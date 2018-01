Chelsea recebe em casa o Leicester, pela Premier League

Em mais um compromisso pela Premier League, o Chelsea enfrenta, na tarde deste sábado (13), a equipe do Leicester pela 23ª rodada da competição. A bola rola às 13 horas (horário de Brasília) em Stamford Bridge, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil, mas você também pode acompanhar minuto a minuto do confronto pelo Twitter, no @ChelseaFC_PT.

Time completo em Stamford Bridge

A 16 pontos de distância do líder, Manchester City, o Chelsea terá força total à sua disposição para a partida deste sábado. Poupado do jogo contra o Arsenal pela Copa da Liga, o capitão Gary Cahill retorna a defesa da equipe diante do Leicester, e Antonio Rüdiger deve voltar ao banco de reservas.

O recém-chegado Ross Barkley, por sua vez, deve ser a única exceção, pois segue em fase final de recuperação da lesão que o afastou dos gramados desde agosto de 2017. Segundo Antonio Conte, no entanto, o meio-campista participou dos últimos treinamentos coletivos, e pode ser relacionado pela primeira vez na próxima quarta-feira, contra o Norwich pela terceira fase da Copa da Inglaterra.

Vardy volta à equipe do Leicester

Afastado por lesão da partida contra o Fleetwood no último sábado (06), pela Copa da Inglaterra, o atacante Jamie Vardy já está recuperado. Segundo Claude Puel, o camisa 9 dos Foxes viajará junto com o restante da equipe para Londres, e deve iniciar a partida como titular em Stamford Bridge.

Christian Fuchs e Vicente Iborra, que também desfalcaram o Leicester no último fim de semana, voltam a integrar o elenco diante do Chelsea. Já Wes Morgan, Danny Simpson e Robert Huth seguem lesionados e fora da relação para o confronto, ainda sem previsão para retornar.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Moses, Kante, Fabregas, Alonso; Hazard, Pedro, Morata.

Leicester (4-4-2): Schmeichel; Amartey, Dragovic, Maguire, Fuchs; Mahrez, Ndidi, James, Albrighton; Okazaki, Vardy.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

Durante a coletiva que antecedeu a partida, Conte falou aos jornalistas sobre a condição de Barkley e seu possível retorno aos gramados na próxima semana.

“Ele está trabalhando muito duro, e talvez esteja disponível para o próximo jogo contra o Norwich. Eu espero que sim pois, se continuar trabalhando desta forma, por que não? Ele não esta 100% pronto, mas acho que ele pode começar a nos ajudar de agora até o fim da temporada.” Além disso, o técnico italiano declarou que o confronto diante do Leicester não será fácil para o Chelsea – especialmente neste momento -, e que a equipe terá de se manter alerta durante a partida. “Amanhã teremos de encarar o pior time para nós nesse momento. O Leicester é um time realmente bom. Eles etão em ótima forma. Será muito, muito difícil vencer esse jogo. Teremos que prestar muita atenção.”

Claude Puel (Leicester)

Do lado oposto, Claude Puel falou sobre os retornos de Vardy, Fuchs e Iborra, além de atualizar a imprensa sobre os atletas lesionados. Na coletiva, o treinador ainda falou sobre o desafio de enfrentar o Chelsea em casa, e disse que seus comandados estarão prontos para qualquer desafio.

“Sabemos que o Chelsea é o campeão. Eles estarão em casa e possuem muitos jogadores de qualidade à sua disposição. Mas podemos causar problemas a eles, temos também bons jogadores e qualidade para isso.” “Nós precisamos jogar [diante de grandes equipes] com ambição e mostrando nossas habilidades. Será um bom desafio para nós e jogaremos por um bom resultado.”

Histórico Recente

O Chelsea é dono da vantagem em confrontos diretos recentes entre as duas equipes inglesas. Enquanto o clube londrino possui três vitórias nos últimos cinco jogos, o Leicester têm a seu favor apenas dois empates. No último encontro, em setembro do ano passado, os Blues superaram os Foxes no King Power Stadium por 2 a 1, marcando a quarta rodada da Premier League.

Fique de Olho

Riyad Mahrez (Leicester)

Assim como Vardy, Riyad Mahrez é uma das grandes estrelas do elenco do Leicester desde o título da temporada 2015-16 da Premier League. Com sete gols acumulados no torneio (apenas dois a menos que o camisa 9 dos Foxes), o meio-campista é o quarto jogador com mais assistências na competição, sendo o único destes a não defender a camisa do Manchester City.

Habilidoso na criação de jogadas, além de um dos principais atletas da posição a atuar na Inglaterra atualmente, Mahrez chegou a ser especulado no Liverpool para substituir Phillipe Coutinho, e também desperta o interesse de outros gigantes do país.

Curiosidades

O Chelsea esta invito nas últimas nove partidas que disputou (5V e 4E);

Enquanto os Blues marcaram pelo menos um gol em seus últimos 3 jogos, o Leicester marcou ao menos uma vez em suas últimas quatro partidas;

Desde agosto de 2014, Vardy marcou mais gols na Premier League contra os seis grandes do que qualquer outro jogador (foram 22 em 41 aparições)

Riyad Mahrez esteve diretamente envolvido em 14 gols depois de 22 rodadas da Premier League nesta temporada; nove a mais que no mesmo periodo da temporada passada.

