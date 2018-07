Chelsea encara o Perth Glory no primeiro amistoso da pré-temporada

Nesta segunda feira (23/07) às 08:30 (horário de Brasília), o Chelsea tem seu primeiro jogo sob o comando do novo treinador, Maurizio Sarri. É um amistoso de pré-temporada que ocorrerá na Austrália, contra o Perth Glory no Optus Stadium. A partida não terá transmissão para o Brasil, mas você pode acompanhar tudo em tempo real no Twitter, pelo @ChelseaFC_PT.

É a primeira oportunidade para o novo treinador dos Blues para começar a implementar seu estilo de jogo, mesmo que alguns jogadores importantes – como Hazard, Willian e Azpilicueta – ainda estejam de férias.

Já o Perth Glory, têm seu elenco completo à disposição e já vem se preparando há algumas semanas para a temporada e esse grande desafio, que é o Chelsea, pode dar uma moral enorme para o início do campeonato australiano.

Zouma não viajou com o elenco devido a uma pequena lesão

Uma das dúvidas do torcedor do Chelsea para a temporada é a permanência (ou não) do promissor zagueiro Kurt Zouma. Porém, o francês infelizmente perderá a primeira oportunidade de impressionar o novo treinador, devido à uma pequena lesão que o impediu de viajar para a Austrália junto com o restante do elenco.

Segue a lista dos jogadores que estão na Austrália:

Goleiros: M. Bulka, J. Thompson e B. Collins

M. Bulka, J. Thompson e B. Collins Zagueiros e Laterais: D. Luiz, E. Ampadu, F. Tomori, M. Hector, T. Kalas, M. Alonso, E. Palmieri, D. Zappacosta e O. Aina

D. Luiz, E. Ampadu, F. Tomori, M. Hector, T. Kalas, M. Alonso, E. Palmieri, D. Zappacosta e O. Aina Meio-Campistas: C. Fàbregas, D. Drinkwater, T. Bakayoko, R. Barkley, M. Pasalic, Jorginho, K.Palmer e L. Piazon

C. Fàbregas, D. Drinkwater, T. Bakayoko, R. Barkley, M. Pasalic, Jorginho, K.Palmer e L. Piazon Atacantes: C. Musonda, C. Hudson-Odoi, Á. Morata, T. Abraham e Pedro Rodríguez.

Tony Popovic quer mostrar serviço em estreia no Perth Glory

Apresentado no dia 11 de Maio, o treinador da equipe australiana já fez algumas contratações nessa pré-temporada e promete uma era mais vitoriosa para o time, que não tinha grandes pretensões no passado, e querem ganhar mais relevância no futebol australiano.

Prováveis escalações:

Por ser uma partida amistosa, na qual o treinador deve fazer muitos testes, é difícil saber com quais equipes irão sair jogando. A expectativa é que Jorginho, recém chegado ao clube londrino, faça sua estreia. Além disso, o Chelsea não conta com nenhum dos goleiros da equipe principal, então dará chances aos jovens goleiros da base.

Chelsea: Bulka; Zappacosta, Luiz, Ampadu, Alonso; Fàbregas, Jorginho, Barkley; Pedro, Musonda e Morata (4-3-3). Téc.: Maurizio Sarri.

Perth Glory: Reddy; Djulbic, Grant, Lowry, Neville; Brimmer, Diego Castro, Italiano, Stynes; Keogh e Harold (4-4-2). Téc.: Tony Popovic

Entrevistas Pré-Jogo

Tony Popovic (Perth Glory)

“É uma chance fantástica para o clube, a A-League e para a cidade de Perth, poder jogar contra um oponente dessa proporção.” “Queremos ter uma boa performance e estamos confiantes que a teremos. Os jogadores concordam que tem sido uma grande pré-temporada, e quando sabemos que estamos jogando contra um clube como o Chelsea logo no início, realmente estamos começando bem.” “Os jogadores estão animados e queremos proporcionar um show.”

Maurizio Sarri (Chelsea)

“É a minha primeira vez na Austrália e eu estou muito feliz de estar aqui.” “Minha primeira impressão do Perth foi muito boa, o estádio e o centro de treinamento são muito bons.” “Eu realmente não sei o que esperar do meu time, só estive com eles durante quatro dias!”

Fique de olho

O experiente winger Diego Castro já tem 36 anos e está no Perth Glory desde 2015. O espanhol marcou 33 gols nas 75 partidas que fez pela equipe australiana.

O jogador atuava na La Liga, com boas passagens por Sporting Gijón e Getafe entre 2006 e 2015 e construiu sua carreira principalmente nesses dois times. Mas ainda oferece perigo, com sua experiência e habilidade, ele pode liderar o time no confronto contra o Chelsea.

