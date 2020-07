Chelsea joga pela classificação contra o Wolverhampton

Neste domingo (26), o Chelsea enfrenta o Wolverhampton em partida válida pela 38ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge. Os Blues precisam somente de um ponto para não depender de combinações de resultados e garantir a vaga para a próxima UEFA Champions League. Já o Wolverhampton ainda briga pela Liga Europa. Os times entram em campo a partir das 12h, horário de Brasília e o jogo terá transmissão pelo DAZN. A partida também pode ser acompanhada pela conta @chelsbrasil, no Twitter.

Os comandados de Frank Lampard vêm de três vitórias nas últimas cinco partidas. Entretanto, perdeu para o Liverpool na última rodada por 5-3. Na Premier League o Chelsea está na quarta colocação com 63 pontos, um à frente de Leicester e empatado com Manchester United. Assim, na competição já são 19 vitórias e um saldo positivo de 13 gols.

Os Wolves tentam se recuperar após alguns tropeços após bom reinício da Premier League. Além disso, os comandados de Nuno Espírito Santo também vêm de três vitórias nas últimas cinco partidas. Na Premier League o time ocupa a sexta colocação com 59 pontos, um à frente do Tottenham. Assim, na competição são 15 vitórias e um saldo positivo de 28 gols.

Histórico de confrontos

Os Blues encerram a participação neste ano da Premier League tentando estender o histórico positivo sobre o adversário. Já são nove jogos desde a derrota para os Wolves em casa, há 41 anos. Assim, no último revés, estavam em campo jogadores como Ron Harris e Ray Wilkins. Entretanto, o Chelsea tenta também o primeiro double sobre o Wolverhampton desde 2011/12.

No primeiro turno, os comandados de Lampard foram até o Molineux para infligir a primeira derrota em casa dos anfitriões. Os gols da partida foram marcados por FIkayo Tomori, Mason Mount e um hat-trick de Tammy Abraham. Já Patrick Cutrone diminuiu para o time da casa. Além disso, essa é até hoje a maior derrota dos Wolves na temporada.

Os Blues até agora

Se vencer, o Chelsea manterá o recorde de seis vitórias consecutivas em casa pela liga desde 2017, quando Antonio Conte conseguiu sete. Já outro fator à favor dos Blues é a invencibilidade caseira após sair na frente do placar – 10 vitórias e três empates.

Apesar da juventude, os comandados de Lampard com 22 anos ou menos assinalaram 26 dos 67 gols do Chelsea na liga. Na temporada passada foram apenas três e nenhum na anterior. Assim, ao marcar seu 15º na competição, Abraham se tornou o mais novo jogador a chegar a essa marca, superando Diego Costa. Além disso, o inglês é o primeiro jogador da base com tantos gols em uma mesma temporada desde Clive Walker, em 1981/82.

Todavia, o jovem tem a competição de Olivier Giroud, que já marcou sete gols em nove partidas como titular em 2020. Assim, o atleta é agora o terceiro francês com mais gols na Premier League, com 85, e atrás somente de Nicolas Anelka (125) e Thierry Henry (175)

O adversário

Uma vitória para os Wolves garantiria a sexta colocação na temporada, o melhor resultado desde 1979/80. A campanha dos comandados de Nuno Espírito Santo é tão boa que o time só perdeu oito jogos na liga. Assim, é a primeira vez desde o título da terceira divisão em 1958/59 que o time termina uma campanha com menos de 10 derrotas.

Além disso, o Wolverhampton só perdeu quatro jogos fora de seus domínios, somente atrás do Liverpool, com três. Outro ponto positivo é a defesa, que manteve o clean sheet em nove das últimas 13 partidas na Premier League. Assim, os visitantes de domingo têm o quinto melhor aproveitamento fora de casa da competição.

Todavia, o jogo contra o Chelsea será o de número 57 para os Wolves, exatamente um ano e um dia após a primeira partida competitiva da temporada. Portanto, seus jogadores já demonstram sinais de cansaço, exemplificados pelos últimos tropeços. Além disso, seis dos atletas atuaram em todas as partidas da liga, 11 estiveram em pelo menos 30 e o treinador só utilizou 20 jogadores no total, o menor número da primeira divisão.

Prováveis escalações

O Chelsea deve manter a escalação com três zagueiros que funcionou contra o Manchester United e rendeu uma boa partida contra o Liverpool. N’golo Kanté ainda é dúvida para a partida, então o time titular deve ser o mesmo que iniciou o último jogo, mas com Pulisic no time titular. Portanto, a provável escalação deverá ser: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Zouma; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Willian, Pulisic e Giroud.

Já o Wolverhampton deve manter a sua formação básica novamente. O time não tem nenhum problema de lesão nem jogadores suspensos por cartão. Portanto, a provável escalação dos Wolves para a partida deverá ser: Rui Patrício, Dendoncker, Coady, Boly; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Podence e Jimenez.

Fique de Olho

Raul Jimenez foi o responsável por oito gols vencedores de partidas nesta temporada, mais do que qualquer jogador. Assim, o mexicano marcou 17 gols e distribuiu seis assistências nos 37 da Premier League. Além disso, é responsável por 23% das chances criadas pelo time e 19 pontos ganhados com seus gols.

Além disso, pelo lado direito, o Wolverhampton conta com Adama Traoré. O driblador espanhol é responsável pela maioria das jogadas de ataque e contra-ataque dos Wolves. Assim, nenhum time na liga tem maior tendência a jogar pelo flanco direito do que o time de Nuno – 42% dos lances.

Curiosidades

– O Chelsea precisa de dois gols para chegar à marca de 100 na temporada por todas as competições.

– Se jogar, Willian fará seu jogo de número 250 pelo clube em todas as competições.

– Os Wolves perderam suas últimas duas partidas contra times utilizando três zagueiros. Além disso, no jogo do primeiro turno, os Blues utilizaram a trinca defensiva.

– Na partida da primeira metade, Tomori marcou um dos gols da temporada, Abraham o hat-trick mais rápido da temporada e Mason Mount fechou a marca de 11 tentos consecutivos marcados por jogadores com 21 anos ou menos, um recorde na liga.

– Jimenez tornou-se o primeiro jogador dos Wolves a marcar 17 gols em uma campanha da Premier League desde 1975/76.

Informações da partida

Data: 26 de julho de 2020

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Competição: 38ª rodada da Premier League

Local: Stamford Bridge – Londres, Inglaterra

Árbitro: Stuart Attwell / Simon Hooper (VAR)

