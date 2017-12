Chelsea recebe o Brighton & Hove Albion pelo Boxing Day

Depois do Natal, o tradicional Boxing Day movimenta a Premier League com uma rodada cheia para os torcedores. Para o Chelsea, não é diferente e os Blues recebem o Brighton & Hove Albion no Stamford Bridge às 13 horas (horário de Brasília) desta terça-feira (26).

Os Blues tem a chance de voltar a vencer no campeonato depois do empate por 0 a 0 contra o Everton o último sábado (23). A partida desta terça será transmitido pela ESPN +.

Você também poderá acompanhar minuto a minuto do confronto pelo twitter do Chelsea em Português, o @ChelseaFC_PT.

Depois de cumprir suspensão, Álvaro Morata está de volta

Suspenso do último confronto devido ao acúmulo de cartões amarelos, o centroavante espanhol Morata está disponível novamente. O atacante, que inclusive seria titular contra o Everton, como revelou Conte em entrevista coletiva, deve ser titular no jogo do Boxing Day. A tendência é que ele entre no lugar de Willian ou de Pedro, que não tem status de titulares como o belga Eden Hazard. Por outro lado, David Luiz com um problema no joelho e Charly Musonda, com uma lesão na virilha, continuam lesionados.

Na coletiva mais recente de Conte, realizada antes da partida contra o Everton, o treinador italiano disse que “se houver chances de melhorar o elenco no aspecto numero, seria uma boa escolha.” Todavia, ele também defendeu os jogadores do elenco atual, ressaltando que gosta de trabalhar com eles.

Shane Duffy joga; Izzy Brown está fora

Depois de sete jogos sem vitória, o Brighton voltou a vencer na última rodada. A equipe recebeu o Watford, do brasileiro Richarlison, e ganhou pelo placar mínimo de 1 a 0.

Todavia, para o confronto no Stamford Bridge, o treinador Chris Hughton tem problemas para escalar o time do litoral inglês. Emprestado pelo Chelsea, Izzy Brown não pode jogar, assim como Sidwell que tem uma lesão nas costas. De positivo, a volta do defensor Shane Duffy, depois de cumprir suspensão.

Ao falar do Chelsea na sua entrevista coletiva, Hughton disse que jogar contra os Blues no Stamford Bridge é um desafio interessante.

“Nós vamos enfrentar o Chelsea sabendo que na cabeça da maioria das pessoas é difícil conseguir um resultado lá […] E para este clube e estes jogadores, há desafios interessantes para se enfrentar. Em outros grandes jogos, tirando o Liverpool (uma derrota por 5-1), nós estivemos nas partidas.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-5-2): Courtois; Azipilicueta, Christensen, Cahill; Moses, Fàbregas, Kanté, Bakayoko, Alonso; Hazard; Morata.

Brighton (4-4-1-1): Ryan; Bruno, Goldson, Dunk, Suttner; Knockaert, Stephens, Propper, March;, Gross, Hemed.

Fique de Olho

O grande destaque do Brighton atende pelo nome de Pascal Gross. Contratado em Maio deste ano ao Ingolstadt, o alemão está diretamente envolvido em nove gols de sua equipe na Premier League na atual temporada, com quatro gols e cinco assistências.

Curiosidades (BBC)

O Brighton ganhou o primeiro jogo entre as equipes em Janeiro de 1933, mas perdeu seis e empatou um nos últimos sete.

O último jogo pelo campeonato nacional foi em Março de 1989, uma vitória de 1 a 0 do Chelsea pela segunda divisão, gol de Kevin Wilson.

O Brighton só marcou uma vez nos últimos seis jogos entre as equipes.

O Chelsea ganhou cinco jogos seguidos no Stamford Bridge desde a derrota por 1 a 0 para o Manchester City em casa no dia 30 de setembro.

Três dessas cinco vitórias aconteceram pelo placar de 1 a 0.

Os Blues estão invictos nos últimos 12 Boxing Days – são sete vitórias e cinco empates.

