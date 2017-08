Chelsea cai no grupo C, e enfrenta adversários tradicionais na Champions League

Nesta quinta-feira (24), a UEFA fez o sorteio dos grupos da próxima Champions League. Nele, somos o cabeça de chave do Grupo C, que terá também Atlético de Madrid, AS Roma e Qarabag, do Azerbaijão. Na festa também houve uma homenagem a Francesco Totti e as premiações individuais da última Champions League e da melhor jogadora da competição feminina.

O Atlético de Madrid enfrentou os Blues na semifinal da temporada 2013-14. Após o primeiro jogo ficar 0 a 0 no Vicente Calderón, no jogo da volta, em Stamford Bridge, o Chelsea começou com tudo e saiu na frente com Fernando Torres, mas o Atléti virou para 3 a 1 e eliminou as chances de uma busca pelo bicampeonato azul.

Já o último confronto entre Chelsea e Roma pela Champions foi na temporada 2008-09, ainda na fase de grupos. Depois de vencer o primeiro jogo, o time londrino perdeu o segundo jogo na Itália por 3 a 1.

O Qarabag é estreante em Liga dos Campeões, e também o primeiro time do Azerbaijão a chegar em fase de grupos da Champions. Não há nenhuma informação de jogos contra o Chelsea.

Lista completa dos grupos da UCL 2017-2018:

Grupo A

Benfica

Manchester United

Basel

CSKA Moscou

Grupo B

Bayern de Munique

Paris Saint-Germain

Anderlecht

Celtic

Grupo C

Chelsea

Atlético de Madrid

Roma

Qarabag

Grupo D

Juventus

Barcelona

Olympiacos

Sporting

Grupo E

Spartak Moscou

Sevilla

Liverpool

Maribor

Grupo F

Shakhtar Donetsk

Manchester City

Napoli

Feyenoord

Grupo G

AS Monaco

FC Porto

Besiktas

RB Leipzig

Grupo H

Real Madrid

Borussia Dortmund

Tottenham

Apoel

