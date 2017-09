Chelsea inicia jornada na Copa da Liga Inglesa contra o tradicional Nottingham Forest

O Chelsea começa, na próxima quarta-feira (20), a sua participação em mais uma Copa da Liga Inglesa, comercialmente conhecida como Carabao Cup. E a competição começa com um grande desafio, que é enfrentar a tradicional equipe do Nottingham Forest. A partida acontece em Stamford Bridge às 15h45 (horário de Brasília), e terá transmissão da ESPN Brasil. Você também pode acompanhar todos os lances pelo Twitter @ChelseaBrasil.

Chelsea promove boas estreias na escalação

Após empate no clássico contra o Arsenal, o Chelsea tira parte das atenções da Premier League para avançar na Copa da Liga, competição doméstica de menor prestígio na Inglaterra. Sem David Luiz, que começa a cumprir suspensão automática, Antonio Conte deve fazer também mudanças em outros setores do time, promovendo alguns jovens ao time titular e dando oportunidade a alguns experientes no elenco.

A partida será uma boa chance ver um time diferente dos Blues em campo. Possivelmente teremos um ataque com Hazard, Musonda e Batshuaiy, dentre outras novidades. É a hora de provar ao treinador que todos merecem espaço entre os titulares do Chelsea.

Forest volta a ocupar o grande cenário inglês e quer fazer bonito nas copas

A tradição do Nottingham Forest não é novidade para os grandes aficionados do futebol inglês. O bicampeão da Champions League viveu grandes momentos nos anos 1970/80, mas sumiu do cenário recentemente. Hoje na segunda divisão, o Forest quer muito voltar à elite, lugar que se encaixa perfeitamente em sua história de glórias.

Com um elenco mais organizado, o clube volta a se encontrar com uma grande equipe, e quer provar que está crescendo novamente. A equipe vem de deslizes na Championship, e pode depositar as grandes esperanças da temporada nas copas domésticas, além é claro do acesso à Premier League.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Caballero; Clarke-Salter, Christensen e Rüdiger; Zappacosta, Scott, Bakayoko e Kenedy; Hazard, Musonda e Batshuaiy. Técnico: Antonio Conte.

Nottingham Forest (4-3-3): Smith, Darikwa, Worrall, Mills, Traore, Bridcutt, Osborn, Walker, Carayol, Cummings, Murphy. Técnico: Mark Warburton.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

“É uma boa oportunidade para dar chances a jogadores que não vêm jogando muito recentemente. “ “Temos que tentar fazer o nosso melhor. Não é fácil encarar quatro competições mas é a oportunidade de colocar quem não tem jogado muito. A temporada será a chance de todos jogarem, e o mais importante é agarrar essa chance quando ela chega.”

Mark Warburton (Nottingham Forest)

“Nosso objetivo é fazer um bom jogo. Serão dois times jogando futebol, não vou dizer que iremos até lá e venceremos o Chelsea. Estaremos bem preparados, e os jogadores querem fazer um bom jogo.”

Fique de Olho

Daryl Murphy é recém chegado ao Forest, e chegou mostrando a que veio. O atacante irlandês de 34 anos marcou 4 gols em oito jogos no novo clube, e sempre representa uma ameaça aos adversários. Murphy já atou em outras equipes de expressão na Inglaterra, como Celtic, Sunderland e Ipswich Town, além do Newcastle United, clube onde conquistou a Championship da temporada 2016/17.

Histórico Recente

O último encontro dos Blues com seu próximo adversário foi em 2007, pela FA Cup. O Chelsea venceu com um seguro 3 a 0, gols de Shevchenko, Drogba e Mikel. O jogo foi válido pela quarta fase da copa doméstica.

Curiosidades

Em 91 jogos disputados, foram 37 vitórias do Chelsea, 28 empates e 26 vitórias do Forest;

O Chelsea perdeu apenas dois dos últimos dez jogos contra o Forest;

A última vitória do Nottingham Forest foi em 11 de janeiro de 1997 – 2 a 0.

