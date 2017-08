Chelsea recebe Everton para confirmar volta por cima na Premier League

Já na terceira rodada da temporada 2017/18, a Premier League apresenta mais um grande jogo para seus aficionados. Chelsea e Everton se enfrentam em Stamford Bridge no próximo domingo (27), às 9h30 (horário de Brasília). A transmissão será da ESPN Brasil, mas você pode acompanhar todos os lances do duelo pelo Twitter @ChelseaBrasil.

Chelsea quer confirmar bom momento após vitória no clássico

Os Blues chegam motivados e descansados para o jogo. Sem compromissos durante a semana, os comandados de Antonio Conte apenas treinaram e desfrutaram da importante vitória sobre o Tottenham, fora de casa, no último fim de semana.

Os únicos desfalques garantido são Eden Hazard, que ainda se recupera de lesão mas já participou de partida da equipe de desenvolvimento; e o capitão Gary Cahill, que cumpre suspensão após expulsão direta contra o Burnley. Fora isso, o Chelsea tem todos os seus principais nomes à disposição para o jogo de domingo.

Everton vai a Londres para se manter bem em sequência difícil de jogos

Se a rotina do Chelsea vem sendo mais tranquila nos últimos dias, as coisas estão sendo muito diferentes em Goodison Park. Desde o início da temporada para o clube, em 27 de julho, foram compromissos divididos entre a semana, conciliando a Premier League com as fase preliminares da UEFA Europa League.

Os Toffees fizeram três jogos nos últimos oito dias, sendo dois pelas eliminatórias da competição europeia e um grande empate conquistado em visita ao Manchester City. Depois de enfrentar o Chelsea, os azuis de Liverpool terão alguns dias sem jogos, para depois encarar Tottenham e Manchester United, além da estreia na Europa League, contra a Atalanta, fora de casa.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Rüdiger, David Luiz e Azpilicueta; Moses, Kante, Fàbregas e Alonso; Pedro, Willian e Morata. Técnico: Antonio Conte.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Martina, Keane, Williams e Baines; Gana e Besic; Mirallas, Sigurdsson e Lookman; Rooney. Técnico: Ronald Koeman.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

“Ronald Koeman construiu um time muito forte, o Everton também foi forte na temporada passada. Eles melhoraram muito para esta temporada, e precisamos ficar bem atentos no domingo. Será um jogo difícil para nós.” “Após uma grande vitória contra o Tottenham, é muito importante continuar desta forma e manter o ritmo.”

Ronald Koeman (Everton)

“O Chelsea é forte em casa, e você precisa estar no seu melhor para conquistar pontos lá, mas eles também sabem que podemos ser fortes. Não pontuamos em Stamford Bridge na temporada passada, mas queremos mudar isso.” “Se o Burnley conseguiu um bom resultado lá, nós também podemos e qualquer time da liga pode.”

Fique de Olho

De volta para o clube que o formou, Wayne Rooney tem feito a alegria dos seus torcedores. Após 13 anos, o atacante voltou a defender as cores do Everton, agora mais maduro e consolidado no futebol internacional. Aos 31 anos, Rooney se aposentou da seleção inglesa, mas não quer dizer que tenha perdido o faro de gols. Em seis jogos no atual temporada, marcou dois gols – um deles contra o Manchester City, tradicional algoz, em pleo Etihad Stadium.

Histórico Recente

Na última temporada, o Chelsea não tomou nenhum conhecimento dos rivais do próximo domingo. No primeiro turdo, 5 a 0 em Stamford Bridge; no segundo, 3 a 0 em Goodison Park. A fase dos Blues era tão boa na campanha do título que nem mesmo um forte adversário como o Everton foi capaz de segurar a equipe de Antonio Conte.

Curiosidades

O Chelsea não perde dois jogos seguidos em casa pela Premier League desde novembro de 2011;

Se marcar contra o Chelsea, Rooney terá feito gols em três jogos seguidos da liga pela primeira vez desde janeiro de 2016;

Nos últimos dez encontros por todas as competições, foram seis vitórias do Chelsea, um empate e três vitórias do Everton;

O Chelsea venceu os dois primeiros jogos entre as equipes, ambos válidos pelo Campeonato Inglês 1907/08: 2 a 1 em Londres e 3 a 0 em Liverpool.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp