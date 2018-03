Pela Copa da Inglaterra, Chelsea enfrenta o Leicester por um título na temporada

Neste domingo (18/03) os Blues visitam o Leicester City, no King Power Stadium, pelas Quartas de Final da Copa da Inglaterra e precisam vencer para seguirem vivos na competição, uma vez que essa fase consiste em jogo único com prorrogação e pênaltis – em caso de empate. A transmissão será feita pela ESPN a partir das 13:30, horário de Brasília. Você também pode acompanhar a partida em tempo real pelo twitter do Chelsea em Português, o @ChelseaFC_PT.

Vindo de derrota para o Barcelona pela Uefa Champions League, os Blues precisam virar a chave rapidamente para continuar brigando em outra competição. O Chelsea é atualmente o 5º colocado na Premier League, portanto, só resta a FA Cup como chance de conquistar algum título na temporada, fazendo com que esse jogo seja fundamental para os londrinos.

David Luiz e Ross Barkley seguem fora

O treinador Antonio Conte ainda não pode contar com o zagueiro David Luiz, que não se recuperou de sua lesão no ombro, o brasileiro foi peça chave do time na última temporada e deve estar recuperado apenas no mês de Abril. Além dele, o reforço Ross Barkley segue fora de combate, se recuperando de lesão muscular.

Apesar dos lesionados, o Chelsea deve mandar um time forte para a partida. O goleiro Willy Caballero é um dos reservas cotados para receber uma vaga no time titular, o argentino tem feito boas exibições pela FA Cup – além do fato de seu titular Thibaut Courtois ter feito uma partida bem abaixo de seu nível na última quarta-feira, contra o Barcelona.

O único desfalque do Leicester é Daniel Amartey

O treinador Claude Puel também tem praticamente todos os seus jogadores à disposição. Apenas o volante Daniel Amartey está fora de combate e é um desfalque garantido pelo lado dos Foxes.

O nigeriano Kalechi Ihenacho possui quatro gols na atual campanha do Leicester e espera ganhar uma vaga no ataque, apesar de Shinji Okasaki e Jamie Vardy serem considerados a dupla titular e é mais cotada para começar jogando.

Prováveis Escalações

Leicester City (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguire, Chillwell (Fuchs); Iborra, Ndidi, Albrighton, Mahrez; Vardy, Okasaki. Téc.: Claude Puel

Chelsea (3-4-3): Caballero; Cahill (Rudiger), Christensen, Azpilicueta; Zappacosta, Alonso; Kanté, Drinkwater; Hazard, Willian (Pedro); Giroud (Morata). Téc.: Antonio Conte

Entrevistas Pré-Jogo

Claude Puel (Leicester)

O treinador do Leicester parecia estar bem interessado e ansioso para o confronto contra o Chelsea pelas Quartas de Final.

“Acredito que todas as partidas importantes ficaram para trás. Claro que todas as partidas que jogamos são importantes. É um jogo decisivo, se é o mais importante, eu não sei” “É em nosso estádio. Uma boa oportunidade, uma chance de, que sabe, chegar às Semifinais. Para o Chelsea é o mesmo, também é a última oportunidade para eles de conquistarem algo nessa temporada” “É um bom desafio, um excitante desafio de jogar contra esse grande time em nosso estádio em frente aos nossos torcedores”

Antonio Conte (Chelsea)

Em sua coletiva, Antonio Conte citou a final na temporada anterior e disse não ter um plano especial para anular Jamie Vardy, um dos melhores jogadores da equipe adversária.

“Agora temos que encarar outra competição e devemos ter confiança, acreditar em nossa força e tentar seguir em frente. É uma grande competição, a mais antiga do mundo. Na última temporada, fomos bem ao chegar na final em Wembley, e agora, temos a possibilidade de alcançar as Semifinais novamente” “Não será fácil, o Leicester é um grande time que conquistou o título há duas temporadas. Em seu elenco, existem muitos jogadores talentosos com boas qualidades” “Nosso plano especial é tentar defender bem. Claro que sabemos das características de Vardy. Ele é um jogador inteligente. Muito bom em atacar espaços e saber a hora certa de fazer isso”

Últimos encontros

Na última vez que Chelsea e Leicester se enfrentaram, as equipes ficaram num empate por 0 a 0 no Stamford Bridge pela Premier League. A partida aconteceu no mês de Janeiro desse ano e não teve grandes acontecimentos. Dessa vez, o jogo vale pela Copa da Inglaterra, portanto, um dos dois terá que sair vitorioso do confronto.

Históricamente, o Chelsea leva a melhor em confrontos contra esse adversário. Em 37 encontros, os Blues levaram a melhor em 21 delas, enquanto o Leicester venceu apenas 5. Além disso, houveram 11 empates.

Pela FA Cup, houveram cinco encontros entre os dois sendo que o Chelsea levou a vantagem em todas elas. A mais recente foi na temporada 2011/12 por essa mesma fase do torneio.

Fique de olho

O atacante inglês Jamie Vardy é o goleador do Leicester e sempre anota seus gols contra os grandes clubes do Campeonato Inglês, muito oportunista e especialista em aproveitar contra ataques rápidos, o camisa 9 deverá chamar muita atenção dos zagueiros do Chelsea, que não poderão vacilar nem por um minuto.

Vardy foi, ao lado de Mahrez, o principal jogador de ataque na campanha vitoriosa do Leicester na temporada 2015/16, anotando 24 gols e mais 8 assistências naquele ano mágico para os Foxes.

Curiosidades

– O Leicester nunca venceu o Chelsea pela FA Cup, foram 5 confrontos e 5 vitórias do Blues;

– O Chelsea venceu as últimas 3 FA Cups em que enfrentaram o Leicester, em 1997, 2000 e 2012;

– Eles só se enfrentaram nessa fase do torneio uma vez, vitória do Chelsea por 5 a 2 em 2012;

– Chelsea venceu 12 das últimas 15 partidas contra o Leicester por todas as competições, perdendo apenas uma delas;

– O francês N’Golo Kanté e o inglês Danny Drinkwater, podem ser a dupla de volantes titular do Chelsea nesse confronto. A dupla também era titular na campanha da Premier League em 2015/16, desta vez pelo lado do Leicester.

