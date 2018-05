Chelsea recebe o Huddersfield para manter vivo o sonho da Champions League

Nessa quarta-feira (09/05), Chelsea e Huddersfield Town se enfrentam em partida atrasada da 35ª rodada da Premier League. A partida acontecerá em Stamford Bridge e é muito importante para os Blues. Somar três pontos mantém o clube na briga por uma vaga na UEFA Champions League da próxima temporada.

O Huddersfield precisa da vitória para garantir sua permanência na primeira divisão. O pontapé inicial será dado às 15:45 (horário de Brasília), e terá transmissão da ESPN Brasil, mas você também pode acompanhar tudo em tempo real no Twitter, pelo @ChelseaFC_PT.

Álvaro Morata está disponível

Vindo de uma importante vitória contra o Liverpool, o Chelsea chegou a 69 pontos na tabela e encostou no Tottenham e nos Reds – que têm 71 e 72 pontos respectivamente . Mas é fundamental vencer, uma vez que faltam apenas duas rodadas para o término do campeonato inglês. Perder pontos nessa fase da competição pode ser fatal.

O atacante Morata, que havia ficado de fora até do banco de reservas na partida contra o Liverpool, está recuperado de uma pequena lesão. Por outro lado, David Luiz e Danny Drinkwater seguem lesionados e não farão parte do elenco do Chelsea para a partida.

Tom Ince deve voltar pelo lado do Huddersfield

O técnico David Wagner terá Ince de volta, mas tem duas dúvidas – Chris Lowe e Terence Kongolo se desgastaram bastante na partida contra o Manchester City e podem ficar de fora. Já Danny Williams e Michael Hefele são desfalques garantidos para o confronto contra o Chelsea.

O Huddersfield conquistou um ponto importante em Etihad Stadium contra o Manchester City e se mostra um adversário muito complicado. O empate por 0x0 freou o time de Pep Guardiola que vinha em busca de quebrar recordes, e deu bastante moral à equipe visitante, que deve fazer jogo duro também contra o Chelsea.

Prováveis escalações

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Zappacosta, Kante, Barkley, Emerson; Willian, Pedro, Morata. Téc.: Antonio Conte

Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Zappacosta, Kante, Barkley, Emerson; Willian, Pedro, Morata. Téc.: Antonio Conte Huddersfield: Lossl, Smith, Jorgensen, Schindler, Kongolo, Lowe, Mooy, Hogg, Van La Parra, Depoitre, Mounie. Téc.: David Wagner

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

“Temos que jogar duas partidas contra Huddersfield e Newcastle, e depois a final da FA Cup, e depois ao final da temporada vamos fazer uma avaliação” “Nossa expectativa é ter uma partida difícil, o Huddersfield está lutando para evitar o rebaixamento, e isso faz com que tenhamos que prestar atenção. Temos um jogo complicado apenas dois dias depois de enfrentar o Liverpool, partida na qual gastamos muita energia física e mental”

David Wagner (Huddersfield Town)

“No domingo tivemos um bom resultado em uma ótima performance contra o City. Agora isso é passado e estamos focados no próximo jogo contra o Chelsea fora de casa. Eles são um excelente time e ainda estão na briga para ficar entre os quatro primeiros depois devido a uma ótima forma e resultados” “Tom Ince estará de volta, ele está treinando e fará parte do elenco. Chris Löwe e Terence Kongolo estavam machucados mas se recuperaram ontem e estamos avaliando”

Últimos encontros

A única partida entre as duas equipes pela Premier League aconteceu na atual edição, uma vitória fora de casa do Chelsea por 3×1.

Além desse jogo, houveram mais duas partidas válidas pela FA Cup, ambas vencidas pelo Chelsea. Ou seja, foram três partidas e todas com vitória dos Blues.

Fique de olho

O jovem atacante nascido em Benin é uma das surpresas do Huddersfield Town na temporada. Tem faro de gol e velocidade, ferramentas que devem ser levadas bem a sério pelos defensores do Chelsea, que não podem dar espaço ao jogador.

Aos 23 anos de idade, Mounié vem chamando a atenção de grandes equipes e pode evoluir e tem potencial para se tornar um jogador fantástico no futuro.

Curiosidades

O Chelsea venceu suas nove últimas partidas contra equipes que possuem Town no nome. São 32 gols pró e seis contra;

O Huddersfield não marcou gols em 20 das 36 partidas que disputou nesta edição na Premier League.

Foram 13 partidas fora de casa em que o Huddersfield não fez nenhum gol, um recorde no campeonato inglês.

