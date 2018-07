Chelsea e Inter de Milão se enfrentam na estreia da Champions Cup

Após vencer o Perth Glory por 1 a 0 na primeira partida da temporada, o Chelsea faz, neste sábado, o primeiro jogo valendo uma taça. O adversário será a Inter de Milão, na International Champions Cup. A partida será no Allianz Riviera, estádio do Nice, às 15h00 (Horário de Brasília). A transmissão no Brasil será pela Fox Sports, mas você pode acompanhar os detalhes pelo Twitter @chelseafc_pt.

Essa vai ser a primeira partida das duas equipes na atual edição da Champions Cup, torneio que reúne potências europeias desde 2009. No ano passado, os times também se encontraram pela competição e os italianos se deram melhor. Doze meses depois, o cenário é outro para nós e quase o mesmo para eles. Se, do lado de cá nós mudamos de técnico; por lá, Luciano Spalletti permanece no comando do clube nerazzurri.

Oportunidade de ver Sarri-ball e Jorginho em campo

Se, por um lado, ainda não poderemos ver em campo os jogadores dos Blues que disputaram a Copa do Mundo; por outro, será a chance de ver a principal contratação da diretoria para a nova temporada, o meio-campista Jorginho. Na primeira partida como titular, contra o Perth Glory, o camisa 5 impressionou pela quantidade de passes certos. Dos 101 tentados, ele acertou 98!

O duelo entre ingleses e italianos será interessante também para vermos um novo Chelsea. Com Maurizio Sarri abolindo os três zagueiros (marca característica de Antonio Conte), o time agora promete encantar os amantes do futebol arte com o Sarri-ball. O estilo, caracterizado pela troca de passes envolventes e objetivos, deve ser a máxima da equipe na temporada 2018-19. No amistoso de segunda-feira, já houve uma demonstração disso.

Inter vem de empate

Assim como o Chelsea, a Inter só fez amistosos até chegar a Champions Cup. Na última terça-feira, a equipe de Luciano Spalletti não saiu de um empate com o Sheffield Utd por 1 a 1. O gol dos italianos foi marcado pelo artilheiro argentino Mauro Icardi.

Além da partida contra o Sheffield, os nerazzurri já fizeram outras três nessa temporada. Vitória contra o Lugano, da Suíça por 3 a 0, derrota para o Sion, também da Suíça, por 2 a 0 e empate com os russos do Zenit por 3 a 3.

Além da Inter, o Chelsea ainda vai enfrentar o Arsenal no dia 1º de agosto em Dublin, na Irlanda e o Lyon, no dia 7, diante da sua torcida, no Stamford Bridge.

Prováveis escalações

Chelsea (4-3-3): Bulka; Zappacosta, David Luiz, Ampadu, Marcos Alonso; Fàbregas, Jorginho, Barkley; Pedro, Hudson-Odoi e Morata. Téc.: Maurizio Sarri.

Inter de Milão (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Asamoah, Martinez, Emmers, Candreva; Icardi. Téc.: Luciano Spalletti.

Entrevistas pré-jogo

Luciano Spalletti (Inter de Milão)

“O Chelsea tem um bom treinador (Sarri) que de fato impulsionou a ideia de futebol trazida por Guardiola ao Manchester City. Agora, eu terei mais uma razão para seguir a Premier League. Chelsea, nos veremos amanhã.“

Gianfranco Zola (Assistente Técnico do Chelsea)

“A pré-temporada é a base de tudo e sempre foi, pelo menos para mim, a parte mais importante da temporada.”

Fique de olho

O jovem e polêmico argentino Mauro Icardi foi nas últimas quatro temporadas o artilheiro da Inter de Milão no Calcio. No último campeonato italiano, ele marcou 29 gols, sendo não só o artilheiro da equipe, como do torneio.

Com a chegada do belga, Radja Nainggolan, a expectativa é que o argentino se destaque ainda mais com a camisa nerazzurri.

Curiosidades

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes em partidas oficiais. Nas oitavas de final da Champions League 2009/10, duas vitórias da Inter: 2×1 em Milão e 1×0 Em Londres. Os comandados de José Mourinho avançaram até o título;

Em amistosos, o restrospecto também não é bom. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitória dos Blues e três derrotas;

O último triunfo do Chelsea foi em 2013: 2×0 com gols de Oscar e Hazard.

A gente sabe que você também tem o sangue azul. Apoie o Chelsea Brasil e ajude a escrever a nossa história! Link direto para a campanha: https://goo.gl/6AAUzD.

