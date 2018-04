Chelsea e Southampton se enfrentam em Wembley pela semifinal da Copa da Inglaterra

O Chelsea vai mais uma vez ao lendário estádio de Wembley neste domingo (22). Os Blues têm o Southampton pela frente, na segunda semifinal da FA Cup. A partida começas às 11h00 (Horário de Brasília), e terá transmissão dos canais ESPN, mas você pode acompanhar os detalhes pelo Twitter @chelseafc_pt.

Chelsea segue sem Alonso

O principal desfalque dos Blues para o jogo é Marcos Alonso. O espanhol segue cumprindo suspensão pela má conduta em jogo da Premier League – as suspensões também são cumpridas nos jogos de copa. Sem o camisa 3, Antonio Conte pode dar mais chances ao brasileiro naturalizado italiano Emerson Palmieri.

Lesionados já há algum tempo, David Luiz e Ethan Ampadu seguem fora. Ros Barkley e Danny Drinkwater são dúvidas, mas podem ser relacionados. E no ataque, a fase indica que Giroud pode ser o escolhido para começar o jogo.

Saints chegam fortes e confiantes

Ao contrário do Chelsea, o Southampton não tem grandes desfalques para o jogo. Em comparação com os 11 iniciais da partida do último dia 14, a única mudança deve ser o comandante do ataque: Sai Shane Long, entra Charlie Austin.

Mario Lemina é ausência certa, e Sofiane Boufal ainda é dúvida.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Kanté, Fàbregas, Emerson (Zappacosta); Willian, Hazard, Giroud (Morata). Técnico: Antonio Conte.

Southampton (3-4-3): McCartthy; Hoedt, Yoshida, Bednarek; Soares, Romeu, Hojbjerg, Bertrand; Ward-Prose, Tadic, Austin. Técnico: Mark Hughes.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

“Chegar na semifinal pelo segundo ano consecutivo e poder ir a Wembley é uma grande conquista. Se jogarmos com o espírito correto, como nos 3 a 0 sobre o Burnley ou nos 30 minutos finais contra o Southamton, chegaremos à final.”

Mark Hughes (Southampton)

“Estamos indo com a mentalidade de ‘tudo ou nada’. Vamos ver onde isso vai nos levar. E não precisamos ter medo, já provamos que podemos competir contra eles.”

Histórico Recente

Curiosamente, as equipes se enfrentaram pouco mais de duas semanas atrás. Em jogo válido pela Premier League, os Saints abriram 2 a 0, mas não contavam com grande atuação de Olivier Giroud, vindo do banco. O francês marcou dois gols, que somados ao tento de Hazard, garantiram grande vitória do Chelsea fora de casa.

Fique de Olho

Possível comandante do ataque dos Saints, Charlie Austin sempre faz boas atuações na referência do time. Na temporada, são apenas 20 jogo e sete gols, mas isso não impede que o inglês seja peça importante na equipe. Vestindo a camisa 10, Austin precisa de marcação específica para não dar maiores trabalhos à defesa do Chelsea.

Curiosidades

Em todas as competições, foram 99 jogos: 43 vitórias do Chelsea, 28 empates e 28 triunfos dos Saints;

Se, por um lado, o Chelsea não perde há três jogos; por outro, o Southampton vem de três derrotas seguidas na temporada;

O Southampton recebeu apenas um cartão vermelho ao longo da temporada.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp