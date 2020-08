Azpilicueta incentiva os companheiros a aprenderem com a derrota

Cesar Azpilicueta lamentou os acontecimentos da derrota para o Arsenal na final da FA Cup no último sábado (1º). O jogador, que cometeu o pênalti que levou ao gol de empate ainda saiu machucado antes do intervalo. Além disso, o capitão viu de fora seu time levar a virada e perder a oportunidade do título. Quando perguntado sobre a partida, o espanhol incentivou seus companheiros a aprender com o resultado.

“Sempre queremos aprender com vitórias em vez de derrotas. É difícil, mas temos que nos preparar para os próximos desafios”, disse ele. Entretanto, Azpilicueta provavelmente não estará disponível para a partida de volta das oitavas de final da Champions League contra o Bayern de Munique.

Além disso, o capitão ainda criticou a arbitragem, que, em lances complicados, beneficiaram os Gunners, assim como em 2017. Anthony Taylor foi o árbitro responsável por expulsar Victor Moses na última final contra os rivais londrinos. Contudo, ele reforçou que o time deve “olhar além disso” e “focar em si”.

“Nós não conseguimos repetir a boa atuação que tivemos contra o Manchester United, por exemplo. Hoje não fomos capazes de manter a pressão e a qualidade ao longo dos 90 minutos. Portanto, isso faz a diferença no final”, concluiu.

