Chelsea goleia Stoke fora de casa pela Premier League

Em jogo válido pela 6ª rodada da Premier League, o Chelsea foi ao estádio Bet365 e goleou os donos da casa por 4 a 0, com destaque individual para Morata que marcou seu primeiro hat-trick com a camisa dos Blues.

Os azuis de Londres foram a campo com peças importantes no banco, como Fàbregas e Hazard. Já o Stoke estava com a defesa muito desfalcada, usando esquema com três zagueiros, mas apenas um de origem.

Em início movimentado, Chelsea abre boa vantagem no primeiro tempo

Logo aos dois minutos de jogo, Christensen deu um lançamento à lá Cesc Fàbregas para Morata, que sozinho com o goleiro, abriu o placar para os Blues. Em tentativa de resposta, o Stoke levou perigo aos cinco minutos, com bom passe de Shaqiri para Diouf nas costas de Alonso, o senegalês cruzou para área, mas Azpilicueta fez um corte providencial. O time de Mark Hughes tentou partir para cima, mas com cautela, no entanto, os Blues contiveram bem as subidas dos Potters.

O jogo esfriou um pouco com os times apenas trocando passes e tentando furar o bloqueio adversário. Mas aos 30 minutos, pouco depois da entrada da área, Fletcher ajeitou de peito para trás equivocadamente e Pedro dominou com velocidade e partiu para área, fuzilando para a meta de Butland e aumentando a vantagem dos visitantes.

Em mais uma tentativa de resposta, o Stoke incomodou a área de Chelsea e em boa jogada de Allen pela direita, o galês cruzou para Diouf acertar uma bonita bicicleta dentro da área, mas a bola foi para fora. Sem mais grandes chances no primeiro tempo e os times foram pro vestiário após o apito de Mike Dean.

Com final avassalador, Chelsea aumenta vantagem e goleia o Stoke

Os Potters voltaram para o segundo tempo pressionando a saída de bola dos Blues. O jogo começou frio e sem chances para ambos os lados. Após Alonso fazer falta por trás e escapar da expulsão por segundo cartão amarelo, o Stoke levou perigo na cobrança e com a bola resvalada para fora da área, Allen acertou um chute forte, mas a bola subiu demais.

Cahill entrou em campo para substituir Alonso e Azpilicueta foi deslocado para a ala esquerda, enquanto o Stoke colocou Crouch no lugar de Jesé. O jogou pouco mudou com as mudanças e Conte resolveu colocar Fàbregas e Hazard em campo, substituindo Pedro e Willian.

As mudanças fizeram efeito para o lado dos Blues. Já aos 75, Morata escapou pela direita, deixando três marcadores na saudade em jogada de velocidade e mandou com categoria para o fundo das redes. Um minuto depois, Hazard fez ótima jogada, tabelou com Moses e cruzou para Morata fazer seu terceiro, mas Johnson impediu que a bola chegasse no espanhol.

O Chelsea gostou do jogo e permaneceu no ataque. Aos 82, em jogada muito bem trabalhada na entrada da área, Fàbregas deu um passe excepcional para Azpilicueta que chegava pela esquerda. O espanhol ajeitou de peito para o compatriota Morata anotar seu hat-trick na partida.

A partir do quarto gol, o Chelsea passou a administrar o jogo e tocar a bola com calma, enquanto o Stoke não ameaçava a meta de Courtois. Fàbregas acionou Morata mais uma vez em belo passe, o espanhol ganhou do marcador mas chutou com a marcação em seu encalço e a bola foi pra fora.

Depois de boa escapada de Kanté pelo meio, o francês tocou para Moses na direita que chutou cruzado. A bola bateu em Morata, mas no susto o espanhol não conseguiu finalizar bem e marcar o que seria seu quarto gol na pertida. Foi a última jogada de perigo do jogo, os Blues tocaram a bola até o apito final.

Ficha Técnica:

Stoke (3-4-3): Jack Butland, Glen Johnson, Erik Pieters, Martins Indi (Afellay 76’); Darren Flecther, Diouf, Joe Allen, Ramadan Sabhi; Jesé (Peter Crouch 61’), Shaqiri, Choupo-Mating.

Reservas não utilizados: Grant, Souttar, Tymon, Charlie Adam, Saido Berahino.

Chelsea (3-4-3): Courtois, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta; Alonso (Cahill 59’); Kanté, Bakayoko, Moses; Pedro (Fàbregas 68’), Morata, Willian (Hazard 72’).

Reservas não utilizados: Caballero, Zappacosta, Musonda, Batshuayi.

Cartão amarelo: Shaqiri 49’ (STK), Alonso 51’ (CHE), Kanté 57’ (CHE), Crouch 89’ (STK).

Árbitro: Mike Dean.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp