Chelsea recebe o Norwich pela 36ª rodada da Premier League

O Chelsea recebe o Norwich no Stamford Bridge, nesta terça-feira (14), pela 36ª rodada da Premier League. Os Blues tentam se recuperar do tropeço fora de casa na última rodada e manter a terceira colocação, que dá acesso à próxima Champions League. Já os visitantes foram matematicamente rebaixados e não têm nenhuma pretensão na atual temporada. Os times entram em campo a partir das 16h15, horário de Brasília. O jogo terá transmissão pelos canais ESPN.

Os Blues vêm oscilando nos últimos jogos e colecionam três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco partidas partidas. Assim, os comandados de Lampard estão atualmente na terceira colocação. São 60 pontos conquistados com 18 vitórias, 11 derrotas, 65 gols marcados e 49 concedidos. Portanto, o time ainda briga por vagas europeias.

Já o Norwich vem de sete derrotas consecutivas. O último triunfo dos canários veio contra o Leicester City em fevereiro deste ano. Para o lado auriverde já são 24 derrotas na temporada, 26 gols marcados e 67 sofridos. Assim, o time se tornou matematicamente o primeiro rebaixado deste ano com 21 pontos conquistados em 35 partidas.

Histórico de confrontos

O Chelsea está invicto em 16 partidas somando todas as competições contra o Norwich. Já são 11 vitórias e cinco empates. Além disso, a última derrota dos Blues contra o Norwich foi em Carrow Road, em dezembro de 1994. A última vitória dos visitantes em Stamford Bridge aconteceu um ano antes. Em casa, os azuis não enfrentam os canários desde novembro de 2015, em confronto de 1-0 com gol marcado por Diego Costa.

O jogo do primeiro turno marcou a primeira vitória de Lampard pela Premier League. Assim, com um placar de 3-2, os gols foram marcados por Tammy Abraham, duas vezes, e Mason Mount. Teemu Pukki e Todd Cantwell diminuíram para os anfitriões.

Os Blues até agora

O Chelsea busca vencer cinco jogos domésticos pela primeira vez desde dezembro de 2017. Assim, isso demonstra a oscilação do time. Na ocasião, Antonio Conte levou o time a uma sequência de sete vitórias em casa. Além disso, Willian e Olivier Giroud vêm bem. O francês marcou quatro gols nas últimas cinco partidas como titular na liga e o brasileiro balançou as redes em todos os últimos quatro jogos no Stamford Bridge em todas as competições.

Entretanto, o Chelsea perdeu 11 jogos nesta edição, pelo menos duas vezes mais do que qualquer outro lado nas oito primeiras colocações. Além disso, o número de reveses é o maior em uma temporada desde 2015/16. Assim, na última rodada, após oito jogos consecutivos marcando pelo menos dois gols, o Chelsea não marcou e perdeu por 3-0 para o Sheffield. Isso não acontecia desde a derrota para o Manchester United por 2-0 em fevereiro.

Esta temporada ainda foi marcada pelas estreias de jovens. Assim, ao todo 11 jogadores vestiram azul na Premier League. Mason Mount lidera a lista com 35 jogos, seguido de perto por Tammy Abraham, com 31. Além disso, a lista ainda abrange jogadores da base como Tino Anjorin e Armando Broja, ambos com uma participação.

O adversário

Enquanto os Blues oscilam na busca pela vaga na UCL, o Norwich é consistente nas derrotas. Os canários foram rebaixados da Premier League cinco vezes, um recorde. Além disso, o Norwich é o único clube dentre as cinco principais ligas europeias que ainda não ganhou pontos após sair atrás no marcador. Assim, é justo dizer que o elenco tem dificuldades em situações adversas. Outro recorde negativo na história do clube são as 24 derrotas acumuladas, número que deve aumentar até o fim do campeonato.

Os comandados de Daniel Farke perderam sete partidas da liga consecutivas pela primeira vez desde maio de 1995. Além disso, o Norwich passou em branco 17 vezes na atual edição da Premier League, mais do que qualquer outro clube. O time ainda empatou em 0-0 por 11 oportunidades e também lidera neste quesito.

Se o Chelsea não vem bem em bolas aéreas, os Canários concederam 17 gols de “bola parada” nesta temporada, mais do que qualquer outro lado. Além disso, os auriverdes possuem o pior histórico fora de casa na elite perdendo 13 dos 17 jogos.

Prováveis escalações

Pelo lado dos Blues, N’golo Kanté, Billy Gilmour e Fikayo Tomori estão de fora. Contudo, Mateo Kovacic pode entrar em campo após voltar de lesão no tendão de aquiles. Além disso, Andreas Christensen também está recuperado da pancada que o tirou da última partida. Portanto, a equipe de Lampard deverá vir com: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma e Emerson; Jorginho, Kovacic e Mount; Willian, Pulisic e Giroud.

Já o Norwich não tem novas lesões para se preocupar. Todavia, o meio-campista Ondrej Duda voltou para seu clube Hertha Berlin. Sam Byram, Christoph Zimmermann, Grant Hanley e Moritz Leitner ainda estão de fora. Portanto, a equipe deve vir com: Krul; Aarons, Godfrey, Lewis e Klose; Vrancic, Hernández, Buendía, McLean e Tettey; Pukki.

Fique de olho

Artilheiro do time no campeonato, Teemu Pukki, de 30 anos, coleciona 11 gols na Premier League. Assim, o finlandês de 1,80m é o principal jogador do Norwich ao lado de Buendía. Ele começou bem a temporada marcando em diversos jogos. Entretanto, assim como o restante do time, caiu de produção. Ele é um dos candidatos a sair da equipe, que disputará a segunda divisão na época que vem.

Curiosidades

– Lampard comanda os Blues pela 50ª vez. O treinador tem um histórico de 53% de vitórias.

– Cesar Azpilicueta pode se tornar o segundo estrangeiro com mais jogos pelo clube, atrás de Petr Cech. O espanhol tem 381 partidas disputadas contra 494 do tcheco.

Informações da partida

Data: 14 de julho de 2020

Horário: 16h15 (Horário de Brasília)

Competição: 36ª rodada da Premier League

Local: Stamford Bridge – Londres, Inglaterra

Árbritro: Jon Moss / Martin Atkinson (VAR)

