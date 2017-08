Chelsea 2×0 Everton: os números de uma grande vitória

Em jogo válido pela 3ª rodada da Premier League, o Chelsea recebeu o Everton, e construiu uma bela vitória com um placar de dois a zero. Os mandantes dominaram e proporam o jogo, sobretudo no primeiro tempo, e souberam aproveitar as chances para encaminhar a vitória já nos primeiros 45 minutos. Os gols foram marcados por Cesc Fàbregas, aos 27 minutos, e Álvaro Morata, aos 40 minutos. O site oficial do Chelsea copilou alguns dados sobre o confronto.

Os Blues totalizaram 18 finalizações, sendo sete no alvo e oito partindo de dentro da área adversária. Os visitantes finalizaram apenas sete vezes. Pedro não marcou, mas foi quem mais tentou, com quatro finalizações, incluindo uma tentativa de bicicleta após receber passe de Morata, quando o jogo ainda estava em zero a zero.

Morata criou ainda outras duas chances, e uma delas resultou em gol de seu compatriota Fabregas. Apenas Willian, com quatro, criou mais chances que o centroavante.

Os Blues tiveram posse de bola de 57 por cento e completou 502 das 584 tentativas de passes, totalizando um aproveitamento de 86 por cento, com 380 desse total sendo passes para frente e 14 considerados passes importantes, sendo Willian responsável por quatro deles.

Fàbregas completou 88 passes, mais que qualquer outro em campo, seguido por Antônio Rudiger (80) e Cezar Azpilicueta (70).

Defensivamente o time foi muito sólido. Marcos Alonso (6) e N’Golo Kante (5) foram quem mais roubaram bolas, e David Luiz se destacou com seis interceptações. Ninguém venceu mais duelos aéreos que Alonso, David Luiz e Rudiger, com três cada.

Das sete finalizações do adversário, cinco foram nos minutos finais, o que representa bem o domínio do Chelsea durante quase todo o jogo e a reação do Everton apenas nos minutos finais do jogo, após substituições ofensivas por Ronald Koeman e conservadoras por Antônio Conte. Além disso, dos 625 toques dos jogadores visitantes na bola, apenas sete foram dentro da área defendida pelos blues.

Após o encerramento da partida, dois dados dos artilheiros do jogo chamam atenção: Fàbregas participou diretamente de 14 gols em seus últimos 13 jogos válidos pela liga em Stamford Bridge (cinco gols e nove assistências), e dos 17 gols marcados por Morata válidos por ligas nacionais desde o início da temporada 2016-17, oito foram de cabeça (47 por cento).

