata (Giroud). Téc.: Antonio Conte

West Ham (5-3-2): Hart; Zabaleta, Rice, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, Kouyate, Noble, Edimilson Fernandes; João Mario, Arnautovic. Téc.: David Moyes

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

“No momento temos dois jogadores fora: David Luiz e Ampadu. Já Courtois e Pedro podem voltar”

“Claro que temos que ser realistas e Domingo foi uma péssima derrota para nós. Tivemos a chance de diminuir a distância para o Tottenham, mas ainda temos que tentar enquanto houver a possibilidade lutar por uma vaga na Champions League”

“West Ham tem jogado um bom futebol recentemente e conseguiu bons resultados. Eles estão tentando se afastar da zona de rebaixamento e vão tentar vencer. Mas também queremos os três pontos”

David Moyes (West Ham)

“Espero que o raio possa atacar duas vezes e possamos vencer o Chelsea novamente. Eu já vi o Chelsea muitas vezes e eles são um ótimo time com excelentes jogadores”

“Estaremos jogando com os atuais campeões no Domingo e eu realmente espero que o West Ham consiga os pontos para subir na liga”

“Chelsea pode não conseguir o título nessa temporada, mas como são um grande time, eles devem vencer todos os seus jogos.

Últimos encontros

O Chelsea costuma levar vantagem em confrontos contra o West Ham na Premier Legue. Em 43 partidas entre as duas equipes, foram 24 vitórias do Chelsea contra 12 dos Hammers.

Porém, no último confronto entre as duas equipes, quem levou a vantagem foi o rival. Em Dezembro/17 o West Ham fez 1×0 com um gol de Marko Arnautovic logo aos 6 minutos de jogo e conseguiu segurar essa vitória até o final. É o que esperam repetir para esse jogo, pois um resultado positivo os ajudaria a se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Fique de olho

O austríaco Marko Arnautovic é um dos jogadores mais importante da equipe dos Hammers na temporada. Em uma jornada complicada, flertando com a zona de rebaixamento, muitas vezes o atleta chamou a responsabilidade para decidir jogos e buscar pontos importantes.

O camisa 7 foi o responsável pelo gol que deu a vitória ao West Ham sobre o Chelsea na última vez em que os times se encontraram, e deve ser observado de perto pelos defensores dos Blues para que não repita o feito. Além de ser alto e concluir bem, o jogador é habilidoso e busca dribles no mano a mano para tentar encontrar espaços. Toda a atenção será necessária para pará-lo.

Curiosidades

A última vez em que o West Ham conseguiu vencer as duas partidas contra o Chelsea no campeonato, foi na temporada 2002/03. Naquele ano os Hammers foram rebaixados.

Chelsea está invicto em casa contra o West Ham há 11 partidas. A última vitória do adversário foi exatamente na temporada 2002/03 – em Setembro de 2002

Álvaro Morata marcou nas últimas duas partidas do Chelsea, ele ainda não marcou por três vezes em sequência pelos Blues.

