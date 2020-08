Azpilicueta, Pulisic e Pedro estão fora contra o Bayern

Desde o gol com cinco minutos de jogo, a partida do título da Copa da Inglaterra foi uma sucessão de momentos de falta de sorte. Os Blues tomaram a virada com dois gols de Pierre-Emerick Aubameyang e tiveram três jogadores lesionados, além de um expulso. Cesar Azpilicueta, Christian Pulisic e Pedro uniram-se a Willian e Loftus-Cheek que já estavam indisponíveis antes da decisão. Assim, os três atletas devem ficar de fora da partida de volta contra o Bayern de Munique.

Enquanto o capitão e o estadunidense sofreram com estiramentos musculares na parte posterior da coxa, Pedro teve o ombro deslocado e não deve mais jogar pelo clube já que deve se apresentar à Roma no fim da temporada. “É realmente frustrante para ele terminar assim. Ele têm sido um grande profissional”, afirmou Frank Lampard.

O treinador ainda lamentou a forma como as coisas aconteceram ao longo da partida, tanto com lesões como no desenrolar do jogo. Além disso, ele ainda não pôde utilizar N’golo Kanté pois estava voltando de contusão e sem o preparo físico ideal. “Só o deixei no banco para o caso de precisarmos realmente”, explicou.

O final da temporada vem sendo desgastante para os Blues. Além dos citados, Billy Gilmour também está fora devido a uma cirurgia no joelho. Andreas Christensen, Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Antonio Rudiger e Mateo Kovacic também tiveram problemas físicos nesta época.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp