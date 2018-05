Chelsea recebe o Liverpool por um lugar na próxima Champions League

É final, ou quase isso. Chelsea e Liverpool duelam neste domingo (06) pela 37ª rodada num confronto que tem influência direta na briga por uma vaga na próxima UEFA Champions League. O jogo no Stamford Bridge terá transmissão da ESPN Brasil a partir das 12h30 (horário de Brasília), mas você também pode acompanhar tudo em tempo real no twitter, pelo @ChelseaFC_PT.

A atual configuração depois dos jogos deste sábado (05) mostra que o Chelsea tem motivos para sonhar. E a partida deste domingo se tornou decisiva por isso: uma vitória azul coloca o Chelsea a dois pontos do Tottenham e a três do Liverpool. Mas não se engane, torcedor, o primeiro critério de desempate na Premier League é o saldo de gols, e nisto os Blues (26) estão bem atrás de Liverpool (43) e Tottenham (36). Todavia, teríamos mais dois jogos para Chelsea (vs Huddersfield, em casa, e vs Newcastle, fora) e para Tottenham (vs Newcastle e Leicester, em casa). O Liverpool jogará somente mais uma vez contra o Brighton, em casa. Ou seja, derrotar os Reds é o primeiro passo para continuar sonhando.

Outra falácia que é importante explicar: em caso de título do Liverpool na Liga dos Campeões, não se abre uma quinta vaga no campeonato inglês. O máximo que pode acontecer para os cinco primeiros irem à Champions é o Chelsea terminar entre os quatro primeiros e o Liverpool, sendo campeão europeu, terminar em quinto.

Ao contrário de 2012, quando tiramos o Tottenham da Champions, um possível título do Liverpool não tiraria o time de Londres da principal competição europeia porque o regulamento mudou e, assim, os cinco primeiros se classificariam.

Marcos Alonso está de volta; sem novos problemas para Conte

Depois de cumprir as três partidas de suspensão impostas pela FA, o ala esquerdo Marcos Alonso está disponível e deve voltar ao time titular no jogo deste domingo (06). Com isso, o brasileiro Emerson deve voltar para o banco de reservas. Já David Luiz e Ampadu devem continuar sendo as únicas ausências em mais um jogo na temporada.

Desta maneira, a tendência é pela volta do 3-4-3 com Willian e Alonso sendo as novidades entre os 11 iniciais.

Gomez e Can estão fora; Lallana é dúvida

Depois da grande classificação sobre a Roma para a final da Champions League, o Liverpool tem outra batalha decisiva pela frente. O treinador alemão Jürgen Klopp não poderá contar com o defensor Joe Gomez, que sofreu uma lesão na semana passada. Lallana voltou a treinar pela primeira vez nesta semana após se recuperar de um problema na coxa ocorrido no fim de Março e não deve jogar contra o Chelsea. Can também está fora devido a uma lesão nas costas.

O The Guardian aponta que Clyne jogará na lateral, empurrando Alexander-Arnold para o meio de campo. No ataque, Ings atuaria no lugar de Mané.

Prováveis Escalações (via The Guardian)

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

Na sua tradicional coletiva pré-jogo de sexta-feira, Conte voltou a falar sobre o foco de terminar a temporada bem, e isso passa por uma vaga na próxima UEFA Champions League.

‘Nosso foco é terminar da melhor maneira possível e lutar por uma vaga na Champions League. A situação não está em nossas mãos, mas devemos tentar e a maneira de começar é conseguindo os três pontos contra o Liverpool. Temos outra final de FA Cup e com certeza devemos dar satisfação a todos os nossos torcedores. Nós queremos tentar fazer o melhor até o fim. Esta pode ser uma boa oportunidade […] Nós sabemos muito bem que o Liverpool é um bom time. Não será fácil, mas se nós quisermos manter a esperança viva, nós devemos ganhar os três pontos. Eu não sei se esse é o momento certo de jogar contra eles, mas é claro que você espera um jogo difícil contra o Liverpool. E você deve estar pronto para lutar e jogar contra eles. É muito importante jogar uma boa partida, mas estamos prontos para jogar contra eles.’

Jürgen Klopp (Liverpool)

Antes de jogar contra o Chelsea, Jürgen Klopp falou das possibilidades do Liverpool nesta partida, sem antes não esquecer de falar que este confronto parece uma partida de semifinal de Champions League.

‘Se empatarmos, não é bom para eles; se ganharmos, não é bom para eles. Eles têm que ganhar e tentarão isso. É como se fosse uma semifinal de Champions League, para ser honesto. Nós veremos o que poderemos fazer lá. A notícia boa é que temos um outro jogo, mas não pensamos nisto neste momento. Devemos estar prontos para o confronto. Nós já tivemos alguns bons momentos nesta temporada, mas nós nunca tivemos para celebrar isto! Sempre há o próximo adversário. Agora, temos que jogar e o Chelsea está esperando.

Confrontos recentes

Na Premier League, é um duelo bastante disputado. Em 51 jogos, são 19 vitórias para cada clube e 13 empates. 63 gols para o Chelsea, 61 para o Liverpool.

Nas últimas duas pelejas, dois empates: um 1-1 dia 31 de janeiro de 2017, fora de casa, na temporada do título, David Luiz marcou de falta naquele jogo; e um outro 1-1 desta vez no dia 25 de novembro pela atual temporada, quando Willian nos garantiu um ponto.

Fique de Olho

Não há outro nome a se destacar senão o de Mohamed Salah. 31 gols e nove assistências em 36 jogos o credenciam a ser Bola de Ouro. Se o Chelsea quiser vencer, tem que parar o egípcio.

Curiosidades (via BBC)

O Chelsea ganhou quatro jogos sucessivamente em todas as competições, mas só conseguiu um ponto nos últimos dois jogos em casa.

Olivier Giroud tem incríveis quatro gols nos últimos cinco jogos como titular pela Premier League contra o Liverpool.

O Liverpool não tomou gol em sete dos últimos 12 jogos da Premier League.

Os visitantes só ganharam um dos últimos quatro confrontos fora de casa pela Premier League.

