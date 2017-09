Chelsea é o time mais faltoso da Premier League

O portal Mirror fez um levantamento mostrando os times mais ‘sujos’ da Premier League. Apesar de o campeonato ter recém começado, já foi possível coletar números que apontam o Chelsea como o time mais sujo da Premier League até o momento.

A equipe de Londres é o time que mais cometeu faltas no campeonato, com 68. Completando o Top 3, encontram-se Manchester United com 63 e Huddersfield Town com 62. Os rivais Tottenham e Arsenal estão mais abaixo com 58. Concorrentes diretos pelo título, Manchester City e Liverpool tem apenas 46 e 42, respectivamente. Abaixo, a tabela com os vinte times.

Quando o critério é o número de cartões, a posição do Chelsea também não sofre grandes alterações. Os Blues são o time que mais teve cartões vermelhos na Premier League nesta temporada, com três. Somente o Manchester City, com dois, teve mais de um cartão vermelho.

Em relação a cartões amarelos, o clube londrino é o terceiro na lista, com 10. Crystal Palace com 14 e Newcastle com 12 lideram neste quesito.

